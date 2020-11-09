Как добраться до Уайтхорса на самолёте
В Уайтхорсе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Whitehorse Airport» вам не избежать
Список аэропортов Уайтхорса
- Уайтхорс YXYWhitehorse Airport
Самые дешёвые билеты в Уайтхорс из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇨🇦Оттавы
|22 243
|10ч 6м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|35 362
|21ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|38 535
|39ч 18м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇴🇲Маската
|88 876
|44ч 32м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Уайтхорса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Уайтхорса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Келоуна и Виктория
- 20.10.202028.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону