Авторские туры в Лимасоле

Найдено 1 тур в Лимасоле на русском языке, цена €600. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Индивидуальные выходные на Кипре: античное наследие Пафоса и сокровища гор Троодос
На машине
2 дня
Индивидуальные выходные на Кипре: античное наследие Пафоса и сокровища гор Троодос
Увидеть место рождения Афродиты и мозаики дома Диониса, посетить монастырь Киккос и деревню Омодос
Начало: Лимассол, точное место по договорённости, 9:00
31 мая в 09:00
7 июн в 09:00
€600 за всё до 6 чел.

Что посмотреть в Лимасоле на экскурсиях?

В Лимасоле и за его пределами достаточно много интересных достопримечательностей и мест, это и прекрасные пляжи и множество древних объектов, музеев, художественных магазинов, шикарная пристань и средневековый замок, невероятно красивая природа и море

Местные экскурсоводы

Лимасол интересное направление, но к сожалению часто недооцененное. Этот город является домом для многих древних построек, также он является прекрасной отправной точкой, чтобы посетить близлежащие достопримечательности. Чтобы ближе познакомиться с ним, узнать его историю и чем живет город сейчас, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. Найти подходящие можно в нашем каталоге, вам останется только выбрать понравившуюся, все остальное возьмут на себя гиды
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