Представьте себе, как вы оживляете каждый шаг, вдыхая волшебный дух веков, соприкасаясь с местами, связанными с прославленными историческими событиями и великими личностями.
Этот город олицетворяет величие человеческой цивилизации и является источником вдохновения для многих поколений. Приходите и погрузитесь в его магию, которая ожидает вас на каждом шагу.
Этот город олицетворяет величие человеческой цивилизации и является источником вдохновения для многих поколений. Приходите и погрузитесь в его магию, которая ожидает вас на каждом шагу.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что вас ожидает:
- Британское военное кладбище
- Больница Хадасса на горе Скопус
- Могила Никанора - Ботанический сад Иерусалимского Университета
- Захоронение семьи Бентвич
- Кладбище американской колонии в Иерусалиме (зависит от согласия открыть вход для посетителей)
- Обзорная площадка на Иерусалим
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Место, где прошлое переплетается с настоящим Ваше первое приключение начинается на Британском военном кладбище, где погибшие солдаты, величественно отдавшие свои жизни во время Первой Мировой войны, почивают в мире. Сердца наполняются смирением и почтением перед их подвигом, а взгляды теряются в бесконечности, где живут их имена и истории. Следующая остановка — Больница Хадаса на горе Скопус. Здесь вы обнаружите восхитительное сочетание скульптуры кубиста Жака Лифшица и впечатляющего медицинского комплекса, созданного архитектором экспрессионистом Эриком Мендельсоном. Это место наполнено духом инноваций и революционных идей, ярким символом взаимосвязи искусства и науки. Далее ваш путь приведет вас к Могиле Никанора — прекрасному Ботаническому саду Иерусалимского Университета. Здесь вы окунетесь в оазис зелени и красоты, где древние деревья и экзотические растения заманивают вас своими чарующими ароматами. Ваш взгляд теряется в мозаике цветов и оттенков, а душа обретает гармонию в объятиях природы. Продолжая путь, вы достигнете Захоронения семьи Бентвич. Это особенное место, пропитанное семейными легендами и историями о любви и стойкости. Вам предоставляется возможность вспомнить их историю и увидеть их памятники, которые тепло и нежно хранят их память. Кладбище американской колонии в Иерусалиме (зависит от согласия открыть вход для посетителей). Последняя остановка вашего увлекательного пешего тура — это обзорная площадка на Иерусалиме. Здесь вы ощутите магию и величие этого великолепного города, расстилающегося перед вами. Ваш взор охватывает панораму сакральных мест и исторических достопримечательностей, которые наполняют сердце глубоким восхищением. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Возраст — старше 18 лет.
По договоренности (желательно в первой половине дня, до 14.00)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Британское военное кладбище
- Больница Хадасса на горе Скопус
- Могила Никанора - Ботанический сад Иерусалимского Университета
- Захоронение семьи Бентвич
- Кладбище американской колонии в Иерусалиме (зависит от согласия открыть вход для посетителей)
- Обзорная площадка на Иерусалим
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- На этом маршруте нет дополнительных расходов.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход на Британское кладбище на горе Скопус
Завершение: Обзорная площадка на Иерусалим
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности (желательно в первой половине дня, до 14.00)
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Возраст - старше 18 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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