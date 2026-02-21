Крупнейший храмовый комплекс мира построен в 12 веке и посвящён богу Вишну. Башни символизируют мифическую гору Меру — центр вселенной у индуистов. Барельефы рассказывают о битвах богов и демонов, а галереи будто погружают в древние ритуалы.

Через ворота мы попадём в храм Байон и рассмотрим сотни каменных лиц. Увидим святилища Бапуон и Пхимеанакас, обсудим легенду о небесной нимфе, которая являлась королю по ночам. Посетим Королевскую площадь с террасой Слонов, откуда правитель наблюдал военные парады. Изучим тончайшую резьбу и скрытые символы на террасе Прокажённого короля. Заглянем в храм Та Прохм, оплетённый корнями деревьев.

Немного отдохнём в отеле и съездим в цитадель женщин Бантеайсрей из розового песчаника. Вечером поужинаем и насладимся кхмерским танцем апсара. Так называют танцовщиц, чьи изображения украшают стены храмов Ангкор-Вата.