Чтобы понять, какое влияние оказала греческая культура на развитие Кипра, мы отправимся в Пафос. Увидим место рождения богини любви Афродиты. По легенде, если проплыть вокруг её камня против часовой стрелки, время повернётся вспять, и вы навсегда останетесь молодыми, здоровыми и красивыми.

Рассмотрим хорошо сохранившиеся мозаики в доме Диониса, занесённые в список ЮНЕСКО. Побываем в царских гробницах — монументальном погребальном комплексе 4 века до нашей эры, когда островом правили египетские фараоны.

Сделаем яркие фото на фоне самых живописных локаций — затонувшего корабля, банановых плантаций, кипрских джунглей, водопада Криту-Терра, морских пещер.