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просто рассказ гида, а настоящее погружение в историю и духовную атмосферу Иерусалима.



Ирина удивительно интересно и доступно рассказывает о событиях, которые происходили здесь тысячи лет назад. Когда мы шли по улицам Старого города, посещали Храм Гроба Господня, Голгофу, Виа Долороса и Стену Плача, возникало ощущение, что страницы Библии оживают прямо на наших глазах.



Особенно хочется отметить глубокие знания Ирины, её искреннюю любовь к Иерусалиму и уважение ко всем религиям и традициям. Она отвечала на любые вопросы, обращала внимание на детали, которые мы бы никогда не заметили самостоятельно, и помогла увидеть смысл и историю каждого места.



После этой экскурсии Иерусалим открылся нам совершенно иначе. Мы не просто увидели святыни, а смогли почувствовать связь времен, прикоснуться к истории и понять, почему этот город называют сердцем трёх мировых религий.



Огромное спасибо Ирине за её профессионализм, душевность и невероятную энергетику. Если вы хотите по-настоящему узнать Иерусалим, а не просто пройтись по туристическим местам, то экскурсия с Ириной — лучший выбор. Рекомендуем от всей души!