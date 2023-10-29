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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Секретная экскурсия для гидов
Если вы:
- провели доп. экскурсию и хотите заплатить комиссию.
- хотите оплатить комиссию из-за границы при помощи русской карты.
Вам надо:
- создать заказ или задать вопрос без оплаты. написать сумму, которую вы хотите оплатить.
- Мы пришлем вам ссылку на оплату - вуаля, оплачивайте картой, как в магазине. заодно посмотрите, как всё выглядит с точки зрения туриста.
- Спасибо, все деньги идут на развитие сайта и преумножение ваших заказов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.