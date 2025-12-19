Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Вифлеем - это место, где согласно Евангелию родился Иисус Христос. В канун Рождества здесь царит волшебная атмосфера. Десятки тысяч паломников со всего света, а также палестинские христиане приезжают в Вифлеем, чтобы участвовать в рождественской службе в церкви Рождества Христова.

Как однажды пастухи по зову ангела, так и сегодня тысячи верующих с разных уголков планеты пришли к пещере – под своды древнейшего из почитаемых христианами храма, чтобы отпраздновать главный для них праздник.

Внимание! Для посещения Вифлеема наличие НЕ израильского загранпаспорта обязательно и только 7 января в день Рождества будет разрешён свободный въезд в Вифлеем.