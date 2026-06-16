Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаю Вас на экскурсию по загадочной столице Страны Басков — Витории-Гастейс, городу, созданному для жизни, «Зеленой Столицы Европы 2012», «Гастрономической Столицы Испании 2014».



Гармоничный ансамбль средневековых улиц в оригинальной форме «миндального ореха» еще Виктор Гюго назвал «совершенным готическим городом».

Наталья Ваш гид в Виктории Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $190 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 2 часа 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Старый город Витории считается одним из самых красивых и хорошо сохранившихся на всем Севере Испании, где каждый камень на узких мощеных улочках хранит историю и легенды прошлого. Вы познакомитесь с главными достопримечательностями города, такими как площади Вирхен Бланка и Площадь Испании, Новый Кафедральный Собор Непорочной Девы Марии и парк Флорида — ботанический сад в миниатюре, средневековые церкви Сан Педро и Сан Висенте, дворцы и особняки знатных особ эпохи возрождения. Мы осмотрим Старый Кафедральный Собор Санта Мария, уникальный своим проектом реставрации под девизом «Открыто на ремонт», который привлек внимание мировой общественности и известных писателей, таких как Пауло Коэльо и Кен Фоллет. Вы сможете прикоснуться к старой крепостной стене 12 века, в прекрасном состоянии дошедшей до наших дней, а также осмотреть оригинальные настенные картины — мурали, оживившие суровый готический облик города. По завершении экскурсии при желании можно заглянуть в один из традиционных баров, где Вы сможете попробовать изысканные миниатюрные закуски — пинчос с бокалом Чаколи или Риохи, а если Вы проголодались вы можете пообедать в одном из уютных ресторанчиков в Старом Городе и насладиться традиционной баскской кухней. В дополнение к экскурсии по городу, вы сможете посетить музеи Витории, такие как Музей игральных карт Фурньер, Музей Археологии, Музей оружия, Музей Изящных искусств, Музей Современного Искусства, а также новый Музей Терроризма. Важная информация: Самый загадочный город Страны Басков. Самый красивый и хорошо сохранившийся готический центр города.

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