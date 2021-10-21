Все экскурсии в Иерусалиме
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Иерусалиме – доступно 73 экскурсии на 2021 год, 414 ⭐ отзывов, цены от $15, посетите достопримечательности: Старый город, Стена Плача, Храм Гроба Господня. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Иерусалиме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Израиле на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
8ч
$275
за 1-5 чел.
Иерусалим - город мира
В переводе с иврита Иерусалим означает "город мира"
Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Индивидуальная экскурсия
10ч
$275
за 1-5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
В Святом городе Иисус провёл последние дни своей земной жизни
Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€135
за 1-10 чел.
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Исследовать кварталы Старого города, услышать древние легенды и посетить храм Гроба Господня
Индивидуальная экскурсия
10ч
$275
за 1-5 чел.
Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€65
за 1-10 чел.
Храмовая гора
Узнать значение горы для трех религий и понять, как ее события повлияли на жизнь современных людей
8ч
$43
за 1 чел.
Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)
Город Иерусалим - не только столица Израиля
понедельник, вторник, четверг и суббота в 09:25
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Град Давида — исток Иерусалима
Вообразить библейские события наяву, узнать о мудрости Соломона и пройти по воде в подземном тоннеле
6ч
$260
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-6 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Насыщенная обзорная экскурсия по классическим и тайным местам Старого города
Индивидуальная экскурсия
5ч
$460
за 1-4 чел.
Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю
Маршрут от Масличной горы до Мертвого моря - один из самых живописных в Израиле
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€110
за 1-10 чел.
Рынок «Махане Иегуда»
Национальные продукты, первый небоскреб Израиля, солнечные часы, уникальное кладбище и многое другое
Индивидуальная экскурсия
5ч
$250
за 1-4 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Насыщенная прогулка по северной или южной части города с погружением в его древнюю историю
Индивидуальная экскурсия
8ч
$400
за 1-7 чел.
каждый день
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Иерусалим за пределами крепостных стен
Познакомиться с современными кварталами города и их любопытными историями
Индивидуальная экскурсия
3ч
$175
за 1-11 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€200
за 1-5 чел.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Прикоснуться к древнейшим реликвиям и понять значение Святой земли для всего мира
2ч
$134
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€130
за 1-10 чел.
Дом на улице Пророков
Знакомство с историей города и его знаменитых жителей, которая таится в тихих районах Иерусалима
9ч
$72.5
за 1 чел.
Иерусалим подземный
Во время нашей прогулки вы узнаете об истории Древнего Иерусалима и о положении евреев в мире на протяжении...
вторник 09:25
Индивидуальная экскурсия
2ч
€85
за 1-10 чел.
Тоннели у западной стены
Что скрывается под главной улицей города — необычное путешествие в подземелье
9ч
$119
за 1 чел.
Иерихон. Вади-Кельт. Монастыри Иудейской пустыни (из Иерусалима)
Иерихон был основан 10 тысяч лет назад
пятница 09:25
Индивидуальная экскурсия
5ч
€168
за 1-10 чел.
Иерусалим — город трех религий
Подняться на Голгофу и Сион, прикоснуться к стене Плача и пройти по следам жизни Иисуса
9ч
$161
за 1 чел.
Хайфа. Акко. Заповедник Рош-ха-Никра (выезд из Иерусалима)
Вы отправитесь в древние города Хайфа и Акко, расположенные на расстоянии двадцати минут езды друг от...
суббота 05:20
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Последние отзывы «Экскурсии Иерусалима»
- ВВиктория21 октября 2021Орна-прекрасный, просто великолепный гид! Экскурсия невероятно интересная, насыщенная, информативная. Вся наша семья осталась в полном восторге. Мы до сих пор вспоминаем время, проведённое в Иерусалиме, и конечно же замечательного гида, благодаря которому мы узнали много нового. Рекомендуем экскурсии с Орной!
- Отзыв на: Иерусалим «без ступенек» за 3 часаТТатьяна13 октября 2021Мы были с Орной на 2 экскурсия в Иерусалиме. Орна очень грамотный гид и с богатыми знаниями. История в её устах оживает и вдруг у тебя все становиться в голове на свои места! Орна смогла заинтересовать нас, рассмешить, удивить. До сих пор её экскурсии были самыми удачными на нашем опыте. ממליצה בחום על אורנה הנהדרת. סיורים שלה מעניינים. ממש לא משעממים. 4 שעות עוברו בלי שנשים לב כי היינו מרוכזים בסיפורים הנפלאים שהיא סיפרה לנו על ההיסטוריה העשירה של ירושלים.
- Отзыв на: Град Давида — исток ИерусалимаТТаня7 октября 2021Большое спасибо Светлане, интересный знающий гид. Экскурсия понравилась, мы остались очень довольны. Рекомендую.
- Отзыв на: Дом на улице Пророковננינה6 октября 2021Прекрасная нетрадиционная экскурсия. Орна, экскурсовод с которым не хочется расставаться. Замечательная подача материала. Спасибо большое! Встретимся в следующий раз.
- Отзыв на: Рынок «Махане Иегуда»ננינה5 октября 2021Рекомендую всем экскурсию, но главное экскурсовода! Потрясающий рассказчик и человек с прекрасным знанием предмета. Внимательная и терпеливая к своим туристам. ))) Спасибо большое Орна!
- ЭЭлла3 октября 2021Прекрасная экскурсия, получила очень много информации, гораздо больше, чем ожидала. До храмовой горы был очень познавательный рассказ об истории образования Иерусалима, интересно составлен сам маршрут. Огромная благодарность чудесному экскурсоводу Орне.
- ИИнна28 сентября 2021Орна прекрасный гид. экскурсия очень информативная. мы жители Израиля. много раз побывавшие в Иерусалиме. узнали многочисленные места. где не бывали никогда. Это было неожиданно и здорово! Обязательно порекомендуем друзьям! Большое спасибо. Орна!
- Отзыв на: Иерусалим «без ступенек» за 3 часаMMarina19 сентября 2021Экскурсия замечательная. Гид очень знающая и ненавязчивая Узнали много нового и интересного, хотя живем в стране более 30 лет Спасибо большое!
- Отзыв на: Град Давида — исток ИерусалимаООльга1 сентября 2021Очень понравилась экскурсия Светланы, настоящий профессионал! Узнали много интересного. Была пешая экскурсия с детьми и родителями, погрузились в волшебный мир Иерусалима, переплетения христианства и иудаизма.
- Отзыв на: Тоннели у западной стеныААлла10 августа 2021Орна очень добросовестный и знающий экскурсавод. Преодолевая все косности и преграды при проведении экскурсти, Орна сделала всё, чтобы экскурсанты получили максимально возможную информацию в интересной и позновательной форме.