Все экскурсии в Хайфе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хайфе – доступно 9 экскурсий на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от $43. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хайфе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Израиле на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Галилея Христианская, Назарет (выезд из Хайфы)
$56
за 1 чел.
Галилея Христианская, Назарет (выезд из Хайфы)
ВТ: 07:40, ПТ: 08:10
Иерусалим Христианский (выезд из Хайфы)
$106
за 1 чел.
Иерусалим Христианский (выезд из Хайфы)
Город Иерусалим - не только столица Израиля
понедельник, вторник, четверг и суббота в 5:00
Путешествие по северу Израиля
Индивидуальная экскурсия
5
1
7ч 30м
300
за 1-4 чел.
Путешествие по северу Израиля
От Хайфы до Назарета и Нагарии — самые интересные места в однодневной экскурсии по цветущему краю
Иерусалим - город трех религий (выезд из Хайфы)
$106
за 1 чел.
Иерусалим - город трех религий (выезд из Хайфы)
В израильском Иерусалиме тысячелетиями хранится история нескольких религий
воскресенье, среда, пятница в 05:00
Иерусалим Обзорный. Яд ва - Шем (выезд из Хайфы)
$43
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Иерусалим Обзорный. Яд ва - Шем (выезд из Хайфы)
Вас ждёт экскурсия в Иерусалим, где вы сможете подробнее узнать о судьбе города, посмотреть на священные...
понедельник в 05:00
Тель Авив. Яффо. "Мини-Израиль". Винодельня (выезд из Хайфы)
$67
за 1 чел.
Тель Авив. Яффо. "Мини-Израиль". Винодельня (выезд из Хайфы)
Из Хайфы вы отправитесь в область Латрун, Тель-Авив, Яффо и окрестности
воскресение в 05:05
Иерихон; Вади-Кельт; Монастыри Иудейской пустыни; Каср аль-Йехуд (из Хайфы)
$51.5
за 1 чел.
Иерихон; Вади-Кельт; Монастыри Иудейской пустыни; Каср аль-Йехуд (из Хайфы)
Иерихон был основан 10 тысяч лет назад
пятница в 05:00
Экскурсия на Мёртвое море, SPA "Эйн Геди" (без обеда) . Выезд из Хайфы
10ч
$45
за 1 чел.
Экскурсия на Мёртвое море, SPA "Эйн Геди" (без обеда) . Выезд из Хайфы
Поездка на один из самых популярных курортов на берегу Мёртвого моря
Ежедневно в 05:00
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Хайфы)
$72.5
за 1 чел.
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Хайфы)
Вас ждёт поездка по самым интересным городам северной части Израиля
воскресенье, 07:40

Последние отзывы «Экскурсии Хайфы»

  • Отзыв на: Путешествие по северу Израиля
    Ю
    Юлия
    26 июня 2019
    5
    Большое спасибо Виталию за интересно проведенное время, за "гибкость" в маршруте, за интересный рассказ и о истории края, и о современной жизни. Мы были с детьми 11 лет, которым понравилось и не сильно утомились в конце путешествия, благодаря комфорту и предупредительности гида. Рады что Виталий помог оценить насколько север страны отличается от юга. Славное получилась прогулка:)
🇮🇱