11:00, 13:30, 15:30

Красное море – пристанище множества удивительных рыб, коралловых рифов и морских обитателей. У вас есть уникальная возможность посетить двухчасовую экскурсию на катере с панорамным прозрачным дном! Вы увидите все кристально прозрачные водные просторы Красного моря. Прогулка на катере с панорамным дном – это идеальная альтернатива погружениям с аквалангом или дайвингу. Стеклянное дно катера позволит лицезреть множество нового и совершенно непредсказуемого, происходящего на дне Красного моря.

Увидьте подводный мир вместе с нами!

Благодаря оптической иллюзии, создается впечатление, что дно моря всего в нескольких метров от вас и к нему можно прикоснуться рукой. Под водой вы понаблюдаете за жизнью мелких рыб и животных, коралловых рифов и даже огромных морских обитателей.

Здесь можно увидеть все, что угодно: стаи необычных или редких рыб или даже бой косяков рыбы друг с другом. Передвижение подводных животных, редкие виды рыб. Например: рыба-попугай или рыба-бабочка. Понаблюдаете за своеобразной и отдельной жизнью коралловых рифов и откроете для себя много нового.

Все два часа экскурсии вы не сможете оторвать взгляд от стеклянного дна катера. В восторге останутся как взрослые, так и маленькие покорители морских глубин. И не забудьте взять фотоаппарат!