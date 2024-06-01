Познавательные экскурсии на природе в Иерусалиме

Найдено 25 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Иерусалиме на русском языке, цены от €30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Иерусалим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
«На прогулке мы охватим главные достопримечательности Старого города: вы услышите историю Храма Гроба Господня, увидите Стену Плача и Храмовую гору, а также пройдете через самобытные мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
321 за всё до 10 чел.
Храмовая гора и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
«По дороге на гору вы познакомитесь с потомками первых христиан, которые до сих пор разговаривают и молятся на арамейском языке и проживают в армянском квартале»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
150 за всё до 10 чел.
Весь Иерусалим пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
62 отзыва
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
«Далее посетим Сионскую Гору, церковь Дормицион (Успения Богородицы) и узнаем тайну Ватиканской Шишки»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
321 за всё до 10 чел.
Иродион и Масада за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Иродион и Масада: путешествие в историю Иерусалима
Познайте историю Ирода Великого и его крепостей. Уникальная экскурсия в Иродион и Масаду ждёт вас
«Далее по дороге вдоль побережья Мёртвого моря с его аскетичными пейзажами мы поедем в ещё один город — Масаду (его название с иврита переводится как «крепость»)»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
385 за всё до 6 чел.
Иерусалим с еврейским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Иерусалим с еврейским акцентом: погружение в историю и культуру
За три часа прогулки по Иерусалиму вы увидите Еврейский квартал, сефардские синагоги и узнаете истории Купола Скалы и Стены Плача
Начало: У Яффских ворот
«Символы Иерусалима — от Храмовой горы до Стены Плача»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Из Иерусалима - на Мертвое море
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Из Иерусалима - на Мертвое море: святыни и купание
Посетите святые места, связанные с Библейской историей, и искупайтесь в целебных водах Мертвого моря. Индивидуальная экскурсия из Иерусалима
Начало: В Иерусалиме
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
360 за всё до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Последняя неделя жизни Христа: экскурсия по святым местам Иерусалима
Пройдите по Виа Долороса, исследуя ключевые моменты последней недели жизни Иисуса Христа в компании опытного гида
«Вы начнете путешествие с Масличной горы и пройдете его поэтапно, как шел Иисус Христос: зайдете в Старый Город через Львиные ворота и остановитесь на всех 14 станциях Виа Долороса»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
350298 за всё до 5 чел.
Cтарый город эконом-классом
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Далее мы отправимся на гору Сион, где находятся Горница Тайной Вечери, храм Успения Богородицы, гробница царя Давида и могила Оскара Шиндлера, и прикоснемся к священной для всех верующих Стене плача»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 10 чел.
Иерусалим - столица Еврейского царства в эпоху расцвета
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Иерусалим: путешествие в столицу Еврейского царства
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив город Давида, Стену Плача и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У входа в город давида
«Прикоснемся к западной и южной стенам Храмовой горы и познакомимся со Стеной Плача с неожиданного ракурса»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
«Опираясь на слова Евангелия, я расскажу, как происходили Рождественские события, учитывая специфику политической ситуации, иудейских традиций, природы и климата Святой земли»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
500 за всё до 6 чел.
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
Иудаизм для «чайников»: глубокое погружение в историю Иерусалима
Приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку, где каждый шаг по Иерусалиму открывает страницы истории иудаизма
Начало: Около Яффских ворот
«Узнаете о сакральной роли Храмовой горы (Мории) и легендарном Камне Основания, который в иудаизме считается краеугольным камнем мироздания»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
30 за человека
2 дня на Мертвом море
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие на Мёртвое море, во время которого мы посетим древние архитектурные и религиозные памятники, а также насладимся природой здешних мест»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
700 за всё до 10 чел.
Иерусалим - город мира
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Вид на Храмовую гору, Сионскую гору, Кедронскую долину, Храм Гроба Господня, западный город»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
«Вид на Храмовую и Сионскую гору, Храм Гроба Господня, Долину Страшного Суда, Старый Город»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим трёх религий
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
«Начнём мы нашу экскурсию с Масличной горы, где посетив смотровую площадку, и взирая на Старый город, поговорим о его истории, создании и устройстве»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Галилея и Назарет: увлекательное путешествие по следам Христа
Погрузитесь в историю религии, посетив Назарет и Галилейское море. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к древности
Начало: По договоренности (район Тель Авива)
«В Галилее, на северной оконечности Галилейского моря (озера Кинерет), находится храм Двенадцати Апостолов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 5 чел.
Иерусалим Христианский с выбором программы
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
«Храмовую Гору — Мусульманское святилище»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Христианские Святыни Иудеи
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Смотровая площадка Масличной горы»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Некрополь на горе Скопус (северо-западная часть Елеонской горы)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Некрополь на горе Скопус (северо-западная часть Елеонской горы)
Начало: Вход на Британское кладбище на горе Скопус
«Ваш взгляд теряется в мозаике цветов и оттенков, а душа обретает гармонию в объятиях природы»
Расписание: По договоренности (желательно в первой половине дня, до 14.00)
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$300 за всё до 10 чел.
Ночной Иерусалим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Ночной Иерусалим: путешествие по освещенным улицам истории
Откройте для себя красоту Иерусалима ночью, где исторические памятники оживают под звездным небом
Начало: По договоренности
«Полюбуемся видом Масличной горы, хорошо подсвеченной в темное время суток»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 50 чел.
По паркам Иерусалима на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия по зеленым паркам Иерусалима: от Иудейской пустыни до Святых мест
Погрузитесь в уникальный мир Иерусалима, проезжая на велосипеде через его зеленые парки, исторические места и живописные уголки
Начало: По договоренности
«Даже в Иерусалиме, глядя на восток с Масличной горы мы любуемся Иудейской пустыней»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 20 чел.
Один день в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Спустимся вниз и посетим христианские святыни на склоне Масличной горы: церковь Гробница Богородицы, где была похоронена Дева Мария и здесь же вознеслась на небеса»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
В поисках сакрального
Индивидуальная
7 часов
В поисках сакрального: уникальное путешествие по святым местам Иерусалима
Загадки древних религий, тайны Храмовой горы и Храма Гроба Господня ждут вас в увлекательной экскурсии по Иерусалиму
Начало: По договоренности
«Это гора Мория (Храмовая гора) и Храм Гроба Господня, под крышей которого расположена гора Голгофа — место распятия Христа или место Жертвоприношения Сына Господня»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.
Мертвое море и Иудейская пустыня
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Мертвое море и Иудейская пустыня: Путешествие по святым местам Иерусалима
Погрузитесь в мир древних монастырей, исторических событий и природных чудес в экскурсии по Иудейской пустыне и Мертвому морю
Начало: По договоренности
«Начинал свое существование монастырь с пещер: отшельники селились в природных гротах и вели уединенный образ жизни в молитве и покаянии»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Весь Иерусалим пешком
    Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
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    диалога, а не радио. Особенно классно, что маршрут можно было построить с учетом заданного времени и пожеланий. Причем, про пожелания спросили не просто так, а с предложением вариантов - это очень ценно, когда есть нормальные подсказки, если вдруг растерялся и в голову сразу не пришло ничего! Спасибо за экскурсию, спасибо за одну исполненную мечту - попробовать настоящий местный стрит-фуд и успехов в организации новых туров!

  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
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    самому младшему 7 лет, так и самому старшему 70 лет) Иерусалим без гида это неполноценная картина одного из самых древних и завораживающих своей историей города. Светлану рекомендую👍

  • Р
    Раиса
    2 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
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    специалиста. Хотелось погрузиться в атмосферу этого волнующего места, задать вопросы о том, как и где всё случилось в этом вечном городе. Посчастливилось попасть на экскурсию к Светлане! Прошло 2 недели после прогулки, а впечатления ярки до сих пор. Прежде всего запомнилось, что Светлана очень глубоко и подробно знает историю еврейского народа, историю иудаизма и христианства, Ветхий и Новый Завет. Это значит, что любые вопросы о библейских сюжетах не останутся без ответа. Что, например, Башня Давида может рассказать об Ироде, что Царица Савская без спроса взяла у Царя Соломона и как за это поплатилась, как связаны Котель и Девятое ава, почему и зачем на фасаде Храма Гроба Господнего много столетий стоит деревянная лестница, как и для чего у подножья Голгофы оказался череп Адама, что находится сегодня на месте суда, где был осуждён Христос и как туда пройти. Светлана провела нас малолюдными улицами старого города (да, есть и такие), показала тайное подземелье и секретную смотровую площадку, где нет никого кроме захватывающего дух вида на святые места. Остаётся стоять, смотреть и не верить своим глазам… С нами были дети непоседливые дети 7 и 9 лет, слушали Светлану с огромным интересом, особенно понравилось им пролазить сквозь "игольное ушко" (Светлана рассказывала и об этом). В общем - ВОСТОРГ!

  • Т
    Татьяна
    21 марта 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
  • И
    Ирина
    12 марта 2024
    Последняя неделя жизни Христа
    Это было потрясающе! Много раз была в Иерусалиме, но после экскурсии Светланы поняла, что на самом деле до этого момента
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    ничего толком не видела и не знала! Грамотно и очень логично выстроен маршрут. Чётко выверено время, чтобы не уткнуться нигде в закрытые двери или не попасть в километровые очереди. Предусмотрены все остановки для отдыха и перекуса. Но главное, Света безумно интересно рассказывает! Мы сами с моей крестницей неплохо знаем и Ветхий, и Новый завет, но подача материала была настолько захватывающей и настолько гид хорошо знает различные нюансы библии, историю Израиля, историю разных религий и научные исследования по теме, что наш багаж знаний потяжелел раза в 3! Надо также отметить отличную речь и безупречную подачу. Кроме того, гид не бубнит заученную экскурсию монотонно себе под нос, а именно общается с тобой, отвечает на все вопросы, чувствует твои настроения и подстраивает под тебя свой рассказ. Первый день наша пешая экскурсия длилась с 9:30 до 17:00. Мы вообще не устали! И даже девочка-подросток к концу была бодра, весела и очень довольна. Второй день у нас было всего полдня, и нам было очень жаль расставаться. Светлана деликатный, весёлый и очень отзывчивый человек. Ещё до нашего приезда помогла нам решить несколько важных вопросов, без Светланы мы бы точно не справились. А после того, как мы уже вернулись домой, гид написала нам, уточняя, как мы добрались - это было приятно. Огромная благодарность! Очень рекомендуем гида Светлану всем, кто хочет по- настоящему открыть для себя Иерусалим. Проверьте, вы будете долго вспоминать эту прекрасную поездку.

  • О
    Ольга
    4 марта 2024
    Весь Иерусалим пешком
    Замечательная, насыщенная и интересная экскурсия, о что надо для первого путешествия в Иерусалим, благодарим Ольгу))) Очень интересный собеседник и знаток своего дела
  • В
    Владимир
    4 октября 2023
    Храмовая гора и не только
    Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
  • В
    Виктория
    4 октября 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Хотела бы выразить огромную благодарность Григорию, нашему гиду в Израиле. Если вы хотите за короткое время не только увидеть основные
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    достопримечательности, но и погрузиться в их историю, Григорий – идеальный выбор. За три дня, проведенных в Израиле, у нас было три незабываемые экскурсии - Вифлеем, Кейсария-Хайфа-Акко, Тель Авив-Яффа. Образованный, умный и внимательный Григорий – настоящий знаток, который любит историю страны, делится знаниями с гостями. Экскурсия с ним как путешествие на машине времени. Если планируете дальнюю экскурсию, в вашем распоряжении будет удобный минивэн, где можно отдохнуть с комфортом между городами, а в это время гид продолжит рассказывать вам о непростой истории народа Израиля. Рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    3 октября 2023
    Весь Иерусалим пешком
    Начну с того, что на следующий день после экскурсии, мы гуляли по Иерусалиму самостоятельно и все время вспоминали, что нам
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    рассказывала Ольга. Такого послевкусия от экскурсии - не ожидал! Ольга, замечательный рассказчик. Маршрут составлен так, что без Ольги мы бы во многих местах просто не побывали. Город с огромной историей и переплетены не только религии и времена правления, кажется, что Ольга может рассказывать о каждом здании, которе встречается на пути. А еще Ольга, очень душевный человек! Все время старалась во время остановок поставить нас в тень, находила скамеечки, что бы мы отдохнули и следила, что бы пили воду. И это не считая того, что подсказала где лучше запаковать машину, где посмотреть сувениры и т. п. Кажется, что мы влюбились в Иерусалим так же как любит его Ольга. Так приятно встретить не просто профессионала в своем деле с большой буквы, но и в одном лице, рассказика, которая может с одной стороны все так просто и понятно раскатывать, а с другой стороны оперировать кучей фактов, дат, имен. Как буду то мы перенеслись на машине времени. Даже сейчас, пишу этот отзыв и вспоминаю тот чудесный день! Возможно, написал на эмоциях и по этому немного сумбурно, но лично для нас, лучшего гида по Иерусалиму не могу представить! Обязательно вернемся и пойдем на другие экскурсии с Ольгой!

  • А
    Анна
    22 сентября 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Григорий был наши гидом по Израилю в течение двух дней. Его уровень знаний и профессионализм произвели на меня глубокое впечатление,
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    и могу честно сказать, что он превзошел все ожидания. Он не только рассказывал факты, но вплетал их в историю, возвращаясь к сказанному ранее и усилия восприятие, когда нужно. Он заполнил пробелы в наших разрозненных знаниях истории нашей цивилизации. Отличный гид и эксперт в своей области

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
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  1. Узнать Иерусалим за 3 часа
  2. Подземный Иерусалим - город царя Давида
  3. Храмовая гора и не только
  4. Весь Иерусалим пешком
  5. Иродион и Масада за один день
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
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