Экскурсии Иерусалима

Все экскурсии в Иерусалиме

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Иерусалиме – доступно 73 экскурсии на 2021 год, 414 ⭐ отзывов, цены от $15, посетите достопримечательности: Старый город, Стена Плача, Храм Гроба Господня. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Иерусалиме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Израиле на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Иерусалим - город мира
Индивидуальная экскурсия
5
2
$275
за 1-5 чел.
Иерусалим - город мира
В переводе с иврита Иерусалим означает "город мира"
Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Иерусалим: по стопам Иисуса
Индивидуальная экскурсия
10ч
$275
за 1-5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
В Святом городе Иисус провёл последние дни своей земной жизни
Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
5
6
3ч 30м
135
за 1-10 чел.
Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
Исследовать кварталы Старого города, услышать древние легенды и посетить храм Гроба Господня
Христианские Святыни Иудеи
Индивидуальная экскурсия
10ч
$275
за 1-5 чел.
Христианские Святыни Иудеи
Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Храмовая гора
Индивидуальная экскурсия
5
13
1ч 30м
65
за 1-10 чел.
Храмовая гора
Узнать значение горы для трех религий и понять, как ее события повлияли на жизнь современных людей
Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)
3.8
24
$43
за 1 чел.
Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)
Город Иерусалим - не только столица Израиля
понедельник, вторник, четверг и суббота в 09:25
Град Давида — исток Иерусалима
Индивидуальная экскурсия
5
4
150
за 1-10 чел.
Град Давида — исток Иерусалима
Вообразить библейские события наяву, узнать о мудрости Соломона и пройти по воде в подземном тоннеле
Иудейские древности
$260
за 1 чел.
Иудейские древности
Знакомство с Иерусалимом
Индивидуальная экскурсия
5
7
150
за 1-6 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Насыщенная обзорная экскурсия по классическим и тайным местам Старого города
Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю
Индивидуальная экскурсия
$460
за 1-4 чел.
Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю
Маршрут от Масличной горы до Мертвого моря - один из самых живописных в Израиле
по договоренности
Рынок «Махане Иегуда»
Индивидуальная экскурсия
5
3
110
за 1-10 чел.
Рынок «Махане Иегуда»
Национальные продукты, первый небоскреб Израиля, солнечные часы, уникальное кладбище и многое другое
По Израилю с детьми
Индивидуальная экскурсия
$250
за 1-4 чел.
По Израилю с детьми
По договоренности
Узнать Иерусалим за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
4.9
26
150
за 1-10 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Насыщенная прогулка по северной или южной части города с погружением в его древнюю историю
Иерусалим - у истоков религии
Индивидуальная экскурсия
$400
за 1-7 чел.
Иерусалим - у истоков религии
каждый день
Иерусалим за пределами крепостных стен
Индивидуальная экскурсия
4
1
150
за 1-10 чел.
Иерусалим за пределами крепостных стен
Познакомиться с современными кварталами города и их любопытными историями
Айда на рынок
Индивидуальная экскурсия
$175
за 1-11 чел.
Айда на рынок
по договоренности
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Индивидуальная экскурсия
5
98
200
за 1-5 чел.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Прикоснуться к древнейшим реликвиям и понять значение Святой земли для всего мира
Трансфер в / из аэропорта Бен Гурион из / в Иерусалим
$134
за 1 чел.
Трансфер в / из аэропорта Бен Гурион из / в Иерусалим
Дом на улице Пророков
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч 30м
130
за 1-10 чел.
Дом на улице Пророков
Знакомство с историей города и его знаменитых жителей, которая таится в тихих районах Иерусалима
Иерусалим подземный
4
2
$72.5
за 1 чел.
Иерусалим подземный
Во время нашей прогулки вы узнаете об истории Древнего Иерусалима и о положении евреев в мире на протяжении...
вторник 09:25
Тоннели у западной стены
Индивидуальная экскурсия
5
24
85
за 1-10 чел.
Тоннели у западной стены
Что скрывается под главной улицей города — необычное путешествие в подземелье
Иерихон. Вади-Кельт. Монастыри Иудейской пустыни (из Иерусалима)
$119
за 1 чел.
Иерихон. Вади-Кельт. Монастыри Иудейской пустыни (из Иерусалима)
Иерихон был основан 10 тысяч лет назад
пятница 09:25
Иерусалим — город трех религий
Индивидуальная экскурсия
4.8
13
168
за 1-10 чел.
Иерусалим — город трех религий
Подняться на Голгофу и Сион, прикоснуться к стене Плача и пройти по следам жизни Иисуса
Хайфа. Акко. Заповедник Рош-ха-Никра (выезд из Иерусалима)
$161
за 1 чел.
Хайфа. Акко. Заповедник Рош-ха-Никра (выезд из Иерусалима)
Вы отправитесь в древние города Хайфа и Акко, расположенные на расстоянии двадцати минут езды друг от...
суббота 05:20

Последние отзывы «Экскурсии Иерусалима»

  • Отзыв на: Храмовая гора
    В
    Виктория
    21 октября 2021
    5
    Орна-прекрасный, просто великолепный гид! Экскурсия невероятно интересная, насыщенная, информативная. Вся наша семья осталась в полном восторге. Мы до сих пор вспоминаем время, проведённое в Иерусалиме, и конечно же замечательного гида, благодаря которому мы узнали много нового. Рекомендуем экскурсии с Орной!
  • Отзыв на: Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
    Т
    Татьяна
    13 октября 2021
    5
    Мы были с Орной на 2 экскурсия в Иерусалиме. Орна очень грамотный гид и с богатыми знаниями. История в её устах оживает и вдруг у тебя все становиться в голове на свои места! Орна смогла заинтересовать нас, рассмешить, удивить. До сих пор её экскурсии были самыми удачными на нашем опыте. ממליצה בחום על אורנה הנהדרת. סיורים שלה מעניינים. ממש לא משעממים. 4 שעות עוברו בלי שנשים לב כי היינו מרוכזים בסיפורים הנפלאים שהיא סיפרה לנו על ההיסטוריה העשירה של ירושלים.
  • Отзыв на: Град Давида — исток Иерусалима
    Т
    Таня
    7 октября 2021
    5
    Большое спасибо Светлане, интересный знающий гид. Экскурсия понравилась, мы остались очень довольны. Рекомендую.
  • Отзыв на: Дом на улице Пророков
    נ
    נינה
    6 октября 2021
    5
    Прекрасная нетрадиционная экскурсия. Орна, экскурсовод с которым не хочется расставаться. Замечательная подача материала. Спасибо большое! Встретимся в следующий раз.
  • Отзыв на: Рынок «Махане Иегуда»
    נ
    נינה
    5 октября 2021
    5
    Рекомендую всем экскурсию, но главное экскурсовода! Потрясающий рассказчик и человек с прекрасным знанием предмета. Внимательная и терпеливая к своим туристам. ))) Спасибо большое Орна!
  • Отзыв на: Храмовая гора
    Э
    Элла
    3 октября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия, получила очень много информации, гораздо больше, чем ожидала. До храмовой горы был очень познавательный рассказ об истории образования Иерусалима, интересно составлен сам маршрут. Огромная благодарность чудесному экскурсоводу Орне.
  • Отзыв на: Храмовая гора
    И
    Инна
    28 сентября 2021
    5
    Орна прекрасный гид. экскурсия очень информативная. мы жители Израиля. много раз побывавшие в Иерусалиме. узнали многочисленные места. где не бывали никогда. Это было неожиданно и здорово! Обязательно порекомендуем друзьям! Большое спасибо. Орна!
  • Отзыв на: Иерусалим «без ступенек» за 3 часа
    M
    Marina
    19 сентября 2021
    5
    Экскурсия замечательная. Гид очень знающая и ненавязчивая Узнали много нового и интересного, хотя живем в стране более 30 лет Спасибо большое!
  • Отзыв на: Град Давида — исток Иерусалима
    О
    Ольга
    1 сентября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия Светланы, настоящий профессионал! Узнали много интересного. Была пешая экскурсия с детьми и родителями, погрузились в волшебный мир Иерусалима, переплетения христианства и иудаизма.
  • Отзыв на: Тоннели у западной стены
    А
    Алла
    10 августа 2021
    5
    Орна очень добросовестный и знающий экскурсавод. Преодолевая все косности и преграды при проведении экскурсти, Орна сделала всё, чтобы экскурсанты получили максимально возможную информацию в интересной и позновательной форме.
🇮🇱