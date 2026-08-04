Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЛучшие виды и вкусы Астаны за 4 часа
На обзорно-гастрономической экскурсии по городу
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 10 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
Встречу в аэропорту или другом месте и быстро, но качественно познакомлю вас с городом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Сегодня в 09:30
15 авг в 09:00
от 6760 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
Расписание: в воскресенье в 14:30
Завтра в 14:30
16 авг в 14:30
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор6 мест, где оживает город: вечерняя Астана + чаепитие
Полюбоваться улицами и достопримечательностями в свете ночных фонарей
Начало: У вашего отеля
11 авг в 20:00
26 авг в 20:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астана старинная и современная
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
10 авг в 13:00
13 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Астана - гордость Казахстана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Здравствуй, Астана
Увидеть все достопримечательности города и узнать его историю на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 14 744 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборБоровое и мараловая ферма - всё включено за 1 день
Из Астаны - в оазис невероятной природы посреди степей Казахстана
Начало: По адресу ул амман 14 (парковка магазина Мечта) )
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
11 авг в 06:30
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 2800 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
6 мест, где оживает город: вечерняя Астана на групповой экскурсии
Полюбоваться улицами и достопримечательностями в свете ночных фонарей
Начало: На ул. Туркестан
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
10 авг в 20:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
Начало: На Арбате
10 авг в 08:00
11 авг в 08:30
от 4899 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Астана: главное и необычное
Познакомиться с колоритным городом за 3 часа и увидеть места, о которых мало кто знает
Начало: Ул Сыганак 18
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Групповая
до 15 чел.
Архитектура и смысл республиканской мечети в Астане
О чём шепчут белые стены: ислам, каллиграфия, женщины
Начало: У мечети
Расписание: в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
10 авг в 17:30
1710 ₽
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Астана
Погулять по знаковым местам города и узнать его богатую историю на дружеской экскурсии
Начало: Хан Шатыр
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 5820 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Боровое - жемчужина в степи
Отдохнуть от суеты, насладиться природой и ощутить колорит кочевой культуры в поездке из Астаны
Начало: У места вашего проживания
11 авг в 15:30
12 авг в 08:30
от 33 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Астана - сердце Евразии
Погрузитесь в историю и современность Астаны, прогуливаясь по Старому и Новому городу. Откройте для себя уникальные здания и захватывающие виды
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 21 600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Деловая и культурная Астана
Оценить роскошь Востока, утончённость Запада и национальный колорит столицы
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Астане
Фотопрогулка по Астане предлагает вам запечатлеть моменты на фоне городской архитектуры или уютных улочек. Получите более 60 профессиональных снимков
Сегодня в 11:30
15 авг в 10:00
от 9872 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Путешествие по старой части Астаны, где история оживает. Узнайте, как город менялся и развивался, и какие тайны хранит река Ишим
Начало: У театра им. Горького
Завтра в 11:00
10 авг в 17:30
от 5400 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка по Нуржолу: где бьётся сердце Астаны
Увидеть столицу Казахстана глазами местной жительницы
Начало: У ТРЦ «Хан Шатыр»
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Кофейный спринт по Астане на спорткаре
Прокатиться на Volkswagen Scirocco и сделать 3 пит-стопа в аутентичных кофейнях
Начало: Ваш Отель или Аэропорт
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 8955 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Купеческий Акмолинск
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:00
от 2500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Антиэкскурсия: прогулка по нетуристической Астане
Исследуйте нетуристические уголки Астаны, где настоящая жизнь кипит в старых дворах и новых районах. Узнайте больше о городе и его жителях
Сегодня в 09:30
15 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Насладиться крафтовыми сырами и альпийскими пейзажами в одном из красивейших мест страны
11 авг в 07:00
13 авг в 07:00
от 43 920 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища нации в Астане
Зайти в музей народного быта, пострелять из лука и насладиться горячими баурсаками под казахский чай
Начало: На улице Кордай
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 10 620 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 2 чел.
Музей «АЛЖИР» - память о единственном в СССР лагере для женщин (из Астаны)
Узнайте о судьбах женщин, попавших в АЛЖИР. Мемориальная арка, экспозиции и истории, которые заставляют задуматься
Начало: На улице Бокейхана
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Лучший выборЗнаковые места Астаны: обзорная экскурсия за 4 часа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
83 500 ₸ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рождение города будущего
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневное путешествие в Боровое из Астаны
Погулять в нацпарке «Бурабай», подняться на гору Болектау и посетить поляну Абылай-хана
Начало: От вашего отеля
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 21 июл 2026
Впечатляющие пейзажи, которые очаровывают. Путешествие на пароме по озеру Буробай не было испорчено даже грозой. Вкуснейшие плов и кумыс, который
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П
Дата посещения: 21 июл 2026
Все прошло замечательно!
Экскурсия великолепная, а Ербол, как гид заслуживает только восторженных отзывов.
Могу сказать, что за время экскурсии мы увидели Астану и поняли, что это очень красивый город, настоящая молодая столица с шикарной архитектурой, продвинутый и современный!
Спасибо нашему супер гиду!
Экскурсия великолепная, а Ербол, как гид заслуживает только восторженных отзывов.
Могу сказать, что за время экскурсии мы увидели Астану и поняли, что это очень красивый город, настоящая молодая столица с шикарной архитектурой, продвинутый и современный!
Спасибо нашему супер гиду!
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Г
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия понравилась и мне и детям! Очень рекомендую Дану! Такая приятная, интеллигентная! Интересно рассказывала, поддерживала диалог, отвечала на вопросы, подсказала куда можно сходить и что посмотреть, где вкусно покушать и угостила вкусняшками. Рекомендую!
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Б
Дата посещения: 10 июл 2026
"Это был прекрасный вечер! Астана в огнях ночного города выглядит просто волшебно! Особенно запомнилось сочетание архитектуры и национального колорита. Отдельное
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Е
Дата посещения: 26 июн 2026
Хочется передать слова благодарности Алтын за прекрасную экскурсию по Астане.
Замечательный экскурсовод, заряжающий своими знаниями и позитивом. Потрясающий знаток своего края,
Замечательный экскурсовод, заряжающий своими знаниями и позитивом. Потрясающий знаток своего края,
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Н
Дата посещения: 23 июн 2026
Всё очень понравилось. Дина молодец! Без неё мы бы не посмотрели столько достопримечательностей Астаны, а тем более не узнали бы
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V
Дата посещения: 12 июн 2026
Отлично, очень понравилось)))
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А
Дата посещения: 25 мар 2026
Прекрасная экскурсия с прекрасным экскурсоводом! Благодарю Балнур за экскурсию: подробно, интересно, много фактов интересных про Астану, Казахстан и гостеприимный народ
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Д
Дата посещения: 18 мар 2026
Отличная экскурсия. Спасибо Алтын.
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Е
Дата посещения: 9 мар 2026
Мечеть очень красивая и снаружи и внутри. Гид Алмагуль очень интересно и подробно рассказывает и о самой мечети, и об обычаях казахского народа и об истории Казахстана. Очень рекомендую к посещению.
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Всего 2088 отзывов в Астане
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Ответы на вопросы от путешественников по Астане
Самые популярные экскурсии в Астане
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Сколько стоит экскурсия по Астане в августе 2026
Сейчас в Астане можно забронировать 84 экскурсии от 1550 до 192 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2088 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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