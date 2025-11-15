Индивидуальные выходные на Кипре: античное наследие Пафоса и сокровища гор Троодос
Увидеть место рождения Афродиты и мозаики дома Диониса, посетить монастырь Киккос и деревню Омодос
В комфортном для вашей компании темпе покажу интересные локации Кипра. Мы начнём в древнейшем Пафосе: тут по сей день сохранились руины древнегреческой цивилизации, датируемые примерно 300 годом до н. э! читать дальше
Вы увидите место, где из морской пены родилась Афродита, рассмотрите мозаичные изображения богов, сатиров, менад в доме Диониса, спуститесь в царские гробницы времён египетских фараонов.
Продолжим в самом сердце острова — горах Троодос с кедровыми лесами, византийскими святынями, средиземноморскими деревушками.
Здесь вы сможете поклониться чудотворной иконе Богородицы в Киккском монастыре и попробовать коммандарию, зиванию и другие вина в Омодосе.
А также сделаете яркие фото на фоне самых живописных локаций — затонувшего корабля, банановых плантаций, пещер, джунглей, водопада.
Пафос: место рождения Афродиты, мозаики в доме Диониса, гробницы времён фараонов, фотолокации
Чтобы понять, какое влияние оказала греческая культура на развитие Кипра, мы отправимся в Пафос. Увидим место рождения богини любви Афродиты. По легенде, если проплыть вокруг её камня против часовой стрелки, время повернётся вспять, и вы навсегда останетесь молодыми, здоровыми и красивыми.
Рассмотрим хорошо сохранившиеся мозаики в доме Диониса, занесённые в список ЮНЕСКО. Побываем в царских гробницах — монументальном погребальном комплексе 4 века до нашей эры, когда островом правили египетские фараоны.
Сделаем яркие фото на фоне самых живописных локаций — затонувшего корабля, банановых плантаций, кипрских джунглей, водопада Криту-Терра, морских пещер.
2 день
Горы Троодос, монастырь Киккос, виноделие деревни Омодос
Сегодня отправимся в сердце Кипра — горы Троодос. Тут полюбуемся потрясающими пейзажами и кедровыми долинами, вдыхая чистейший воздух. Посетим монастырь Киккос 11 века, который считается одним из самых богатых на острове и хранит важную реликвию — чудотворную икону Девы Марии.
Заедем в деревушку Омодос. Прогуляемся по узким мощёным улочкам и узнаем, как уже на протяжении 500 лет тут делают вина. Посетим винодельню, где можно попробовать коммандарию, зиванию и другие кипрские сорта.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лимассол, точное место по договорённости, 9:00
Завершение: Лимассол, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Лимасоле
Меня зовут Наталья! Вот уже более 10 лет я работаю лицензионным гидом на Кипре. Но моя история началась задолго до этого — я живу здесь уже 27 лет и знаю читать дальше
его не по туристическим буклетам, а по настоящей жизни. До того как погрузиться в мир туров и экскурсий, я 12 лет издавала газету на Кипре, где писала о людях, событиях и культуре. Этот опыт меня научил видеть главное, находить необычное в обычном и рассказывать истории так, чтобы они трогали и вдохновляли.
Сегодня я провожу авторские туры по Кипру — с душой, знанием и искренней любовью к этому удивительному острову. Моя цель — не просто показать достопримечательности, а подарить вам живой, глубокий и яркий Кипр — тот, который вы запомните навсегда!