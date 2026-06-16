Приглашаю Вас на экскурсию по загадочной столице Страны Басков — Витории-Гастейс, городу, созданному для жизни, «Зеленой Столицы Европы 2012», «Гастрономической Столицы Испании 2014».
Гармоничный ансамбль средневековых улиц в оригинальной форме «миндального ореха» еще Виктор Гюго назвал «совершенным готическим городом».
Гармоничный ансамбль средневековых улиц в оригинальной форме «миндального ореха» еще Виктор Гюго назвал «совершенным готическим городом».
Описание экскурсииСтарый город Витории считается одним из самых красивых и хорошо сохранившихся на всем Севере Испании, где каждый камень на узких мощеных улочках хранит историю и легенды прошлого. Вы познакомитесь с главными достопримечательностями города, такими как площади Вирхен Бланка и Площадь Испании, Новый Кафедральный Собор Непорочной Девы Марии и парк Флорида — ботанический сад в миниатюре, средневековые церкви Сан Педро и Сан Висенте, дворцы и особняки знатных особ эпохи возрождения. Мы осмотрим Старый Кафедральный Собор Санта Мария, уникальный своим проектом реставрации под девизом «Открыто на ремонт», который привлек внимание мировой общественности и известных писателей, таких как Пауло Коэльо и Кен Фоллет. Вы сможете прикоснуться к старой крепостной стене 12 века, в прекрасном состоянии дошедшей до наших дней, а также осмотреть оригинальные настенные картины — мурали, оживившие суровый готический облик города. По завершении экскурсии при желании можно заглянуть в один из традиционных баров, где Вы сможете попробовать изысканные миниатюрные закуски — пинчос с бокалом Чаколи или Риохи, а если Вы проголодались вы можете пообедать в одном из уютных ресторанчиков в Старом Городе и насладиться традиционной баскской кухней. В дополнение к экскурсии по городу, вы сможете посетить музеи Витории, такие как Музей игральных карт Фурньер, Музей Археологии, Музей оружия, Музей Изящных искусств, Музей Современного Искусства, а также новый Музей Терроризма. Важная информация: Самый загадочный город Страны Басков. Самый красивый и хорошо сохранившийся готический центр города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Вирхен Бланка и Площадь Испании
- Новый Кафедральный Собор Непорочной Девы Марии
- Парк Флорида
- Церкви Сан Мигель. Сан Педро и Сан Висенте
- Дворцы и особняки знатных особ эпохи возрождения
- Старый Кафедральный Собор Санта Мария
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы, напитки, еда, входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Испания, автономное сообщество Страна Басков, Куадрилья де Витория, Витория-Гастейс
Завершение: Площадь Вирхен Бланка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Самый загадочный город Страны Басков. Самый красивый и хорошо сохранившийся готический центр города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
$190 за экскурсию