Орна-прекрасный, просто великолепный гид! Экскурсия невероятно интересная, насыщенная, информативная. Вся наша семья осталась в полном восторге. Мы до сих пор вспоминаем время, проведённое в Иерусалиме, и конечно же замечательного гида, благодаря которому мы узнали много нового. Рекомендуем экскурсии с Орной!

Т Татьяна 5

Мы были с Орной на 2 экскурсия в Иерусалиме. Орна очень грамотный гид и с богатыми знаниями. История в её устах оживает и вдруг у тебя все становиться в голове на свои места! Орна смогла заинтересовать нас, рассмешить, удивить. До сих пор её экскурсии были самыми удачными на нашем опыте. ממליצה בחום על אורנה הנהדרת. סיורים שלה מעניינים. ממש לא משעממים. 4 שעות עוברו בלי שנשים לב כי היינו מרוכזים בסיפורים הנפלאים שהיא סיפרה לנו על ההיסטוריה העשירה של ירושלים.