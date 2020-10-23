Летим в Найроби

Как добраться до Найроби на самолёте

В Найроби 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Найроби

  1. Джомо Кеньятта NBO
    Jomo Kenyatta International Airport
  2. Вилсон WIL
    Wilson Airport

Самые дешёвые билеты в Найроби из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.10.2020из 🇰🇪Кисуму2 38050м
13.12.2020из 🇰🇪Момбасы2 380
14.11.2020из 🇰🇪Юканды3 106
27.10.2020из 🇰🇪Элдорета3 34850м
08.11.2020из 🇰🇪Малинди4 5031ч 15м
28.11.2020из 🇰🇪Ламы4 8911ч 10м
11.11.2020из 🇰🇪Лодвара5 306
28.10.2020из 🇺🇬Энтеббе10 0341ч 10м
04.11.2020из 🇷🇼Кигали10 3141ч 30м
10.11.2020из 🇰🇪Масаи-Мары12 2061ч 30м
25.10.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама12 55210ч 40м (⇵1)
01.02.2021из 🇹🇿Занзибара12 74916ч 50м (⇵1)
13.11.2020из 🇹🇿Килиманджаро13 829
26.10.2020из 🇧🇭Манамы14 8949ч 20м (⇵1)
24.11.2020из 🇸🇦Даммама14 95316ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇧🇮Бужумбуры15 7041ч 40м
09.11.2020из 🇸🇸Джубы16 1665ч 15м (⇵1)
25.10.2020из 🇦🇪Шарджи16 3905ч 15м
20.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга18 0099ч 50м (⇵1)
28.11.2020из 🇪🇬Каира18 46420ч 20м (⇵1)
24.12.2020из 🇹🇿Мванзы19 01919ч 30м (⇵1)
18.10.2020из 🇦🇪Дубая19 2089ч 30м (⇵1)
10.02.2021из 🇶🇦Дохи19 90010ч (⇵1)
01.11.2020из 🇸🇦Джидды20 17628ч 20м (⇵1)
27.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда20 24124ч 20м (⇵1)
07.11.2020из 🇮🇳Дели21 45921ч 25м (⇵1)
02.02.2021из 🇪🇹Аддиса-Абебы21 8572ч 10м
10.11.2020из 🇿🇼Виктории-Фоллс23 75411ч 20м (⇵2)
15.03.2021из 🇱🇰Коломбо23 77310ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇷Стамбула24 90516ч 35м (⇵1)
25.10.2020из 🇸🇴Могадишо25 1466ч 50м (⇵1)
06.01.2021из 🇪🇸Мадрида25 25614ч 25м (⇵1)
25.11.2020из 🇸🇦Абхи25 32034ч 10м (⇵2)
26.10.2020из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха25 58416ч 20м (⇵1)
03.11.2020из 🇪🇬Хургады25 60813ч 50м (⇵1)
04.12.2020из 🇩🇰Копенгагена25 75322ч 45м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Москвы25 95113ч 25м (⇵1)
16.11.2020из 🇪🇸Барселоны26 34113ч 55м (⇵1)
05.11.2020из 🇸🇦Медины26 52631ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇲🇿Мапуту26 7836ч 30м (⇵1)
11.03.2021из 🇺🇦Киева26 79435ч 20м (⇵2)
04.11.2020из 🇮🇳Кочина27 03412ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇿🇦Кейптауна27 11741ч 45м (⇵2)
22.10.2020из 🇨🇩Гомы28 14820ч 10м (⇵1)
01.11.2020из 🇸🇦Янбу28 27435ч 25м (⇵2)
01.06.2021из 🇧🇾Минска28 37823ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга28 81221ч 35м (⇵2)
25.10.2020из 🇲🇪Подгорицы28 82631ч 45м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇹Рима28 99111ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇵🇰Лахора29 40219ч 25м (⇵1)
03.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива29 70117ч 25м (⇵2)
20.03.2021из 🇳🇦Виндхука29 73725ч 25м (⇵1)
31.08.2021из 🇸🇪Гётеборга29 89513ч 30м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇿Праги30 12920ч 5м (⇵2)
22.10.2020из 🇵🇰Исламабада30 64211ч 30м (⇵1)
28.10.2020из 🇬🇷Афин30 87818ч (⇵1)
10.11.2020из 🇪🇸Малаги31 06132ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇭Аккры31 22610ч (⇵1)
15.10.2020из 🇴🇲Маската31 28322ч 45м (⇵1)
01.12.2020из 🇱🇹Вильнюса31 51442ч 5м (⇵2)
01.02.2021из 🇩🇪Гамбурга31 67722ч 40м (⇵2)
22.10.2020из 🇬🇧Лондона31 69331ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇪Брюсселя32 23539ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇳🇱Амстердама32 23827ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇫🇮Хельсинки32 41014ч (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Красноярска32 47628ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇲Яунде32 49011ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇸🇪Стокгольм32 59214ч 10м (⇵1)
27.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону32 90532ч 30м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Краснодара33 15623ч 20м (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Челябинска33 26026ч 55м (⇵2)
09.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга33 26039ч 35м (⇵2)
03.12.2020из 🇺🇦Харькова33 38527ч 5м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Самары33 66821ч (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Омска34 31029ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇨🇭Цюриха34 54528ч (⇵2)
08.11.2020из 🇿🇲Ливингстона34 89411ч 15м (⇵2)
20.12.2020из 🇵🇱Варшавы34 92730ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇰🇿Алматы35 46533ч 20м (⇵1)
21.10.2020из 🇮🇳Мумбаи35 75632ч 45м (⇵2)
02.11.2020из 🇰🇬Бишкека36 51332ч 15м (⇵1)
15.12.2020из 🇿🇲Ндолы38 27932ч 40м (⇵2)
20.12.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне38 30236ч 40м (⇵2)
09.12.2020из 🇺🇸Бостона39 43025ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇶Багдада39 64414ч 30м (⇵1)
30.10.2020из 🇳🇬Лагоса39 91329ч (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско39 95322ч 15м (⇵1)
25.10.2020из Гонконга41 99938ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Миннеаполиса43 37239ч 8м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇸Сиэтла44 50843ч 10м (⇵2)
22.10.2020из Абиджана44 5846ч 25м
02.11.2020из 🇲🇺Маврикия44 58617ч 5м (⇵2)
26.11.2020из 🇺🇸Детройт45 13333ч 55м (⇵2)
24.10.2020из 🇲🇦Марракеша45 26933ч 50м (⇵2)
30.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса45 47729ч 45м (⇵1)
26.10.2020из 🇺🇸Далласа46 32832ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇵🇭Манилы46 99928ч 5м (⇵2)
01.02.2021из 🇩🇪Ростока47 06033ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇸Портленда47 13338ч 56м (⇵2)
24.10.2020из Сеула48 36636ч 20м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Найроби, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Йоханнесбург, Момбаса, Москва и Миннеаполис

Авиакомпании которые летают из аэропортов Найроби