Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Погуляйте по колоритным улочкам Иерусалима, посетите главные святыни и загадайте желание у Стены Плача. Раскройте все грани этого удивительного места
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:30
от €260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
Узнайте, как Иерусалим стал святым местом для трёх религий. Погрузитесь в историю, посетив ключевые достопримечательности города
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €230 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Начало: Яффские ворота
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
от €300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Погрузитесь в историю Иерусалима, колыбели трех религий. Посетите святыни, прикоснитесь к древним реликвиям и ощутите духовную атмосферу
Начало: Яффские ворота
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Открыть Иерусалим
Начните знакомство с Иерусалимом у Яффских ворот, исследуйте кварталы и святыни, погрузитесь в быт местных жителей и узнайте интересные факты о городе
Начало: У Яффских ворот Старого города
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €283 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Иерусалим пешком
Увлекательная прогулка по Иерусалиму: от Яффских ворот до Храма Гроба Господнего. Откройте тайны города и его религиозных святынь за один день
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от €396 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим с еврейским акцентом
Откройте для себя археологические тайны Иерусалима. Прогулка по Еврейскому кварталу, сефардским синагогам и Храмовой горе. Узнайте больше за три часа
Начало: У Яффских ворот
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Путешествие по следам Христа в Иерусалиме: от Масличной горы до Храма Гроба Господня. Откройте для себя святые места и исторические события
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €430 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Путешествие в глубины Иерусалима: откройте для себя подземные тоннели и древние улицы, почувствуйте дыхание истории в сердце города
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €396 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тоннели у западной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя скрытые подземные тоннели и исторические артефакты, которые не видны обычным прохожим
17 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от €85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Град Давида - исток Иерусалима
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив Град Давида. Уникальная возможность пройти по подземным тоннелям и узнать библейские истории
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часов
Уникальная экскурсия по Иерусалиму, охватывающая ключевые достопримечательности. Подходит для семей, пожилых и тех, кто ценит комфорт
Начало: у Яффских ворот
15 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Cтарый город эконом-классом
Прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Голгофа, еврейский квартал и многое другое. Уникальная возможность прикоснуться к истории и духовности
Начало: По договорённости
15 авг в 16:00
17 авг в 09:00
от €270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Некрополис Иерусалима
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя некрополис и его загадочные ритуалы. Уникальная возможность увидеть историю своими глазами
15 авг в 16:00
17 авг в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
17 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Две святыни в один день
Однодневная экскурсия по Иерусалиму и Вифлеему позволит вам посетить важнейшие христианские святыни, включая Храм Рождества и Гроба Господня
Начало: По договоренности
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим за пределами крепостных стен
Узнайте о скрытых уголках Иерусалима, от парка Колокола до улицы Кинг Дэвид. Погрузитесь в атмосферу города за пределами исторического центра
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
5000 лет в 1 день
О первых поселенцах, Британии, Ироде Великом и религии - экскурс в историю на обзорной прогулке
Начало: У Яффских ворот
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
Откройте для себя места, где зарождалась христианская история. Путешествие в прошлое через Эйн-Карем и Вифлеем, полное удивительных открытий
Начало: У вашего отеля
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
Откройте для себя знаменитый рынок Израиля, где можно попробовать местные деликатесы и увидеть культурные достопримечательности
Начало: На трамвайной остановке Махане йехуда
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Иродион и Масада за один день
Погрузитесь в историю царя Ирода, посетив его знаменитые крепости Иродион и Масада. Узнайте больше о легендах и наслаждайтесь уникальными пейзажами
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмовая гора и не только
Погрузитесь в историю и культуру трех религий на Храмовой горе. Узнайте о событиях, которые изменили мир, и посетите знаковые места Иерусалима
Начало: У Яффских ворот
17 авг в 07:00
20 авг в 07:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Библейские сокровища: Иерихон, Иордан и Мёртвое море
Где камень помнит пророков, а вода дарует очищение
17 авг в 07:00
20 авг в 07:00
от €350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
От ворот поворот
Прогулка по историческим местам Иерусалима откроет перед вами тайны древних стен и пещер. Узнайте, как изменился город под влиянием великих империй
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Новые районы Иерусалима
Погрузитесь в историю Иерусалима, исследуя первые жилые районы за городскими стенами. Откройте для себя уникальные места и культурное наследие
Начало: У мельницы монтифьери
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Вечерний Иерусалим
Откройте для себя магию вечернего Иерусалима. Прогулка по старому городу, посещение святых мест и захватывающее световое шоу ждут вас
Начало: У Яффских ворот
17 авг в 16:00
20 авг в 16:00
от €200 за всё до 35 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим - столица Еврейского царства
О городе пророков и царей 2000-3000 лет назад на прогулке по археологическим раскопам
Начало: У входа в город давида
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Иерусалима на север с Новым Заветом
Увлекательное путешествие по священным местам Израиля. Узнайте больше о жизни Иисуса, посетив знаковые места Нового Завета
17 авг в 07:00
20 авг в 07:00
от €350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим - город мира
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ваш Иерусалим за 3 часа
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
$350 за всё до 5 чел.
В Иерусалиме бесконечное множество исторических и природных достопримечательностей, и это не только внушительная Стена Плача, город также знаменит музеями мирового класса и многочисленными религиозными объектами, прекрасными ресторанами, отелями и оживленными рынками
Организованные экскурсии – отличный способ познакомиться с Иерусалимом, особенно если у вас мало времени. С помощью экскурсий вы сможете увидеть основные достопримечательности и места за пределами города, а также узнаете главные секреты столицы Израиля
Последние отзывы на экскурсии
А
Все было просто прекрасно- интересно,доступно. Очень рекомендую Орну!!
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К
Очень понравилась прогулка по Старому городу! Шауль провел нас по самым интересным местам, увлекательно рассказывал об истории и отвечал на все вопросы. Большое спасибо за замечательную экскурсию! С удовольствием буду рекомендовать.
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Замечательная экскурсия и уникальным, влюбленным в свою профессию гидом! Орна деликатна, предупредительный, обладает массой полезных знаний в самых широких областях! Мы остались очень довольны, однозначно рекомендую!
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Е
отличная интересная экскурсия, очень понравилось, без экскурсовода даже нет смысла ехать)
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всё хорошо
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О
Тот редкий случай, когда совершенно незнакомый человек абсолютно не вызывает никакой скованности или неловкости. Орна — потрясающий рассказчик, да ещё
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Т
Спасибо, Нина. Всё было супер 👍.
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O
Экскурсия с Ириной стала для нас одним из самых сильных впечатлений за всё время пребывания в Израиле. Это был не
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П
Очень приятная и легкая подача материала. Интересный маршрут. Мы посетили места, которые сами бы не нашли. 3 часа пролетели совершенно незаметно. Спасибо за интересную экскурсию!
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Светлана оставила на меня неизгладимое впечатление о Иерусалиме! спасибо за путешествие в прошлое.
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Всего 736 отзывов в Иерусалиме
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Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму
Самые популярные экскурсии в Иерусалиме
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Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в августе 2026
Сейчас в Иерусалиме можно забронировать 90 экскурсий и билетов от 18 до 775. Туристы уже оставили гидам 736 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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