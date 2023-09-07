Организация, гид и тд на Иорданской стороне были на высоте. Описания на русском на вашем сайте абсолютно не отражают программу. Вы не сообщаеие, что русскоязычный гид только в Петре, в результате человек пытался двое суток понять, что происходит. Потпудмтесь хотя бы скопировать описание тура с их сайта, чтобы люди понимали что ожидать.

В ВИТАЛИЙ

Недостатки: Долго едем, недолго смотрим. Неправильное соотношение. В Петре гид хороший, но очень много говорит по телефону. Впрочем, такая беда не только у бедуинов. Вади Рам потрясающее место, но опять-таки джип-тур только два часа. Экскурсовод хороший. но по русски не говорит, а по английски говорит плохо. Зато в совершенстве владеет арабским. Утро в пустыне потрясающее. Советую встать на рассвете и погулять вокруг лагеря. Грандиозно. В Петре лучше переночевать, чтобы увидеть улицу фасадов