Вы познакомитесь с Кейсарией — городом, построенным царём Иродом более 2000 лет назад. Мы прогуляемся среди раскопок, которым уже много десятилетий.
Вы узнаете, как здесь появился первый в мире искусственный порт — вопреки законам природы и здравому смыслу.
И поймёте, почему Кейсария — это не просто руины, а настоящий археологический шедевр под открытым небом.
Описание экскурсии
Римский театр. Мы посидим на каменных скамьях, где когда-то располагались римские граждане и гости города. Обсудим, какие представления ставили на сцене и чем римский театр отличался от греческого. Я процитирую строки древнего «руководства» — как в театре надо было знакомиться с девушками.
Дворец Ирода Великого. На руинах обсудим, что написал о Кейсарии великий историк Иосиф Флавий и как первый неиудей Корнелиус был принят в христиане.
Ипподром. На месте, где когда-то сражались гладиаторы и мчались колесницы, оживим истории о древнеримских страстях и подвигах.
Римские бани. Поговорим о культуре омовений и отдыха в древности: что включал визит в термы, сколько и за что тут платили.
Древний порт Кейсарии. Прогуляемся по развалинам порта, основанного Иродом и укреплённого Людовиком IX. Поднимемся на стены 13 века — они отлично сохранились и открывают красивый вид на море. В хорошую погоду можно искупаться прямо в гавани.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход в национальный парк «Кейсария» — около 40 шекелей за чел.
Могу забрать вас на автомобиле от места проживания в Хайфе, Тель-Авиве или другом городе в и в конце отвезти обратно за дополнительную плату. Детали обсудим в переписке
Можно также продолжить экскурсию в Хайфу, Тель-Авив или пещеры древнего человека на горе Кармель. Дополнительная оплата — €100 в час. Детали обсудим в переписке
