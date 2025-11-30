Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Красный каньон
Красный каньон Эйлата - это захватывающее путешествие по узким скалам и панорамным видам. Уникальная возможность для всех возрастов
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €202 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Погрузитесь в историю и природу Тимны: скалы, каньоны и древние храмы ждут вас в этом удивительном путешествии
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ботанический сад Эйлата
Уникальный ботанический сад в Эйлате - это оазис, созданный руками человека. Насладитесь природой и тропическим лесом с дождем в пустыне
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эйлатское сафари
Увлекательное путешествие к Эйлатским горам с посещением заповедника розовых фламинго и природного комплекса «Амрамовы столбы»
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Автомобильная экскурсия «от Рождества до Воскресения»
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: по договоренности
$560 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Мусульманские святыни Иерусалима
Погрузитесь в атмосферу мусульманского Иерусалима, посетив Храмовую гору и узнав историю мечети Аль-Акса и Купола Скалы
Начало: В вашем отеле
Расписание: по договоренности
$560 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Путешествие по подземным маршрутам Иерусалима с опытным гидом. Узнайте о древних тайнах и святынях в уникальной атмосфере
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: по договоренности
$560 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Главные святыни Иерусалима
Индивидуальная экскурсия по святым местам Иерусалима. Узнайте больше о Масличной горе и Гефсиманском саде. Погрузитесь в историю
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: выезд на экскурсию в 8:00 или по договоренности
$560 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
Путешествие по знаковым местам Иерусалима, связанным с последними часами жизни Иисуса Христа. Уникальная возможность прикоснуться к истории
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
$560 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Профессиональный гид.
Интересный человек.
Это парк не для самостоятельного посещения.
СПАСИБО Володе!
Интересный человек.
Это парк не для самостоятельного посещения.
СПАСИБО Володе!
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П
Буквально пару слов)Этота прогулка была на соточку)гид-знает свое дело,с отличным чувством юмора,хорошей базой знаний,отличной подачей истории,фактов,предположений!!! очень рекомендую к посещению!!!
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Экскурсия очень понравилась. Я узнала много исторических фактов, поездка в Тимну была замечательной. Обязательно воспользуюсь услугами гида Владимира ещё раз.
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К
Рекомендую! Благодарю за экскурсию, все супер! Диана спасибо за фото получились как из пинтерест 💖💖
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Н
Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
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Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке.
Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
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Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и
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В
Очень интересно, познавательно и увлекательно
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М
Огромное спасибо экскурсоводу за отличное начало дня!) мы зарядились положительными эмоциями и хорошо провели время! Было очень круто!) всем Советую!!!!!
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Е
Мы с женой посетили Эйлат в надежде устроить себе активный отдых. Это нам удалось благодаря экскурсоводу Владимиру. С ним мы
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Всего 24 отзыва в Эйлате
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Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату
Самые популярные экскурсии в Эйлате
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
Сколько стоит экскурсия по Эйлату в августе 2026
Сейчас в Эйлате можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 200 до 560. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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