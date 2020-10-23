Как добраться до Найроби на самолёте

В Найроби 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Найроби

Джомо Кеньятта NBO Jomo Kenyatta International Airport Вилсон WIL Wilson Airport

Самые дешёвые билеты в Найроби из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Найроби

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Найроби, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Йоханнесбург, Момбаса, Москва и Миннеаполис

Авиакомпании которые летают из аэропортов Найроби