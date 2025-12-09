Поедем в межпусковой период, когда здесь нет толп людей, поэтому мы сможем в спокойном темпе осмотреть объекты,
Описание тура
Организационные детали
Заявка для граждан СНГ подаётся минимум за 15 дней до начала тура, для граждан других государств за 60 дней, а допуск им выдаётся на ограниченное количество объектов.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу в Байконуре. Затем вы познакомитесь с вашим личным гидом, а после — свободное время.
Экскурсия на космодром Байконур: испытательный комплекс «Сатурн», подземный бункер, музей истории космодрома
После завтрака отправимся на космодром Байконур. По дороге гид расскажет о значении этого места для мировой космонавтики и о людях, чьи судьбы связаны с историей покорения неба.
Посетим испытательный комплекс «Сатурн» — здесь пейзажи напоминают марсианские равнины, и вы сможете представить, как выглядит поверхность другой планеты. Затем мы побываем у мемориала погибшим ракетчикам.
Осмотрим объекты, связанные с ракетой-носителем «Протон», а также посетим подземный бункер, где проходила секретная программа «Энергия-Полюс».
Пообедаем прямо на территории космодрома — в инженерной столовой. Затем посетим музей истории космодрома Байконур: экспозиции расскажут о создании первых ракет, запуске спутников и подготовке полётов в космос. Завершится день в домиках Гагарина и Королёва, где жили легендарные первопроходцы космоса перед стартом.
Гагаринский старт, «Энергия-Буран», городской музей истории космодрома Байконур
Утром выезжаем на космодром. Первой остановкой станет Гагаринский старт — историческая площадка, с которой 12 апреля 1961 года началась эра пилотируемой космонавтики.
Затем нас ждёт знакомство с историей программы «Энергия-Буран» — грандиозного советского проекта, до сих пор окутанного ореолом секретности. Мы увидим некоторые из наиболее закрытых объектов космодрома, связанных с этой программой, и узнаем, как создавался многоразовый космический корабль, опередивший своё время.
Вернёмся в город, пообедаем, а затем заглянем в музей истории города и космодрома Байконур, где собраны редкие экспонаты, документы и фотографии, рассказывающие о строительстве космодрома, его людях и миссиях.
Во второй половине дня состоится экскурсия по городу: мы увидим памятники космонавтам, площадки с макетами ракет и узнаем, как живёт Байконур сегодня. Завершит программу посещение Международной космической школы, где готовятся будущие инженеры и исследователи.
Отъезд
После завтрака вы сможете закупиться сувенирами и пройтись по местному рынку. Затем — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|«Центральная» с завтраками (взрослый)
|160 000 ₽
|«Центральная» с завтраками (дети 7-16 лет)
|110 000 ₽
|«Центральная» с завтраками (дети до 7 лет)
|80 000 ₽
|«Центральная» с трёхразовым питанием (взрослый)
|180 000 ₽
|«Центральная» с трёхразовым питанием (дети 7-16 лет)
|130 000 ₽
|«Центральная» с трёхразовым питанием (дети до 7 лет)
|110 000 ₽
|Galaxy 4* с завтраками (взрослый)
|190 000 ₽
|Galaxy 4* с завтраками (дети 7-16 лет)
|120 000 ₽
|Galaxy 4* с завтраками (дети до 7 лет)
|90 000 ₽
|Galaxy 4* с трёхразовым питанием (взрослый)
|210 000 ₽
|Galaxy 4* с трёхразовым питанием (дети 7-16 лет)
|150 000 ₽
|Galaxy 4* с трёхразовым питанием (дети до 7 лет)
|115 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Разрешения и пропуски
- Билеты в музеи
- Экскурсии в городе и на космодроме
- Сопровождение гида
- Сопровождение сотрудника службы безопасности на космодроме
- Поддержка менеджера 24 часа
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Билеты до Кызылорда и обратно
- Питание вне программы
