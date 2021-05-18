Всё об Уайтхорсе

Полезная информация об Уайтхорсе

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Местное время в Уайтхорсе
12:3656
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаУайтхорс
По-английскиWhitehorse
Столица регионаУайтхорс является столицей региона
Население города23 272 чел.
АэропортУайтхорс YXY
Часовой поясAmerica/Whitehorse
Средняя высота630 м. от уровня моря

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