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Экскурсии в Хайфе

Найдено 3 экскурсии в Хайфе на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Хайфа - столица израильского севера
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Хайфа - столица израильского севера
Исследовать один из самых интересных городов страны с профессиональным гидом
Начало: Хайфский порт
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €280 за всё до 7 чел.
Путешествие по северу Израиля
На машине
7.5 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по северу Израиля
От Хайфы до Назарета и Нагарии - самые интересные места в однодневной экскурсии по цветущему краю
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Кейсария: по следам Рима
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Кейсария: по следам Рима
Увидеть, где правил Ирод, выступал Понтий Пилат и сражались гладиаторы
Начало: У входа в парк «Кейсария»
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €380 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
Путешествие по северу Израиля
Виталий прекрасный рассказчик, очень эрудированный. Было очень интересно проехать по деревне друзов, побывать в Назарете, полюбоваться Бахайскими садами в Хайфе. С удовольствием рекомендую это увлекательное путешествие.
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Н
Хайфа - столица израильского севера
Очень интересная обзорная экскурсия для тех кто впервые в Хайфе. В кампании Ильи и,слушая его увлекательный рассказ,приятно провести время. Гид всегда прислушивается и идет навстречу любым просьбам,он пунктуален и внимателен. Нам всё понравилось! Рекомендую😀
Очень интересная обзорная экскурсия для тех кто впервые в Хайфе. В кампании Ильи и,слушая его увлекательный
Очень интересная обзорная экскурсия для тех кто впервые в Хайфе. В кампании Ильи и,слушая его увлекательный
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Михаил
Путешествие по северу Израиля
Виталий - очень опытный рассказчик и приятный в общении человек. Спасибо за насыщенную и познавательную экскурсию по северу Израиля. Все
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было очень и очень замечательно.
Экскурсия началась вовремя и длилась даже больше, чем указано в билете.
Куча положительных эмоций и новых интересных знаний.

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Ф
Путешествие по северу Израиля
Хорошо провели день.
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Илья
Хайфа - столица израильского севера
Отличная, очень объёмная по материалу и информации экскурсия!
Илья рассказал много нового, интересного, прекрасные впечатления, и есть о чём подумать на досуге.
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А
Путешествие по северу Израиля
Спасибо. Было интересно и познавательно
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А
Хайфа - столица израильского севера
Заказывали у Ильи экскурсию для родственницы - она первый раз в Израиле. Илья начал с небольшого обзора города Хайфы на
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машине, после чего провел нас по тропам истории, поднимаясь всё выше по городскому массиву: от немецкой колонии до университета Хайфы. От истории к современности. У всех остались прекрасные впечатления. Спасибо!

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Мария
Путешествие по северу Израиля
Хотим поблагодарить за очень интересную, познавательную экскурсию по северу Израиля. Получили очень много новых знаний, окунулись в историю,насладились незабываемыми пейзажами севера Израиля. Большое спасибо.
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О
Путешествие по северу Израиля
Отличный экскурсовод Виталий! Очень интересный рассказ. Приятный город. Качественно спланированный маршрут.
Особые плюсы:
- очень четко выстроенная речь, даже если Виталия перебить своими вопросами, он возвращается к заданной теме - грамотность, знание на высшем уровне. Получили огромное удовольствие
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Yelena
Путешествие по северу Израиля
Спасибо, Виталий. Нам все очень понравилось. Узнали много нового, познавательно.
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Всего 37 отзывов в Хайфе

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Ответы на вопросы от путешественников по Хайфе

Самые популярные экскурсии в Хайфе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Хайфа - столица израильского севера;
  2. Путешествие по северу Израиля;
  3. Кейсария: по следам Рима.
Сколько стоит экскурсия по Хайфе в августе 2026
Сейчас в Хайфе можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 380. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Познавательные экскурсии по Хайфу откроют перед вами двери в мир древних мифов и легенд. Сопровождение русскоговорящего гида сделает ваше путешествие по Израилю из Хайфы максимально комфортным и информативным