Индивидуальная экскурсия в парк Тимна из Эйлата посвящена посещению национального парка в мини группе до 16 человек. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Обзор долины Тимна в пустыни Арава.

Подробнее о маршруте поездки

Эйлат — популярнейший курортный город Израиля, но разве не хочется иногда увидеть что-то кроме обычных городских и пляжных развлечений? Даже если вы путешествуете с детьми, можно посетить интереснейший национальный парк Тимна, расположенный всего в 25 км от побережья.

Поездка по парку займет около 5 часов.

Долина Тимна в Израиле — «дитя» Сирийско-Африканского разлома земной коры, случившегося около 10 млн лет назад. Геологическая плита сдвинулась, словно ломоть слоеного торта, и открыла «начинку» — множество горных пород, минералов, песчаников. Полукруглая долина площадью 60 км — словно вмятина в этой разнообразной начинке: она окружена скалами разных «пород» и даже оттенков цвета. Когда-то ее покрывало море. Но и до сих пор рельеф ее то и дело меняется под влиянием климатических условий. Трудно даже поверить, что местные каменные «скульптуры» сотворили не некие слишком творческие древние личности, а простая эрозия горных пород!

Соломоновы столбы

Эгордость долины Тимна — огромны и как-то уж очень ровно поставлены. Дух царя Шломо словно и в этот раз подшучивает над людьми: то копи, то столбы… их ведь еще в начале XX века считали творением каких-то неизвестных древних мастеров. Ставили же египтяне колоссальные пирамиды, а Соломон — Иерусалимский храм! В честь его колонн и назвали столбы Соломоновыми. Однако при изучении оказалось: творение природы. Ветер, эрозия, время. Такого же происхождения и каменные арки, тоже будто строителями сделанные, просто очень давно.

Храм Хатхор

Храм египетской богини-покровительницы женственности и красоты, любви и веселья, супруги Гора — построен в Тимне в царствование фараона Сети и перестраивался во время правления его сына Рамзеса II.

C тех же времен сохранились медные шахты древних египтян — в некоторые из них, указанные гидом, можно безопасно спуститься и почувствовать себя древним шахтером! Наскальные рисунки в Тимне также относятся к египетскому периоду: чтобы сохранить их, специалисты из Израильского Отдела Древностей и Университета имени Бен-Гуриона установили на древние скальные стены датчики движения, чтоб вовремя уловить, не готовится ли та или иная «картина» осыпаться и бесследно исчезнуть.

Озеро Тимна

Озеро тоже является рукотворным! Его создали специально для отдыха туристов и заполняют грунтовыми водами, откачиваемыми из песчаника. Пить воду из него и купаться не стоит, но на берегах вас ожидает спектр семейных развлечений.