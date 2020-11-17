К сожалению, красный каньон закрыт и я решила взять экскурсию в Тимна парк. Ни разу не пожалела! Марианские пейзажи, отличное место для отдыха душой от городской суеты. Людей нету, тихо и спокойно. Владимир - гид с хорошим чувством юмора. Показал самые интересные места, рассказал немного истории и дал достаточно времени на самостоятельную прогулку. Из минусов: не самая низкая цена и то, что гид курил в машине всю дорогу. Итог: если есть экстра денежка в кармане и нет своей машины, то стоит взять экскурсию с Владимиром

Отзыв на: Групповая экскурсия в Петру

E Elena 5

Экскурсия в Петру была не забываемая! Экскурсовод Али встретил нас сразу после пересечения Иорданской границы и помог пройти все формальности. Углублённый исторический обзор смешанный с прекрассным чувством юмора сопровождал нас всю поездку! Одно но - все это на английском языке, т. к хотя он знает русский, но как он сам говорит все ещё учит язык. В нашем случае это было даже предпочтительно, т. к наши дети лучше говорят по английски, но для людей с плохим английским это могло бы сильно изменить впечатления об экскурсии.