Экскурсия в парк Тимна из Эйлата в мини группе

Индивидуальная экскурсия в парк Тимна из Эйлата посвящена посещению национального парка в мини группе...

Индивидуальная экскурсия в парк Тимна из Эйлата посвящена посещению национального парка в мини группе до 16 человек.

Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

Обзор долины Тимна в пустыни Арава.
Экскурсия в парк Тимна из Эйлата в мини группе
Экскурсия в парк Тимна из Эйлата в мини группе
Экскурсия в парк Тимна из Эйлата в мини группе
Экскурсия в парк Тимна из Эйлата в мини группе
Экскурсия в парк Тимна из Эйлата в мини группе
Экскурсия в парк Тимна из Эйлата в мини группе

Что вы увидите 🤩

  • Долина Тимна
  • Соломоновы столбы
  • Храм Хатхор
  • Озеро Тимна
Индивидуальная экскурсия в парк Тимна из Эйлата посвящена посещению национального парка в мини группе до 16 человек. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Обзор долины Тимна в пустыни Арава.
Подробнее о маршруте поездки
Эйлат — популярнейший курортный город Израиля, но разве не хочется иногда увидеть что-то кроме обычных городских и пляжных развлечений? Даже если вы путешествуете с детьми, можно посетить интереснейший национальный парк Тимна, расположенный всего в 25 км от побережья.
Поездка по парку займет около 5 часов.
Долина Тимна в Израиле — «дитя» Сирийско-Африканского разлома земной коры, случившегося около 10 млн лет назад. Геологическая плита сдвинулась, словно ломоть слоеного торта, и открыла «начинку» — множество горных пород, минералов, песчаников. Полукруглая долина площадью 60 км — словно вмятина в этой разнообразной начинке: она окружена скалами разных «пород» и даже оттенков цвета. Когда-то ее покрывало море. Но и до сих пор рельеф ее то и дело меняется под влиянием климатических условий. Трудно даже поверить, что местные каменные «скульптуры» сотворили не некие слишком творческие древние личности, а простая эрозия горных пород!
Соломоновы столбы
Эгордость долины Тимна — огромны и как-то уж очень ровно поставлены. Дух царя Шломо словно и в этот раз подшучивает над людьми: то копи, то столбы… их ведь еще в начале XX века считали творением каких-то неизвестных древних мастеров. Ставили же египтяне колоссальные пирамиды, а Соломон — Иерусалимский храм! В честь его колонн и назвали столбы Соломоновыми. Однако при изучении оказалось: творение природы. Ветер, эрозия, время. Такого же происхождения и каменные арки, тоже будто строителями сделанные, просто очень давно.
Храм Хатхор
Храм египетской богини-покровительницы женственности и красоты, любви и веселья, супруги Гора — построен в Тимне в царствование фараона Сети и перестраивался во время правления его сына Рамзеса II.
C тех же времен сохранились медные шахты древних египтян — в некоторые из них, указанные гидом, можно безопасно спуститься и почувствовать себя древним шахтером! Наскальные рисунки в Тимне также относятся к египетскому периоду: чтобы сохранить их, специалисты из Израильского Отдела Древностей и Университета имени Бен-Гуриона установили на древние скальные стены датчики движения, чтоб вовремя уловить, не готовится ли та или иная «картина» осыпаться и бесследно исчезнуть.
Озеро Тимна
Озеро тоже является рукотворным! Его создали специально для отдыха туристов и заполняют грунтовыми водами, откачиваемыми из песчаника. Пить воду из него и купаться не стоит, но на берегах вас ожидает спектр семейных развлечений.
🚩 Начало: Отели Эйлата
🏁 Место завершения: Возвращение в ваш отель.
 Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером.
  • Сопровождающий с владением русского языка.
 Что не входит
  • Питание и напитки.
  • Личные расходы.
  • Страховой полис.
Важная информация
Выезд от 2-х до 16 человек с гостиниц Эйлата ежедневно по предварительному запросу.
Время проведения: 09:00, 13:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Israland T.
Israland T.
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