Мы побываем в столице — Оттаве — и изучим архитектуру двух крупнейших муниципалитетов страны — Торонто и Монреаля. Посетим и
Описание тура
Организационные детали
Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии, как правило, входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведения и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.
Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения Канады и оформить медицинскую страховку.
Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в отеле 2*.
Программа тура по дням
Прибытие в Канаду
По прилёте в Торонто — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. После размещения будет свободное время.
Ниагарский водопад
Утром отправимся к Ниагарскому водопаду, самому мощному в Северной Америке. У вас будет достаточно времени, чтобы восхититься ниспадающими каскадами и погулять по прилегающему парку.
По желанию и за доплату в этот день: прогулка на корабле к водопаду ($75, доступна с апреля по ноябрь); спуск на площадку у подножия ($75); подъём на смотровую башню ($95); полёт на вертолёте ($350).
Знакомство с Торонто
Устроим экскурсию по Торонто. На нашем пути встретятся замок Каса Лома, китайский квартал, Королевский пирс, финансовый центр и многие другие достопримечательности. Прогуляемся по набережной вдоль озера Онтарио, а затем поедем в Кингстон.
По желанию и за доплату в этот день: подъём на смотровую телебашни ($95); билет в Музей славы хоккея ($75).
Прогулки по Кингстону
Изучим Кингстон — первую столицу объединённой Канады. Осмотрим форты, Королевский университет, собор англиканской церкви Святого
Георгия, дома известных жителей, башни, набережную. На кораблике совершим небольшой круиз вдоль Тысячи островов — живописного архипелага с постройками, напоминающими средневековые рыцарские замки (доступен с апреля по ноябрь). Вечером прибудем в Оттаву.
Экскурсия по Оттаве
Познакомимся со столицей. Променад включит комплекс правительственных зданий на Парламентском холме, Верховный суд, замок-отель, базилику, старейший рынок Северной Америки, картинную галерею и другие локации. Ночевать сегодня будем в Квебеке.
По желанию и за доплату в этот день: посещение Сената или Палаты общин ($75); прогулка на корабле по каналу Ридо в период навигации или катание на коньках зимой ($95); сафари по парку «Омега» ($95).
Променад по Квебеку
Квебек — самый европейский и самобытный город Канады. Главные достопримечательности находятся в Старом центре с извилистыми улочками и каменными домиками. Увидим Шато Фронтенак, парламент, крепость, Королевскую площадь, фуникулёр, ботанический сад, водопад Монморанси, базилику. К вечеру доберёмся в Монреаль.
Достопримечательности Монреаля
В финале тура исследуем Монреаль. Наш сегодняшний маршрут включит базилику, старый порт, олимпийский стадион, самый дорогой район, смотровую площадку на Королевской горе, подземный город и иные достопримечательности. Пройдём по улице Сант-Катрин, самой популярной для шопинга. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение в отеле эконом класса 2* (за чел.)
|$1645
|1-местное размещение в отеле эконом класса 2*
|$2225
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
- Все трансферы по маршруту
- Трансфер к аэропорту Монреаля по окончании программы
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Торонто и обратно из Монреаля
- Трансфер от аэропорта в 1-й день - $175 за машину (до 3 человек)
- Питание
- Виза
- Входные билеты по маршруту - от $145
- Обязательная медицинская страховка
- Чаевые гиду и водителю
- Дополнительные экскурсии - от $75
- Доплата за 1-местное размещение - от $680
- Доплата за повышение категории отеля - от $525
- Доплата в высокий сезон (с 01.03 по 01.11) - от $250
- Стоимость тура в индивидуальном формате - от $9870