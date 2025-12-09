После завтрака отправимся на космодром Байконур. По дороге гид расскажет о значении этого места для мировой космонавтики и о людях, чьи судьбы связаны с историей покорения неба.

Посетим испытательный комплекс «Сатурн» — здесь пейзажи напоминают марсианские равнины, и вы сможете представить, как выглядит поверхность другой планеты. Затем мы побываем у мемориала погибшим ракетчикам.

Осмотрим объекты, связанные с ракетой-носителем «Протон», а также посетим подземный бункер, где проходила секретная программа «Энергия-Полюс».

Пообедаем прямо на территории космодрома — в инженерной столовой. Затем посетим музей истории космодрома Байконур: экспозиции расскажут о создании первых ракет, запуске спутников и подготовке полётов в космос. Завершится день в домиках Гагарина и Королёва, где жили легендарные первопроходцы космоса перед стартом.