Все экскурсии в Нур-Султане
5 экскурсий в Нур-Султане, 65 отзывов, скидки до 20%, цены от 2500 руб. до 7382 руб.. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Нур-Султане много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Казахстане как можно лучше
скидка20%
3200 ₽2560 ₽ за экскурсию
3 часа
Знакомьтесь, Нур-Султан!
Погулять по знаковым местам города и узнать его богатую историю на дружеской экскурсии
Я расскажу, как Акмола стала Астаной, а Астана — Нур-Султаном. Как планировалась и осуществлялась застройка будущей столицы и почему сейчас в нее съезжаются люди со всего мира. Вы познакомитесь с главными достопримечательностями и раскроете секреты местного менталитета!
Нур-Султан — первая встреча
Увидеть главные и тайные места города на насыщенной автомобильной экскурсии
Вы совершите обзорное путешествие по старой и новой частям столицы. Увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные памятники ушедшей эпохи. Познакомитесь с историей и культурой Казахстана, услышите о древних обычаях и современных традициях.
Познакомиться с Нур-Султаном за 2 часа
Яркое и веселое погружение в историю и современную жизнь города на обзорной экскурсии
Вы рассмотрите все самые известные достопримечательности казахской столицы, услышите о становлении города и ощутите его доброжелательность и прогрессивный характер. Я помогу расшифровать увиденное, расскажу о местных традициях и поделюсь ценными практическими рекомендациями.
Здравствуй, Нур-Султан!
Увидеть все достопримечательности города и узнать его историю на обзорной автомобильной экскурсии
Город, где сплетаются Восток и Запад, и важный центр международных событий, построенный в евроазиатском стиле – такую столицу вы увидите на этой экскурсии. Вы посетите удивительные архитектурные объекты, культурные и спортивные сооружения, узнаете о жизни президента, об архитекторах города, о традициях и символах.
Рождение города будущего
Проследить историю развития Астаны и увидеть её визитные карточки
Город, который прочно ассоциируется у старшего поколения с поднятой целиной и романтикой освоения степных краев, сегодня стал центром проведения важных политических, экономических и спортивных мероприятий. На этой экскурсии с инженером-конструктором по проектированию космических аппаратов вы узнаете, как это произошло. И конечно, увидите основные достопримечательности старой правобережной Астаны и нового динамично развивающегося левого берега.