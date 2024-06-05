Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Возраст — старше 18 лет.

Что вас ожидает: Место, где прошлое переплетается с настоящим Ваше первое приключение начинается на Британском военном кладбище, где погибшие солдаты, величественно отдавшие свои жизни во время Первой Мировой войны, почивают в мире. Сердца наполняются смирением и почтением перед их подвигом, а взгляды теряются в бесконечности, где живут их имена и истории. Следующая остановка — Больница Хадаса на горе Скопус. Здесь вы обнаружите восхитительное сочетание скульптуры кубиста Жака Лифшица и впечатляющего медицинского комплекса, созданного архитектором экспрессионистом Эриком Мендельсоном. Это место наполнено духом инноваций и революционных идей, ярким символом взаимосвязи искусства и науки. Далее ваш путь приведет вас к Могиле Никанора — прекрасному Ботаническому саду Иерусалимского Университета. Здесь вы окунетесь в оазис зелени и красоты, где древние деревья и экзотические растения заманивают вас своими чарующими ароматами. Ваш взгляд теряется в мозаике цветов и оттенков, а душа обретает гармонию в объятиях природы. Продолжая путь, вы достигнете Захоронения семьи Бентвич. Это особенное место, пропитанное семейными легендами и историями о любви и стойкости. Вам предоставляется возможность вспомнить их историю и увидеть их памятники, которые тепло и нежно хранят их память. Кладбище американской колонии в Иерусалиме (зависит от согласия открыть вход для посетителей). Последняя остановка вашего увлекательного пешего тура — это обзорная площадка на Иерусалиме. Здесь вы ощутите магию и величие этого великолепного города, расстилающегося перед вами. Ваш взор охватывает панораму сакральных мест и исторических достопримечательностей, которые наполняют сердце глубоким восхищением. Важная информация: