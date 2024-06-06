1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Святые места Иерусалима: путешествие через историю трех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории трех мировых религий и древние традиции
Начало: Яффские ворота
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иерусалимом: путешествие по святым местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, посетив его священные места и узкие улочки. Незабываемое путешествие ждет вас
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Иерусалим «почти без ступенек»: историческое путешествие за 4 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя древние кварталы и священные места без лишних усилий
Начало: у Яффских ворот
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Погружение в историю Иерусалима: Уникальный тур для одного
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где история каждого камня рассказывает о сосуществовании разных культур и религий
Начало: У Яффских ворот Старого города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иерусалим за пределами крепостных стен: путешествие в Новый Иерусалим
Погрузитесь в атмосферу Нового Иерусалима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Иерусалим: Историческое путешествие по Дому на улице Пророков
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима 19 века, посетив исторические дома и сады, которые оживают в рассказах вашего гида
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иерусалим с еврейским акцентом: погружение в историю и культуру
За три часа прогулки по Иерусалиму вы увидите Еврейский квартал, сефардские синагоги и узнаете истории Купола Скалы и Стены Плача
Начало: У Яффских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Град Давида - исток Иерусалима: путешествие сквозь тысячелетия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Граду Давида, где каждый камень хранит истории древнего Иерусалима
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Вечерний Иерусалим
Прогуляйтесь по вечернему Иерусалиму, посетите святые места и насладитесь световыми шоу. Узнайте историю города и ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У Яффских ворот
10 июня в 16:00
12 июня в 16:00
€200 за всё до 35 чел.
Индивидуальная
5 часов
Иерусалим: путешествие по святым местам трех мировых религий
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, где каждый камень рассказывает историю. Вас ждет путешествие по святым местам, наполненное глубокими переживаниями
Начало: Иерусалим
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Некрополис Иерусалима: Индивидуальное Путешествие в Сердце Истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Некрополису Иерусалима, где каждый шаг открывает страницы древней истории
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€200 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Последняя неделя жизни Христа: экскурсия по святым местам Иерусалима
Пройдите по Виа Долороса, исследуя ключевые моменты последней недели жизни Иисуса Христа в компании опытного гида
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
350€298 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого рынка Израиля, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На трамвайной остановке Махане йехуда
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вперед, за стены: путешествие по историческому Иерусалиму
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его уникальные районы и архитектурные памятники с профессиональным гидом
Начало: На станции трамвая Давидка
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: История новых районов Иерусалима
Погрузитесь в уникальную историю Иерусалима, посетив его новые районы и узнав о жизни за городскими стенами
Начало: У мельницы монтифьери
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Иерусалим: путешествие в столицу Еврейского царства
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив город Давида, Стену Плача и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У входа в город давида
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
Предлагаем увидеть места, где разворачивались события Библии. Узнайте истории, которым тысячи лет, и посетите святые места Иерусалима
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Иудаизм для «чайников»: глубокое погружение в историю Иерусалима
Приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку, где каждый шаг по Иерусалиму открывает страницы истории иудаизма
Начало: Около Яффских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Некрополь на горе Скопус (северо-западная часть Елеонской горы)
Начало: Вход на Британское кладбище на горе Скопус
Расписание: По договоренности (желательно в первой половине дня, до 14.00)
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$300 за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Присоединяйтесь к увлекательной пешеходной экскурсии по Иерусалиму. Посетите Сионскую Гору, Храм Гроба Господня и Стену Плача, узнайте историю и культуру города
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 11:00
$35 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
От катастрофы к государству
Теодор Герцель, Сионисткое движение, Британская оккупация, героическая борьба за свободу и Холокост
Начало: На горе герцль
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Иерусалим: путешествие по святыням ислама - Аль-Харам аль-Шариф и многое другое
Уникальная возможность познакомиться с исламским наследием Иерусалима, включая посещение ключевых святынь
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Иерусалим еврейский и немного иудаизма: путешествие по святым местам
Познайте духовное наследие Иерусалима, посетив его знаковые места: от Города Давида до Стены Плача и уникальных синагог
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Иерусалим: путешествие по освещенным улицам истории
Откройте для себя красоту Иерусалима ночью, где исторические памятники оживают под звездным небом
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
За Крестом! (грузинский след в Иерусалиме)
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив монастырь Креста. Узнайте о грузинском наследии и тайнах, скрытых в этом уникальном месте
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мертвое море и Иудейская пустыня: Путешествие по святым местам Иерусалима
Погрузитесь в мир древних монастырей, исторических событий и природных чудес в экскурсии по Иудейской пустыне и Мертвому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по кибуцу в Иерусалиме: история, культура и традиции
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по кибуцу Иерусалима, где история и современность переплетаются в удивительную симфонию
Начало: Кибуц Рамат Рахель или по договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарк6 июня 2024Очень компетентный экскурсовод, хорошо построила маршрут, рассказала очень много неизвестной нам информации,подробно и что немаловажно хорошим грамотным русским языком.
- ААнастасия1 июня 2024Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
- ЕЕлена17 мая 2024Очень понравилась гид Ирина, хорошая речь, знание истории и просто очень приятная девушка. Рекомендую.
- ЮЮлия21 апреля 2024Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
- ВВладимир13 апреля 2024Великолепная экскурсовод. Содержательная, эмоциональная экскурсия. Много раз бывал старым городе и, несмотря на это, узнал много нового. С у довольствием буду рекомендовать эту экскурсию и экскурсовода Ирину
- ТТаня10 апреля 2024Прекрасная Нина! Очень хорошо построен маршрут, все интересные места пройдены, все вопросы получили ответы, моей семье очень понравилось. Темп очень комфортный, не быстро, чтобы все можно рассмотреть. Рекомендую!
- ММатвей8 апреля 2024Ирина замечательный человек и экскурсовод! Нашла подход к целой семье так, что даже маленькому ребенку было все интересно. У нас остались самые замечательные впечатления и незабываемые воспоминания от старого города Иерусалима! Узнали много всего интересного и тайного, благодаря Ирине! Еще раз спасибо вам)
- РРаиса2 апреля 2024Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
- ТТатьяна21 марта 2024Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
- ЛЛина13 марта 2024Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Пешеходные»
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