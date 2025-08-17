Индивидуальная
до 7 чел.
Хайфа - столица израильского севера
Исследовать один из самых интересных городов страны с профессиональным гидом
Начало: Хайфский порт
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по северу Израиля
От Хайфы до Назарета и Нагарии - самые интересные места в однодневной экскурсии по цветущему краю
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кейсария: по следам Рима
Увидеть, где правил Ирод, выступал Понтий Пилат и сражались гладиаторы
Начало: У входа в парк «Кейсария»
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €380 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Виталий прекрасный рассказчик, очень эрудированный. Было очень интересно проехать по деревне друзов, побывать в Назарете, полюбоваться Бахайскими садами в Хайфе. С удовольствием рекомендую это увлекательное путешествие.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень интересная обзорная экскурсия для тех кто впервые в Хайфе. В кампании Ильи и,слушая его увлекательный рассказ,приятно провести время. Гид всегда прислушивается и идет навстречу любым просьбам,он пунктуален и внимателен. Нам всё понравилось! Рекомендую😀
Вам был полезен этот отзыв?
Виталий - очень опытный рассказчик и приятный в общении человек. Спасибо за насыщенную и познавательную экскурсию по северу Израиля. Все
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Хорошо провели день.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная, очень объёмная по материалу и информации экскурсия!
Илья рассказал много нового, интересного, прекрасные впечатления, и есть о чём подумать на досуге.
Илья рассказал много нового, интересного, прекрасные впечатления, и есть о чём подумать на досуге.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо. Было интересно и познавательно
Вам был полезен этот отзыв?
А
Заказывали у Ильи экскурсию для родственницы - она первый раз в Израиле. Илья начал с небольшого обзора города Хайфы на
Вам был полезен этот отзыв?
Хотим поблагодарить за очень интересную, познавательную экскурсию по северу Израиля. Получили очень много новых знаний, окунулись в историю,насладились незабываемыми пейзажами севера Израиля. Большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличный экскурсовод Виталий! Очень интересный рассказ. Приятный город. Качественно спланированный маршрут.
Особые плюсы:
- очень четко выстроенная речь, даже если Виталия перебить своими вопросами, он возвращается к заданной теме - грамотность, знание на высшем уровне. Получили огромное удовольствие
Особые плюсы:
- очень четко выстроенная речь, даже если Виталия перебить своими вопросами, он возвращается к заданной теме - грамотность, знание на высшем уровне. Получили огромное удовольствие
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо, Виталий. Нам все очень понравилось. Узнали много нового, познавательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 37 отзывов в Хайфе
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Хайфе
Самые популярные экскурсии в Хайфе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Хайфе в августе 2026
Сейчас в Хайфе можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 380. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Познавательные экскурсии по Хайфу откроют перед вами двери в мир древних мифов и легенд. Сопровождение русскоговорящего гида сделает ваше путешествие по Израилю из Хайфы максимально комфортным и информативным