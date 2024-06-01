1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
«На прогулке мы охватим главные достопримечательности Старого города: вы услышите историю Храма Гроба Господня, увидите Стену Плача и Храмовую гору, а также пройдете через самобытные мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
«По дороге на гору вы познакомитесь с потомками первых христиан, которые до сих пор разговаривают и молятся на арамейском языке и проживают в армянском квартале»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
«Далее посетим Сионскую Гору, церковь Дормицион (Успения Богородицы) и узнаем тайну Ватиканской Шишки»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Иродион и Масада: путешествие в историю Иерусалима
Познайте историю Ирода Великого и его крепостей. Уникальная экскурсия в Иродион и Масаду ждёт вас
«Далее по дороге вдоль побережья Мёртвого моря с его аскетичными пейзажами мы поедем в ещё один город — Масаду (его название с иврита переводится как «крепость»)»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иерусалим с еврейским акцентом: погружение в историю и культуру
За три часа прогулки по Иерусалиму вы увидите Еврейский квартал, сефардские синагоги и узнаете истории Купола Скалы и Стены Плача
Начало: У Яффских ворот
«Символы Иерусалима — от Храмовой горы до Стены Плача»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Иерусалима - на Мертвое море: святыни и купание
Посетите святые места, связанные с Библейской историей, и искупайтесь в целебных водах Мертвого моря. Индивидуальная экскурсия из Иерусалима
Начало: В Иерусалиме
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€360 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Последняя неделя жизни Христа: экскурсия по святым местам Иерусалима
Пройдите по Виа Долороса, исследуя ключевые моменты последней недели жизни Иисуса Христа в компании опытного гида
«Вы начнете путешествие с Масличной горы и пройдете его поэтапно, как шел Иисус Христос: зайдете в Старый Город через Львиные ворота и остановитесь на всех 14 станциях Виа Долороса»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
350€298 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Далее мы отправимся на гору Сион, где находятся Горница Тайной Вечери, храм Успения Богородицы, гробница царя Давида и могила Оскара Шиндлера, и прикоснемся к священной для всех верующих Стене плача»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Иерусалим: путешествие в столицу Еврейского царства
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив город Давида, Стену Плача и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У входа в город давида
«Прикоснемся к западной и южной стенам Храмовой горы и познакомимся со Стеной Плача с неожиданного ракурса»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
«Опираясь на слова Евангелия, я расскажу, как происходили Рождественские события, учитывая специфику политической ситуации, иудейских традиций, природы и климата Святой земли»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€500 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Иудаизм для «чайников»: глубокое погружение в историю Иерусалима
Приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку, где каждый шаг по Иерусалиму открывает страницы истории иудаизма
Начало: Около Яффских ворот
«Узнаете о сакральной роли Храмовой горы (Мории) и легендарном Камне Основания, который в иудаизме считается краеугольным камнем мироздания»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
13 часов
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие на Мёртвое море, во время которого мы посетим древние архитектурные и религиозные памятники, а также насладимся природой здешних мест»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€700 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Вид на Храмовую гору, Сионскую гору, Кедронскую долину, Храм Гроба Господня, западный город»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
«Вид на Храмовую и Сионскую гору, Храм Гроба Господня, Долину Страшного Суда, Старый Город»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
«Начнём мы нашу экскурсию с Масличной горы, где посетив смотровую площадку, и взирая на Старый город, поговорим о его истории, создании и устройстве»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Галилея и Назарет: увлекательное путешествие по следам Христа
Погрузитесь в историю религии, посетив Назарет и Галилейское море. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к древности
Начало: По договоренности (район Тель Авива)
«В Галилее, на северной оконечности Галилейского моря (озера Кинерет), находится храм Двенадцати Апостолов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
«Храмовую Гору — Мусульманское святилище»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Смотровая площадка Масличной горы»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Некрополь на горе Скопус (северо-западная часть Елеонской горы)
Начало: Вход на Британское кладбище на горе Скопус
«Ваш взгляд теряется в мозаике цветов и оттенков, а душа обретает гармонию в объятиях природы»
Расписание: По договоренности (желательно в первой половине дня, до 14.00)
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Иерусалим: путешествие по освещенным улицам истории
Откройте для себя красоту Иерусалима ночью, где исторические памятники оживают под звездным небом
Начало: По договоренности
«Полюбуемся видом Масличной горы, хорошо подсвеченной в темное время суток»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия по зеленым паркам Иерусалима: от Иудейской пустыни до Святых мест
Погрузитесь в уникальный мир Иерусалима, проезжая на велосипеде через его зеленые парки, исторические места и живописные уголки
Начало: По договоренности
«Даже в Иерусалиме, глядя на восток с Масличной горы мы любуемся Иудейской пустыней»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Спустимся вниз и посетим христианские святыни на склоне Масличной горы: церковь Гробница Богородицы, где была похоронена Дева Мария и здесь же вознеслась на небеса»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В поисках сакрального: уникальное путешествие по святым местам Иерусалима
Загадки древних религий, тайны Храмовой горы и Храма Гроба Господня ждут вас в увлекательной экскурсии по Иерусалиму
Начало: По договоренности
«Это гора Мория (Храмовая гора) и Храм Гроба Господня, под крышей которого расположена гора Голгофа — место распятия Христа или место Жертвоприношения Сына Господня»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мертвое море и Иудейская пустыня: Путешествие по святым местам Иерусалима
Погрузитесь в мир древних монастырей, исторических событий и природных чудес в экскурсии по Иудейской пустыне и Мертвому морю
Начало: По договоренности
«Начинал свое существование монастырь с пещер: отшельники селились в природных гротах и вели уединенный образ жизни в молитве и покаянии»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июня 2024Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
- ЮЮлия21 апреля 2024Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
- РРаиса2 апреля 2024Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
- ТТатьяна21 марта 2024Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
- ИИрина12 марта 2024Это было потрясающе! Много раз была в Иерусалиме, но после экскурсии Светланы поняла, что на самом деле до этого момента
- ООльга4 марта 2024Замечательная, насыщенная и интересная экскурсия, о что надо для первого путешествия в Иерусалим, благодарим Ольгу))) Очень интересный собеседник и знаток своего дела
- ВВладимир4 октября 2023Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
- ВВиктория4 октября 2023Иерусалим + ВифлеемХотела бы выразить огромную благодарность Григорию, нашему гиду в Израиле. Если вы хотите за короткое время не только увидеть основные
- ЮЮрий3 октября 2023Начну с того, что на следующий день после экскурсии, мы гуляли по Иерусалиму самостоятельно и все время вспоминали, что нам
- ААнна22 сентября 2023Иерусалим + ВифлеемГригорий был наши гидом по Израилю в течение двух дней. Его уровень знаний и профессионализм произвели на меня глубокое впечатление,
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Природа и пейзажи»
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