Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Красное море – пристанище множества удивительных рыб, коралловых рифов и морских обитателей. У вас есть уникальная возможность посетить двухчасовую экскурсию на катере с панорамным прозрачным дном! Вы увидите все кристально прозрачные водные просторы Красного моря. Прогулка на катере с панорамным дном – это идеальная альтернатива погружениям с аквалангом или дайвингу. Стеклянное дно катера позволит лицезреть множество нового и совершенно непредсказуемого, происходящего на дне Красного моря.
Увидьте подводный мир вместе с нами!
Благодаря оптической иллюзии, создается впечатление, что дно моря всего в нескольких метров от вас и к нему можно прикоснуться рукой. Под водой вы понаблюдаете за жизнью мелких рыб и животных, коралловых рифов и даже огромных морских обитателей.
Здесь можно увидеть все, что угодно: стаи необычных или редких рыб или даже бой косяков рыбы друг с другом. Передвижение подводных животных, редкие виды рыб. Например: рыба-попугай или рыба-бабочка. Понаблюдаете за своеобразной и отдельной жизнью коралловых рифов и откроете для себя много нового.
Все два часа экскурсии вы не сможете оторвать взгляд от стеклянного дна катера. В восторге останутся как взрослые, так и маленькие покорители морских глубин. И не забудьте взять фотоаппарат!
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты
Что не входит
Питание
Сувениры
Страховой полис
Место начала и завершения?
Набережная Северного побережья Эйлата
Когда и сколько длится
Когда: 11:00, 13:30, 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Что взять с собой на экскурсию:
Воду питьевую
Головной убор
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
11:00, 13:30, 15:30
Israland — Ваш гид в Эйлате
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