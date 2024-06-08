1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €90 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посещая самые значимые православные места на Кипре в компании опытного гида
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по национальному парку Акамас: природа, история, приключения
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд во время экскурсии по национальному парку Акамас
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Айе Напе в категории «Популярные места»
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