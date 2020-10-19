Летим в Абботсфорд

Как добраться до Абботсфорда на самолёте

В Абботсфорде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Abbotsford Airport» вам не избежать

Список аэропортов Абботсфорда

  1. Абботсфорд YXX
    Abbotsford Airport

Самые дешёвые билеты в Абботсфорд из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇨🇦Реджайны16 8355ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇨🇦Виннипега23 5437ч 5м (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Москвы29 28739ч 52м (⇵2)
01.04.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга47 92738ч 12м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Абботсфорда, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Торонто и Калгари

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