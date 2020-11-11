Как добраться до Юканды на самолёте

В Юканде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ukunda Airport» вам не избежать

Список аэропортов Юканды

Юканда UKA Ukunda Airport

Самые дешёвые билеты в Юканду из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇰🇪 Масаи-Мары 16 652 20ч 45м (⇵1) из 🇸🇦 Джидды 29 509 21ч 20м (⇵2) из 🇷🇺 Санкт-Петербурга 54 510 21ч 15м (⇵2) из 🇲🇱 Бамако 128 019 33ч 20м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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