Полезная информация об Уайтхорсе
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Местное время в Уайтхорсе
12:3656
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Уайтхорс
|По-английски
|Whitehorse
|Столица региона
|Уайтхорс является столицей региона
|Население города
|23 272 чел.
|Аэропорт
|Уайтхорс YXY
|Часовой пояс
|America/Whitehorse
|Средняя высота
|630 м. от уровня моря
Где находится Уайтхорс на карте
Уайтхорс
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