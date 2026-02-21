Индивидуальный тур в сердце кхмерской империи - Ангкор-Ват
Остановиться в отеле 4* с бассейном, обойти храмы и ночной Сиемреап, увидеть танец апсара
Джунгли расступятся, и перед вами вырастет Ангкор-Ват — настолько грандиозный и филигранный, что не сразу веришь в его реальность.
Башни-лотосы тянутся к облакам, на барельефах застыли процессии богов, демонов, воинов, слонов, читать дальшеуменьшить
а храмы помнят мантры на санскрите, подношения жрецов, ароматы благовоний. Мы пройдем по святилищам и террасам, беседуя о Вишну, королях, небесных нимфах и многом другом. Увидим, как кхмерская история оживает в плавных движениях танцовщиц-апсар. Каждая поза, полуулыбка, взмах руки у них — часть древнего обряда, взывавшего к небесам.
А также почувствуем атмосферу ночного Сиемреапа, где неспешно тянутся тук-туки, воздух пропитан запахами пряной еды, а старики играют в домино. Живём с комфортом: в отеле 4* с бассейном на территории и включёнными завтраками.
На некоторых объектах необходимо прикрывать плечи и колени.
Программа тура по дням
1 день
Вечерний Сиемреап
Встретим вас по прибытии, доставим в отель. Вечером немного познакомимся с Сиемреапом — некогда тихой провинцией у кромки джунглей, а ныне — отправной точкой к великому Ангкор-Вату. Погуляем по ночному рынку и барной улице, постепенно вливаясь в ритм города.
2 день
Ангкор-Ват, кхмерский вечер
Крупнейший храмовый комплекс мира построен в 12 веке и посвящён богу Вишну. Башни символизируют мифическую гору Меру — центр вселенной у индуистов. Барельефы рассказывают о битвах богов и демонов, а галереи будто погружают в древние ритуалы.
Через ворота мы попадём в храм Байон и рассмотрим сотни каменных лиц. Увидим святилища Бапуон и Пхимеанакас, обсудим легенду о небесной нимфе, которая являлась королю по ночам. Посетим Королевскую площадь с террасой Слонов, откуда правитель наблюдал военные парады. Изучим тончайшую резьбу и скрытые символы на террасе Прокажённого короля. Заглянем в храм Та Прохм, оплетённый корнями деревьев.
Немного отдохнём в отеле и съездим в цитадель женщин Бантеайсрей из розового песчаника. Вечером поужинаем и насладимся кхмерским танцем апсара. Так называют танцовщиц, чьи изображения украшают стены храмов Ангкор-Вата.
3 день
Возвращение домой
После завтрака будет время отдохнуть у бассейна, выпить кофе, собрать вещи. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 1 ужин, вода
Все трансферы по маршруту
Услуги гида
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Сиемреап и обратно в ваш город
Обеды, ужины вне программы
1-местное размещение
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сиемреапа, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Сиемреапа, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сиеме-Реапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 359 туристов
Прожила в Гоа с 2014 года. Сейчас нахожусь во Вьетнаме. Занимаюсь организацией экскурсий по Азии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Руслан
Камбоджа приятно удивила! Впечатления оказались даже лучше, чем ожидал. Пока мне здесь нравится больше, чем в предыдущем месте. Единственное, чего немного не хватает, это моря. В остальном поездкой очень доволен! 😊
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