Знакомьтесь, Нур-Султан!

Погулять по знаковым местам города и узнать его богатую историю на дружеской экскурсии

Я расскажу, как Акмола стала Астаной, а Астана — Нур-Султаном. Как планировалась и осуществлялась застройка будущей столицы и почему сейчас в нее съезжаются люди со всего мира. Вы познакомитесь с главными достопримечательностями и раскроете секреты местного менталитета!