Авторский тур
2 дня
Экскурсия в Петру и Вади Рам (2 дня)
Эйлат, ваш отель
1 июня
2 июня
3 июня
4 июня
$350 за человека
Последние отзывы на туры
- MMaryna7 сентября 2023Организация, гид и тд на Иорданской стороне были на высоте. Описания на русском на вашем сайте абсолютно не отражают программу. Вы не сообщаеие, что русскоязычный гид только в Петре, в результате человек пытался двое суток понять, что происходит. Потпудмтесь хотя бы скопировать описание тура с их сайта, чтобы люди понимали что ожидать.
- ВВИТАЛИЙ14 ноября 2022Недостатки: Долго едем, недолго смотрим. Неправильное соотношение. В Петре гид хороший, но очень много говорит по телефону. Впрочем, такая беда не только у бедуинов. Вади Рам потрясающее место, но опять-таки джип-тур только два часа. Экскурсовод хороший. но по русски не говорит, а по английски говорит плохо. Зато в совершенстве владеет арабским. Утро в пустыне потрясающее. Советую встать на рассвете и погулять вокруг лагеря. Грандиозно. В Петре лучше переночевать, чтобы увидеть улицу фасадов
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