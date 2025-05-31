В Лимасоле и за его пределами достаточно много интересных достопримечательностей и мест, это и прекрасные пляжи и множество древних объектов, музеев, художественных магазинов, шикарная пристань и средневековый замок, невероятно красивая природа и море

Местные экскурсоводы

Лимасол интересное направление, но к сожалению часто недооцененное. Этот город является домом для многих древних построек, также он является прекрасной отправной точкой, чтобы посетить близлежащие достопримечательности. Чтобы ближе познакомиться с ним, узнать его историю и чем живет город сейчас, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. Найти подходящие можно в нашем каталоге, вам останется только выбрать понравившуюся, все остальное возьмут на себя гиды