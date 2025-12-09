Мои заказы

Индивидуальный тур на космодром Байконур: закрытые объекты, испытательный корпус и тайны космоса

Спуститься в подземный бункер, увидеть марсианские пейзажи и познакомиться с историей полётов
Приглашаем отправиться ближе к космосу, звёздам и чарующим загадкам Вселенной — на космодром Байконур.

Поедем в межпусковой период, когда здесь нет толп людей, поэтому мы сможем в спокойном темпе осмотреть объекты,
читать дальше

раннее закрытые для посторонних. Вы увидите Гагаринский старт, откуда началась эра пилотируемой космонавтики.

Познакомитесь с некогда засекреченной программой «Энергия-Буран», заглянете на измерительный комплекс «Сатурн» с пейзажами, напоминающими марсианские.

Посетите бункер, где находился командный пункт программы «Энергия - Буран», а ещё узнаете, как создавались первые ракеты и готовились полёты.

Погуляете по Байконуру, побываете в Международной космической школе и сможете пообедать в столовой космодрома. Тур проводится индивидуально, только для вашей компании.

Индивидуальный тур на космодром Байконур: закрытые объекты, испытательный корпус и тайны космоса
Индивидуальный тур на космодром Байконур: закрытые объекты, испытательный корпус и тайны космоса
Индивидуальный тур на космодром Байконур: закрытые объекты, испытательный корпус и тайны космоса

Описание тура

Организационные детали

Заявка для граждан СНГ подаётся минимум за 15 дней до начала тура, для граждан других государств за 60 дней, а допуск им выдаётся на ограниченное количество объектов.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу в Байконуре. Затем вы познакомитесь с вашим личным гидом, а после — свободное время.

2 день

Экскурсия на космодром Байконур: испытательный комплекс «Сатурн», подземный бункер, музей истории космодрома

После завтрака отправимся на космодром Байконур. По дороге гид расскажет о значении этого места для мировой космонавтики и о людях, чьи судьбы связаны с историей покорения неба.

Посетим испытательный комплекс «Сатурн» — здесь пейзажи напоминают марсианские равнины, и вы сможете представить, как выглядит поверхность другой планеты. Затем мы побываем у мемориала погибшим ракетчикам.

Осмотрим объекты, связанные с ракетой-носителем «Протон», а также посетим подземный бункер, где проходила секретная программа «Энергия-Полюс».

Пообедаем прямо на территории космодрома — в инженерной столовой. Затем посетим музей истории космодрома Байконур: экспозиции расскажут о создании первых ракет, запуске спутников и подготовке полётов в космос. Завершится день в домиках Гагарина и Королёва, где жили легендарные первопроходцы космоса перед стартом.

Экскурсия на космодром Байконур: испытательный комплекс «Сатурн», подземный бункер, музей истории космодромаЭкскурсия на космодром Байконур: испытательный комплекс «Сатурн», подземный бункер, музей истории космодромаЭкскурсия на космодром Байконур: испытательный комплекс «Сатурн», подземный бункер, музей истории космодромаЭкскурсия на космодром Байконур: испытательный комплекс «Сатурн», подземный бункер, музей истории космодромаЭкскурсия на космодром Байконур: испытательный комплекс «Сатурн», подземный бункер, музей истории космодромаЭкскурсия на космодром Байконур: испытательный комплекс «Сатурн», подземный бункер, музей истории космодрома
3 день

Гагаринский старт, «Энергия-Буран», городской музей истории космодрома Байконур

Утром выезжаем на космодром. Первой остановкой станет Гагаринский старт — историческая площадка, с которой 12 апреля 1961 года началась эра пилотируемой космонавтики.

Затем нас ждёт знакомство с историей программы «Энергия-Буран» — грандиозного советского проекта, до сих пор окутанного ореолом секретности. Мы увидим некоторые из наиболее закрытых объектов космодрома, связанных с этой программой, и узнаем, как создавался многоразовый космический корабль, опередивший своё время.

Вернёмся в город, пообедаем, а затем заглянем в музей истории города и космодрома Байконур, где собраны редкие экспонаты, документы и фотографии, рассказывающие о строительстве космодрома, его людях и миссиях.

Во второй половине дня состоится экскурсия по городу: мы увидим памятники космонавтам, площадки с макетами ракет и узнаем, как живёт Байконур сегодня. Завершит программу посещение Международной космической школы, где готовятся будущие инженеры и исследователи.

Гагаринский старт, «Энергия-Буран», городской музей истории космодрома БайконурГагаринский старт, «Энергия-Буран», городской музей истории космодрома БайконурГагаринский старт, «Энергия-Буран», городской музей истории космодрома БайконурГагаринский старт, «Энергия-Буран», городской музей истории космодрома БайконурГагаринский старт, «Энергия-Буран», городской музей истории космодрома БайконурГагаринский старт, «Энергия-Буран», городской музей истории космодрома БайконурГагаринский старт, «Энергия-Буран», городской музей истории космодрома Байконур
4 день

Отъезд

После завтрака вы сможете закупиться сувенирами и пройтись по местному рынку. Затем — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
«Центральная» с завтраками (взрослый)160 000 ₽
«Центральная» с завтраками (дети 7-16 лет)110 000 ₽
«Центральная» с завтраками (дети до 7 лет)80 000 ₽
«Центральная» с трёхразовым питанием (взрослый)180 000 ₽
«Центральная» с трёхразовым питанием (дети 7-16 лет)130 000 ₽
«Центральная» с трёхразовым питанием (дети до 7 лет)110 000 ₽
Galaxy 4* с завтраками (взрослый)190 000 ₽
Galaxy 4* с завтраками (дети 7-16 лет)120 000 ₽
Galaxy 4* с завтраками (дети до 7 лет)90 000 ₽
Galaxy 4* с трёхразовым питанием (взрослый)210 000 ₽
Galaxy 4* с трёхразовым питанием (дети 7-16 лет)150 000 ₽
Galaxy 4* с трёхразовым питанием (дети до 7 лет)115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ужин
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Разрешения и пропуски
  • Билеты в музеи
  • Экскурсии в городе и на космодроме
  • Сопровождение гида
  • Сопровождение сотрудника службы безопасности на космодроме
  • Поддержка менеджера 24 часа
  • Памятные подарки
Что не входит в цену
  • Билеты до Кызылорда и обратно
  • Питание вне программы
  • Стоимость тура:
  • При размещении в гостинице «Центральная» с завтраками:
  • Взрослый - 160 000 ₽
  • Дети 7-16 лет - 110 000 ₽
  • Дети до 7 лет - 80 000 ₽
  • При размещении в гостинице «Центральная» с трёхразовым питанием:
  • Взрослый - 180 000 ₽
  • Дети 7-16 лет - 130 000 ₽
  • Дети до 7 лет - 110 000 ₽
  • При размещении в гостинице Galaxy с завтраками:
  • Взрослый - 190 000 ₽
  • Дети 7-16 лет - 120 000 ₽
  • Дети до 7 лет - 90 000 ₽
  • При размещении в гостинице Galaxy с трёхразовым питанием:
  • Взрослый - 210 000 ₽
  • Дети 7-16 лет - 150 000 ₽
  • Дети до 7 лет - 115 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт г. Кызылорда, 15:00. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт г. Кызылорда, 12:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Байконуре
Наша туристическая компания аккредитована для проведения туров и экскурсий на комплексе Байконур. Мы имеем доступ ко всем, даже самым закрытым, объектам космодрома. В нашем распоряжении собственный транспорт на все случаи
читать дальше

жизни. Компания всегда идёт навстречу гостям и адаптирует программу под ваш запрос. Все гиды компании хорошо подготовлены, родились и живут в г. Байконур, что гарантирует путешественникам полное погружение в историю развития космонавтики. Основа политики компании — любовь к людям и гостеприимство. Мы окружаем наших гостей заботой и вниманием с момента встречи и до момента, когда они вернутся домой. Наш менеджер предусмотрит все ваши желания, решит все проблемы и будет на связи 24 часа.

Похожие туры из Байконура

И будет сниться рокот космодрома: на старт ракеты в Байконур
На автобусе
3 дня
И будет сниться рокот космодрома: на старт ракеты в Байконур
Побывать там, где начиналась история освоения космоса, понаблюдать за запуском и осмотреть корабли
Начало: Казахстан, Кызылорда, 8:30
20 дек в 08:30
89 900 ₽ за человека