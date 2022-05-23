"Композиционным центром" этого двухдневного тура в Ниагарский регион и к Ниагарским водопадом, конечно, будут водопады. Почему множественное число? потому, что вы увидите сразу три Ниагарских водопада, которые вместе и называют, не разобравшись, "Ниагарский водопад". Два из них находятся на американской территории и если виза у вас есть, мы "прогуляемся пешочком" а Америку по мосту "Радуга" и погуляем в самом первом в истории Америки государственном парке на берегу реки Ниагара и у водопадов.

Ну а если визы нет, то не очень и жалейте. Ведь самый красивый вид на водопады именно с канадской стороны. В этом регионе, который назвается "Ниагарский" мы проведем два незабываемых дня.

В программе:

Начало в 9 утра. Выезжаем из Торонто. Лучше выбраться пораньше. Ниагарские водопады посещают за лето примерно 5000,000 (ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ!) туристов. Не хочется стоять в пробке с таким количеством туристов. До Ниагары от Торонто чуть больше ста километров и доберемся мы туда примерно к 10 — 11 часам.

Приготовьтесь, ходьбы будет много, хотя если вы не очень любите пешие прогулки, то у вашего гида есть "секретные места" и мы припаркуемся в 200 метрах.

Для начала прогуляемся вдоль водопадов и полюбуемся и двумя американскими и знаменитым канадским водопадам "Подкова", который и есть "главный" и самый знаменитый. С нашей, канадской стороны, они все как на ладони. Не зря каждый день тысячи туристов с американской стороны переходят по мостику в Канаду. Такой вид вид со строны Канады стоит любых, даже самых американских долларов! Хотя за прогулку через границу и "просмотр" водопадов денег не берут.

Другое дело, если захочется еще "большей экзотики". Именно за экзотикой мы спустимся на лифте под водопад и посмотрим его "с тыла". До него будет действительно «рукой подать» и именно здесь, как нигде чувствуется, что это действительно самый мощный водопад в мире! Несколько боязно ехать в лифте на глубину 50 метров и чувствовать вибрацию и равномерный гул водопада даже через толщину гранитной породы.

Несколько туннелей приведут вас на смотрову площадку подножия водопада и к нескольким смотровым пложадкам поменьше, где вы полюбуетесь этой многотонной массой воды, которая течет здесь уже 11.000 тысяч лет и сможете потрогать водопад изнутри.

Затем нас ждет знаменитый круиз на кораблике под водопады (плащи выдаются). Кораблики одинаковые, но туристы с канадской стороны в красных плащиках, с американской стороны — в синих. Не волнуйтесь, в Америку вы не причалите, вернетесь прямо к подножию знаменитого квартала развлечений Клифтон Хилл. Круиз под водопады занимает примерно 45 минут.

Отряхнув воду и выбросив красные плащики (многие берут их на память) мы направляемся на прогулку по Клифтон Хилл — кварталу развлечений, который "в канадском народе" называют «канадский Лас Вегас». Там масса интересных аттракционов для взрослых и детей, включая колесо обозрения с отличным видом на водопады, мини-гольф, парк динозавров, гонки на картингах, пещеры ужасов, замки Дракулы, десятки сортов мороженного, огромный зал игровых автоматов, несколько отличных ресторанов, настоящий магазин от "Harley-Davidson", где все фотографируются на красавце - мотоцикле, многие покупают кожанные жилетки со знаменитым логотипом для семя и даже для своих собак и кошек… и многое, многое другое. Там же можно будет пообедать в одном из многочисленных ресторанов или кафе.

После обеда мы посетим знаменитый аттракцион «Королевство птиц» с большой коллекцией экзотических птиц. Попугаи с удовольствием сфотографируются у вас на плече и Вы получите фото при выходе (за совсем небольшие деньги). Для любителей морких животных - атракцион с китами и морскими котикамами в "Вондерлэнд" - парке развлечений.

Затем, по красивейшему маршруту вдоль Ниагарского каньона мы едем в один из самых красивых городов Канады, памятник викторианской архитектуры 19 века, первую столицу Онтарио город Niagara-on-the-lake.

По дороге у вас будет возможно прокатиться по подвесной дороге над Ниагарским каньоном и полюбоваться рекой Ниагара с высоты 50 метров.

Niagara-on-the-lake. Это нужно увидеть. Настоящий город — сад, знаменитый своими театрами, многочисленными цветочными клумбами и замечательным парком с небольшим пляжем. Купайтесь осторожно! всего в нескольких сотнях метров американский берег реки Ниагара и красивейшая крепость 18 века. Пограничников не видно, но они не дремлют. Граница на замке. Только утки и гуси свободно перемещаются между двумя странами совсем не заботясь о визах и паспортах.

В этом уютном городке находится военный форт — музей «Форт Джордж». Там можно увидеть как жили канадские (британские) военные в конце 18, начале 19 века, увидеть как стреляют настоящие мушкеты времен войны между Америкой и Канадой 1812 — 1814 годов. Конечно, если это если интересно. Этот город знаменит тем, что здесь начал свою работы первый Парламент Канады, вышла первая газета, отрылся первый суд. Весь этот городок - "Лучше всего сохранившийся памятник викторианской архитектуры 19 века в Северной Америке" - так отзываются о нем историки.

Мы прогуляемся по центральной улице это городка, попробуем лучшее мороженное в Онтарио и выпьем "нормальный", "настоящий" кофе -экспрессо;)

Если успеем, после обеда и прогулок - нас ждут "винодельни" - именно отличным красным вином и десятками винодельческих фирм, как и водопадами известен этот регион во всей Канаде. Наш ждет тур по нескольким винодельням, где можно попробовать лучшие вина этого региона, включая знаменитое «ледовое вино».

Погуляв по этому кукольному городку и "надегустировавшись" отличных вин мы спешим обратно - в Город Ниагара Фолс, к нашим водопадам. Толькоь в определенные дни недели, мы знаем в какие, здесь можно увидеть зрелище, которое останется в вашей памяти на всю жизнь. "Симфония огня" или "Салют над водопадами". Словами это не ппередать, нужно увидеть. И увидите вы эту "Симфонию огня" из самой лучшей точки во всем регионе - с высоты птичьего полета, а точнее из окна ресторана одного из самых шикарных отелей Ниагары. Этот ресторан знаменит своими вкуснейшими стейками из лучшего мяса Америки. Сюда едут за сто километров из Торонто или ближайших городов Америки, чтобы поужинать их знаменитым стейком и полюбовать салютом над водопадом.

Переночуем мы в этой или одной из гостиниц, которых здесь очень много, а утром продолжим наше исследование Ниагарского региона, музеев, атракционов и новые и новые дегустации.