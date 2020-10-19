Как добраться до Абботсфорда на самолёте
В Абботсфорде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Abbotsford Airport» вам не избежать
Список аэропортов Абботсфорда
- Абботсфорд YXXAbbotsford Airport
Самые дешёвые билеты в Абботсфорд из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇨🇦Реджайны
|16 835
|5ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇦Виннипега
|23 543
|7ч 5м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|29 287
|39ч 52м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|47 927
|38ч 12м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Абботсфорда
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Абботсфорда, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Торонто и Калгари
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону