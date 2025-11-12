Вы познакомитесь с Кейсарией — городом, построенным царём Иродом более 2000 лет назад. Мы прогуляемся среди раскопок, которым уже много десятилетий. Вы узнаете, как здесь появился первый в мире искусственный порт — вопреки законам природы и здравому смыслу. И поймёте, почему Кейсария — это не просто руины, а настоящий археологический шедевр под открытым небом.

Описание экскурсии

Римский театр. Мы посидим на каменных скамьях, где когда-то располагались римские граждане и гости города. Обсудим, какие представления ставили на сцене и чем римский театр отличался от греческого. Я процитирую строки древнего «руководства» — как в театре надо было знакомиться с девушками.

Дворец Ирода Великого. На руинах обсудим, что написал о Кейсарии великий историк Иосиф Флавий и как первый неиудей Корнелиус был принят в христиане.

Ипподром. На месте, где когда-то сражались гладиаторы и мчались колесницы, оживим истории о древнеримских страстях и подвигах.

Римские бани. Поговорим о культуре омовений и отдыха в древности: что включал визит в термы, сколько и за что тут платили.

Древний порт Кейсарии. Прогуляемся по развалинам порта, основанного Иродом и укреплённого Людовиком IX. Поднимемся на стены 13 века — они отлично сохранились и открывают красивый вид на море. В хорошую погоду можно искупаться прямо в гавани.

Организационные детали