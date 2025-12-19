Проведите отпуск, гуляя по улочкам современных мегаполисов и провинциальных городков Канады.Мы побываем в столице — Оттаве — и изучим архитектуру двух крупнейших муниципалитетов страны — Торонто и Монреаля. Посетим и

уютную глубинку — портовый Кингстон и европейский Квебек. А также полюбуемся водными жемчужинами: проедем вдоль берега озера Онтарио, совершим небольшой круиз по реке у архипелага Тысяча островов и почувствуем кожей тысячи брызг впечатляющего Ниагарского водопада.

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения Канады и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в отеле 2*.