Все экскурсии в Хайфе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хайфе – доступно 9 экскурсий на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от $43. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хайфе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Израиле на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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6ч
$56
за 1 чел.
ВТ: 07:40, ПТ: 08:10
6ч
$106
за 1 чел.
Иерусалим Христианский (выезд из Хайфы)
Город Иерусалим - не только столица Израиля
понедельник, вторник, четверг и суббота в 5:00
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
€300
за 1-4 чел.
Путешествие по северу Израиля
От Хайфы до Назарета и Нагарии — самые интересные места в однодневной экскурсии по цветущему краю
6ч
$106
за 1 чел.
Иерусалим - город трех религий (выезд из Хайфы)
В израильском Иерусалиме тысячелетиями хранится история нескольких религий
воскресенье, среда, пятница в 05:00
6ч
$43
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Иерусалим Обзорный. Яд ва - Шем (выезд из Хайфы)
Вас ждёт экскурсия в Иерусалим, где вы сможете подробнее узнать о судьбе города, посмотреть на священные...
понедельник в 05:00
7ч
$67
за 1 чел.
Тель Авив. Яффо. "Мини-Израиль". Винодельня (выезд из Хайфы)
Из Хайфы вы отправитесь в область Латрун, Тель-Авив, Яффо и окрестности
воскресение в 05:05
6ч
$51.5
за 1 чел.
Иерихон; Вади-Кельт; Монастыри Иудейской пустыни; Каср аль-Йехуд (из Хайфы)
Иерихон был основан 10 тысяч лет назад
пятница в 05:00
10ч
$45
за 1 чел.
Экскурсия на Мёртвое море, SPA "Эйн Геди" (без обеда) . Выезд из Хайфы
Поездка на один из самых популярных курортов на берегу Мёртвого моря
Ежедневно в 05:00
6ч
$72.5
за 1 чел.
Кейсария. Хайфа. Акко (выезд из Хайфы)
Вас ждёт поездка по самым интересным городам северной части Израиля
воскресенье, 07:40
Последние отзывы «Экскурсии Хайфы»
- Отзыв на: Путешествие по северу ИзраиляЮЮлия26 июня 2019Большое спасибо Виталию за интересно проведенное время, за "гибкость" в маршруте, за интересный рассказ и о истории края, и о современной жизни. Мы были с детьми 11 лет, которым понравилось и не сильно утомились в конце путешествия, благодаря комфорту и предупредительности гида. Рады что Виталий помог оценить насколько север страны отличается от юга. Славное получилась прогулка:)