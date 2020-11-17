Все экскурсии в Эйлате
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Эйлате – доступно 34 экскурсии на 2021 год, 64 ⭐ отзыва, цены от $22, посетите достопримечательности: Старый город, Ботанический сад. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Эйлате почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Израиле на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальный трансфер
1ч
$420
за 1-4 чел.
Индивидуальный Трансфер из Эйлата в Иерусалим
Наши услуги включают в себя доставку в аэропорт Рамон и во все районы страны 24 часа в сутки, экскурсионные...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальный трансфер
1ч
$450
за 1-4 чел.
Индивидуальный Трансфер из Эйлата в Тель Авив
Наши услуги включают в себя доставку в аэропорт Рамон и во все районы страны 24 часа в сутки, экскурсионные...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€120
за 1-10 чел.
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Невероятные творения природы в парке Тимна, древний храм богини Ходхор и скиния завета
Индивидуальный трансфер
1ч
$250
за 1-4 чел.
Индивидуальный Трансфер из Эйлата на Мертвое Море
Заказать трансфер в Израиле просто
Ежедневно по договоренности
2ч
€22
за 1 чел.
Красное море: прогулка на катере с панорамным дном
Познакомиться с подводным миром в Эйлате, не намочив ног
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30
1д 16ч
$220
за 1 чел.
Весь Израиль за 2 дня из Эйлата
Шалом и добро пожаловать на Святую землю
по Средам
4ч
€85
за 1 чел.
Караван-тур: прогулка на верблюдах
Посетить верблюжью ферму, ощутить дух пустыни и заглянуть в шатер бедуинов в окрестностях Эйлата
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
Индивидуальный трансфер
2ч
$40
за 1-4 чел.
Трансфер из города Эйлат до аэропорта Эйлат / Овда или обратно
Комфортный индивидуальный трансфер из города Эйлат в аэропорт Эйлат / Овда или обратно позволит сэкономить...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€70
за 1 чел.
Дайвинг в Красном море для новичков
Ознакомительное погружение с инструктором в одном из красивейших дайв-сайтов Эйлата
12ч
$189
за 1 чел.
В Петру из Эйлата
Автобусная экскурсия из Элайта в Петру
Дни выезда на русском языке: Понедельник, Среда, Пятница.
13ч
€179
за 1 чел.
Экскурсия в Петру из Эйлата
На один день перенестись в другое тысячелетие
в понедельник, среду и пятницу в 07:00
Индивидуальная экскурсия
17ч
$700
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим
Вас ждет насыщенное путешествие по священным достопримечательностям Израиля
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, выезд 06:00 утра
13ч
€75
за 1 чел.
Групповая экскурсия из Эйлата — в Иерусалим и Вифлеем
Прикоснуться к главным христианским реликвиям Святой земли и посетить Храм Рождества Христова
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 01:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
$560
за 1-7 чел.
Автомобильная экскурсия "от Рождества до Воскресения"
Экскурсия по ключевым христианским местам, связанным с Рождением и Воскресением Иисуса Христа
по договоренности
10ч
€135
за 1 чел.
Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю
Оздоровиться в морской воде и расслабиться на приятных процедурах
в понедельник и пятницу в 07:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
$560
за 1-7 чел.
Мусульманские святыни Иерусалима
За время экскурсии осмотрим главные мусульманские святыни Иерусалима
по договоренности
13ч
€78
за 1 чел.
В Иерусалим из Эйлата
Автобусная экскурсия по главным святыням Израиля
в среду и субботу в 01:30
Индивидуальная экскурсия
10ч
$730
за 1-7 чел.
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Мы побываем в древних приморских городах Израиля, в которых сохранились следы различных эпох и культур...
по договоренности
12ч
€180
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Петру
На автобусе — в город из восточной сказки к древним руинам и разноцветным скалам
в понедельник, среду и пятницу в 08:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
$560
за 1-7 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия "Подземный Иерусалим"
Экскурсия по подземному Иерусалиму, который скрывает множество древних сооружений
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€120
за 1-10 чел.
Путешествие в Красный каньон
Посетить главную природную достопримечательность Эйлатских гор
Индивидуальная экскурсия
8ч
$660
за 1-7 чел.
Автомобильная экскурсия "Цфат - город, удерживающий мир от падения"
Мы совершим путешествие в священный еврейский город Цфат - центр Каббалы и мистицизма
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-10 чел.
Ботанический сад Эйлата
Тропические растения, зеленые террасы и настоящие джунгли в сердце пустыни
Индивидуальная экскурсия
8ч
$560
за 1-7 чел.
Главные святыни Иерусалима
Во время индивидуальной экскурсии вы увидите главные святыни Старого Иерусалима, связанные с Иисусом...
выезд на экскурсию в 8:00 или по договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Эйлата»
- Отзыв на: Путешествие в Красный каньонММишель17 ноября 2020К сожалению, красный каньон закрыт и я решила взять экскурсию в Тимна парк. Ни разу не пожалела! Марианские пейзажи, отличное место для отдыха душой от городской суеты. Людей нету, тихо и спокойно. Владимир - гид с хорошим чувством юмора. Показал самые интересные места, рассказал немного истории и дал достаточно времени на самостоятельную прогулку. Из минусов: не самая низкая цена и то, что гид курил в машине всю дорогу. Итог: если есть экстра денежка в кармане и нет своей машины, то стоит взять экскурсию с Владимиром
- VVLADIMIR10 марта 2020Очень понравилось, получила огромное удовольствие.
- ТТатьяна3 февраля 2020Нам очень понравилась экскурсия, спасибо большое Владимиру! Сам парк просто потрясающе красив!
- Отзыв на: Групповая экскурсия в ПетруEElena18 января 2020Экскурсия в Петру была не забываемая! Экскурсовод Али встретил нас сразу после пересечения Иорданской границы и помог пройти все формальности. Углублённый исторический обзор смешанный с прекрассным чувством юмора сопровождал нас всю поездку! Одно но - все это на английском языке, т. к хотя он знает русский, но как он сам говорит все ещё учит язык. В нашем случае это было даже предпочтительно, т. к наши дети лучше говорят по английски, но для людей с плохим английским это могло бы сильно изменить впечатления об экскурсии.
- Отзыв на: Путешествие в Красный каньонДДмирий13 января 2020Очень хорошо все получилось - интересное место, отличный рассказ и замечательное настроение!
- ЕЕлена1 января 2020Парк Тимна обязательно нужно увидеть! Это очень впечатляющее место.
- ИИрина29 ноября 2019Отличная экскурсия, включает в себя много мест, однако хотелось бы провести побольше времени на Мертвом море.
- ДДарья25 ноября 2019Экскурсия понравилась. Четко организован сбор с гостиниц и возврат обратно. Отдельное спасибо экскурсоводу Владимиру. Благодаря его собранности и умению организовать и заинтересовать группу, нам удалось посмотреть все по максимуму, несмотря на огромное количество других групп на маршруте нашей экскурсии.
- ТТатьяна25 ноября 2019Огромная благодарность гиду Владимиру-Профессионал с "большой буквы“! Информация подавалась увлекательно, дозировано. Спасибо ему за чуткое отношение, интересные рассказы, отличные знания истории и религии! Я в восторге!
- Отзыв на: Групповая экскурсия в ПетруССЕРГЕЙ31 октября 2019На границе Израиля и Иордании взяли полную стоимость без учета ранее перечисленного аванса - пользуясь суетой при переходе границы. Обратиться за помощью в критической ситуации не к кому - тебя не слышат