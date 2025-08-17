Н Наталья

Очень интересная обзорная экскурсия для тех кто впервые в Хайфе. В кампании Ильи и,слушая его увлекательный рассказ,приятно провести время. Гид всегда прислушивается и идет навстречу любым просьбам,он пунктуален и внимателен. Нам всё понравилось! Рекомендую😀