Как добраться до Найроби на самолёте
В Найроби 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Найроби
- Джомо Кеньятта NBOJomo Kenyatta International Airport
- Вилсон WILWilson Airport
Самые дешёвые билеты в Найроби из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇰🇪Кисуму
|2 380
|50м
|13.12.2020
|из 🇰🇪Момбасы
|2 380
|1ч
|14.11.2020
|из 🇰🇪Юканды
|3 106
|1ч
|27.10.2020
|из 🇰🇪Элдорета
|3 348
|50м
|08.11.2020
|из 🇰🇪Малинди
|4 503
|1ч 15м
|28.11.2020
|из 🇰🇪Ламы
|4 891
|1ч 10м
|11.11.2020
|из 🇰🇪Лодвара
|5 306
|2ч
|28.10.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|10 034
|1ч 10м
|04.11.2020
|из 🇷🇼Кигали
|10 314
|1ч 30м
|10.11.2020
|из 🇰🇪Масаи-Мары
|12 206
|1ч 30м
|25.10.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|12 552
|10ч 40м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇹🇿Занзибара
|12 749
|16ч 50м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇹🇿Килиманджаро
|13 829
|1ч
|26.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|14 894
|9ч 20м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇸🇦Даммама
|14 953
|16ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇧🇮Бужумбуры
|15 704
|1ч 40м
|09.11.2020
|из 🇸🇸Джубы
|16 166
|5ч 15м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|16 390
|5ч 15м
|20.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|18 009
|9ч 50м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|18 464
|20ч 20м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇹🇿Мванзы
|19 019
|19ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|19 208
|9ч 30м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇶🇦Дохи
|19 900
|10ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|20 176
|28ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|20 241
|24ч 20м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|21 459
|21ч 25м (⇵1)
|02.02.2021
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|21 857
|2ч 10м
|10.11.2020
|из 🇿🇼Виктории-Фоллс
|23 754
|11ч 20м (⇵2)
|15.03.2021
|из 🇱🇰Коломбо
|23 773
|10ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|24 905
|16ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇸🇴Могадишо
|25 146
|6ч 50м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇪🇸Мадрида
|25 256
|14ч 25м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇸🇦Абхи
|25 320
|34ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|25 584
|16ч 20м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|25 608
|13ч 50м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|25 753
|22ч 45м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|25 951
|13ч 25м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|26 341
|13ч 55м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇸🇦Медины
|26 526
|31ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇲🇿Мапуту
|26 783
|6ч 30м (⇵1)
|11.03.2021
|из 🇺🇦Киева
|26 794
|35ч 20м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇮🇳Кочина
|27 034
|12ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇿🇦Кейптауна
|27 117
|41ч 45м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇨🇩Гомы
|28 148
|20ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Янбу
|28 274
|35ч 25м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇧🇾Минска
|28 378
|23ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|28 812
|21ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|28 826
|31ч 45м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|28 991
|11ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|29 402
|19ч 25м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|29 701
|17ч 25м (⇵2)
|20.03.2021
|из 🇳🇦Виндхука
|29 737
|25ч 25м (⇵1)
|31.08.2021
|из 🇸🇪Гётеборга
|29 895
|13ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|30 129
|20ч 5м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|30 642
|11ч 30м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|30 878
|18ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|31 061
|32ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇭Аккры
|31 226
|10ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|31 283
|22ч 45м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|31 514
|42ч 5м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|31 677
|22ч 40м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|31 693
|31ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|32 235
|39ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|32 238
|27ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|32 410
|14ч (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|32 476
|28ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇲Яунде
|32 490
|11ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|32 592
|14ч 10м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|32 905
|32ч 30м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|33 156
|23ч 20м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|33 260
|26ч 55м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|33 260
|39ч 35м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇺🇦Харькова
|33 385
|27ч 5м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|33 668
|21ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|34 310
|29ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|34 545
|28ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇿🇲Ливингстона
|34 894
|11ч 15м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|34 927
|30ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|35 465
|33ч 20м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|35 756
|32ч 45м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|36 513
|32ч 15м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇿🇲Ндолы
|38 279
|32ч 40м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|38 302
|36ч 40м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇺🇸Бостона
|39 430
|25ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇶Багдада
|39 644
|14ч 30м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|39 913
|29ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|39 953
|22ч 15м (⇵1)
|25.10.2020
|из Гонконга
|41 999
|38ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|43 372
|39ч 8м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|44 508
|43ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из Абиджана
|44 584
|6ч 25м
|02.11.2020
|из 🇲🇺Маврикия
|44 586
|17ч 5м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇺🇸Детройт
|45 133
|33ч 55м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|45 269
|33ч 50м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|45 477
|29ч 45м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇺🇸Далласа
|46 328
|32ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|46 999
|28ч 5м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇩🇪Ростока
|47 060
|33ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Портленда
|47 133
|38ч 56м (⇵2)
|24.10.2020
|из Сеула
|48 366
|36ч 20м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Найроби
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Найроби, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Йоханнесбург, Момбаса, Москва и Миннеаполис
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