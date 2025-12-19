Мои заказы

Главные места востока Канады: столица, провинции и Ниагарский водопад

Изучить страну от Торонто до Монреаля, проехать вдоль озера Онтарио и Тысячи островов
Проведите отпуск, гуляя по улочкам современных мегаполисов и провинциальных городков Канады.

Мы побываем в столице — Оттаве — и изучим архитектуру двух крупнейших муниципалитетов страны — Торонто и Монреаля. Посетим и
уютную глубинку — портовый Кингстон и европейский Квебек.

А также полюбуемся водными жемчужинами: проедем вдоль берега озера Онтарио, совершим небольшой круиз по реке у архипелага Тысяча островов и почувствуем кожей тысячи брызг впечатляющего Ниагарского водопада.

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии, как правило, входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведения и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения Канады и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в отеле 2*.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Канаду

По прилёте в Торонто — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. После размещения будет свободное время.

2 день

Ниагарский водопад

Утром отправимся к Ниагарскому водопаду, самому мощному в Северной Америке. У вас будет достаточно времени, чтобы восхититься ниспадающими каскадами и погулять по прилегающему парку.

По желанию и за доплату в этот день: прогулка на корабле к водопаду ($75, доступна с апреля по ноябрь); спуск на площадку у подножия ($75); подъём на смотровую башню ($95); полёт на вертолёте ($350).

Ниагарский водопадНиагарский водопадНиагарский водопадНиагарский водопад
3 день

Знакомство с Торонто

Устроим экскурсию по Торонто. На нашем пути встретятся замок Каса Лома, китайский квартал, Королевский пирс, финансовый центр и многие другие достопримечательности. Прогуляемся по набережной вдоль озера Онтарио, а затем поедем в Кингстон.

По желанию и за доплату в этот день: подъём на смотровую телебашни ($95); билет в Музей славы хоккея ($75).

Знакомство с ТоронтоЗнакомство с ТоронтоЗнакомство с ТоронтоЗнакомство с Торонто
4 день

Прогулки по Кингстону

Изучим Кингстон — первую столицу объединённой Канады. Осмотрим форты, Королевский университет, собор англиканской церкви Святого
Георгия, дома известных жителей, башни, набережную. На кораблике совершим небольшой круиз вдоль Тысячи островов — живописного архипелага с постройками, напоминающими средневековые рыцарские замки (доступен с апреля по ноябрь). Вечером прибудем в Оттаву.

Прогулки по КингстонуПрогулки по КингстонуПрогулки по КингстонуПрогулки по Кингстону
5 день

Экскурсия по Оттаве

Познакомимся со столицей. Променад включит комплекс правительственных зданий на Парламентском холме, Верховный суд, замок-отель, базилику, старейший рынок Северной Америки, картинную галерею и другие локации. Ночевать сегодня будем в Квебеке.

По желанию и за доплату в этот день: посещение Сената или Палаты общин ($75); прогулка на корабле по каналу Ридо в период навигации или катание на коньках зимой ($95); сафари по парку «Омега» ($95).

Экскурсия по ОттавеЭкскурсия по ОттавеЭкскурсия по ОттавеЭкскурсия по ОттавеЭкскурсия по ОттавеЭкскурсия по ОттавеЭкскурсия по ОттавеЭкскурсия по ОттавеЭкскурсия по ОттавеЭкскурсия по Оттаве
6 день

Променад по Квебеку

Квебек — самый европейский и самобытный город Канады. Главные достопримечательности находятся в Старом центре с извилистыми улочками и каменными домиками. Увидим Шато Фронтенак, парламент, крепость, Королевскую площадь, фуникулёр, ботанический сад, водопад Монморанси, базилику. К вечеру доберёмся в Монреаль.

Променад по КвебекуПроменад по КвебекуПроменад по КвебекуПроменад по КвебекуПроменад по КвебекуПроменад по КвебекуПроменад по Квебеку
7 день

Достопримечательности Монреаля

В финале тура исследуем Монреаль. Наш сегодняшний маршрут включит базилику, старый порт, олимпийский стадион, самый дорогой район, смотровую площадку на Королевской горе, подземный город и иные достопримечательности. Пройдём по улице Сант-Катрин, самой популярной для шопинга. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Достопримечательности МонреаляДостопримечательности МонреаляДостопримечательности МонреаляДостопримечательности МонреаляДостопримечательности МонреаляДостопримечательности МонреаляДостопримечательности МонреаляДостопримечательности МонреаляДостопримечательности Монреаля

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение в отеле эконом класса 2* (за чел.)$1645
1-местное размещение в отеле эконом класса 2*$2225
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансфер к аэропорту Монреаля по окончании программы
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Торонто и обратно из Монреаля
  • Трансфер от аэропорта в 1-й день - $175 за машину (до 3 человек)
  • Питание
  • Виза
  • Входные билеты по маршруту - от $145
  • Обязательная медицинская страховка
  • Чаевые гиду и водителю
  • Дополнительные экскурсии - от $75
  • Доплата за 1-местное размещение - от $680
  • Доплата за повышение категории отеля - от $525
  • Доплата в высокий сезон (с 01.03 по 01.11) - от $250
  • Стоимость тура в индивидуальном формате - от $9870
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Торонто, вы можете прибыть в город в любое время
Завершение: Аэропорт Монреаля, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид в Торонто
Провёл экскурсии для 22 туристов
Добрый день, уважаемые! Меня зовут Виталий, я живу в США и много лет организовываю авторские туры. С удовольствием покажу и вам лучшие места страны и проверенные лично локации. С индивидуальным подходом и учётом всех ваших пожеланий. Будем рады видеть вас!
