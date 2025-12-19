Смешанная: автобусная и пешеходная.
Описание экскурсии
Вифлеем - это место, где согласно Евангелию родился Иисус Христос. В канун Рождества здесь царит волшебная атмосфера. Десятки тысяч паломников со всего света, а также палестинские христиане приезжают в Вифлеем, чтобы участвовать в рождественской службе в церкви Рождества Христова.
Как однажды пастухи по зову ангела, так и сегодня тысячи верующих с разных уголков планеты пришли к пещере – под своды древнейшего из почитаемых христианами храма, чтобы отпраздновать главный для них праздник.
Внимание! Для посещения Вифлеема наличие НЕ израильского загранпаспорта обязательно и только 7 января в день Рождества будет разрешён свободный въезд в Вифлеем.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Рождества Христова
- Деревня Пастушков
- Вифлеем
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Четверг в 05:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Хайфе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру