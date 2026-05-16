Этот маршрут включает самые загадочные и труднодоступные места космодрома Байконур — те, куда ещё недавно не пускали никого, кроме специалистов.
Вы посетите ключевые объекты, связанные с программой «Энергия — Буран» и первыми шагами человечества в космосе. И получите редкую возможность увидеть не музейные макеты, а подлинные сооружения и рабочую технику.
Описание экскурсии
В программе — места, которые считаются знаковыми даже по меркам Байконура:
- Гагаринский старт — тот самый пусковой комплекс, откуда в космос отправился первый человек
- монтажно-заправочный корпус, где десятки лет хранится лётный образец космического корабля «Буран». Вы войдёте внутрь ангара и увидите его вблизи
- стенд динамических испытаний — самое высокое здание космодрома, где находится ракета-носитель «Энергия—М»
- командный бункер первого старта, откуда управляли пусками и принимали решения в критические минуты
Долгие годы эти объекты оставались закрытыми. Их знали лишь специалисты и нелегальные сталкеры, которые рисковали свободой и жизнью, пытаясь добраться сюда через раскалённую пустыню летом и вымерзшую степь зимой. С нами вы посетите эти места легально и безопасно. А также:
- погрузитесь в историю освоения космоса Советским Союзом — от начала строительства Байконура до наших дней
- побываете в самом сердце космонавтики и почувствуете масштаб задач, которые здесь решались
- познакомитесь с программой «Энергия — Буран» — дерзким и фантастическим проектом, опередившим своё время на десятки лет
- узнаете, почему эта программа так и не получила продолжения, несмотря на технический прорыв
Организационные детали
- В стоимость входит оформление пропуска, всех разрешений и билетов, транспортное сопровождение, сопровождение сотрудника службы безопасности
- Заявка для граждан стран СНГ подается не менее, чем за 14 дней, для граждан других стран за 2 месяца
- Питание не предусмотрено
- С вам будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|40 000 ₽
|Дети до 18 лет
|30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На въезде в город Байконур
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Байконуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1 туриста
Наша туристическая компания аккредитована для проведения туров и экскурсий на комплексе Байконур. Мы имеем доступ ко всем, даже самым закрытым, объектам космодрома. В нашем распоряжении собственный транспорт на все случаи
