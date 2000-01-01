Кипр — популярное место отдыха для россиян. Чтобы путешествие за границу прошло удачно, и впечатления не оказались испорченными, стоит тщательно подготовиться. В том числе, заранее позаботиться о страховке, даже если она включена в стоимость тура. Как правильно выбрать пакет услуг, в какую компанию лучше обратиться, сколько стоит страховка, и ответы на другие интересующие вопросы — найдете в этой статье.

Обязательна ли страховка для россиян?

Для граждан Российской Федерации предусмотрено 2 способа въехать в страну.

Первый – воспользоваться Шенгенской визой. В этом случае обязательно наличие у туриста полиса добровольного страхования.

– воспользоваться Шенгенской визой. В этом случае обязательно наличие у туриста полиса добровольного страхования. Альтернативный способ — получение про-визы для выезда. Если иностранец прибывает на Кипр по этому документу, то наличие страховки не обязательно. Однако ее наличие все равно крайне желательно. В в противном случае все расходы на медицинские услуги путешественник покрывает сам.

Какая страховка нужна для визы на Кипр?

При посещении страны по Шенгенской визе туристу необходимо иметь страховой полис. Он должен покрывать основные медицинские риски, и транспортные расходы. Действовать документ должен на территории всех государств-участников соглашения. Минимальное покрытие должно быть не менее 30 000 евро.

Можно ли купить страховку от невылета на Кипр?

Эта опция существует. Планируя путешествие, турист может приобрести страховку на случай отмены поездки ввиду непредвиденных обстоятельств. Например, болезни или отказе в получении визы. На нашем сайте нужно выбрать эту опцию и указать стоимость тура — тогда система покажет предложения от компаний, предоставляющих услугу.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

На страховку, включенную в тур, лучше не полагаться. Во-первых, она включает минимальный набор опций, а лечение часто проходит в дешевых государственных клиниках. Стоит также учесть высокую вероятность отказа страховой компании. Например, если травма получена во время экскурсии, купленной не у туроператора, или занятий экстремальными видами спорта.

Какие опасности ждут в стране?

Хотя Кипр не относится к странам, опасным для туристов, неприятности нередки. Самая актуальная в последнее время — заражение Covid-19. Есть и другие риски, которые могут подстерегать приезжих. К ним относятся:

болезни, отравления;

аллергические реакции;

солнечные ожоги;

травмы в результате занятий спортом;

поломка транспортного средства;

ограбление — уровень преступности в стране достаточно низкий, но карманники и грабители все же встречаются.

На что при оформлении уделить внимание и застраховать в первую очередь?

Прежде всего, нужно выяснить, предусматривает ли предложение медицинскую страховку на случай заражения Covid-19. Отдых на Кипре неразрывно связан с купанием и загаром, поэтому пакет услуг должен включать в себя случаи с солнечными ожогами и травмами на воде.

Если Вы собираетесь заниматься серфингом, скалолазанием или другими травматичными видами спорта, стоит учесть и этот аспект. Аллергикам нужно оформить пакет, который предусматривает компенсацию расходов, вызванных реакциями на местную кухню. Тем, кто планирует часто выбираться из отеля в город, стоит позаботиться о страховке на случай воровства или ограбления.

Какие опции особенно нужно выделить?

Поскольку в связи с пандемией правила въезда и пребывания могут измениться в любой момент, лучше позаботиться о компенсации в случае невъезда. Планируя отдых на Кипре, необходимо принять к сведенью риски, связанные с:

отдыхом на воде;

экстремальными видами спорта;

местной пищей — отравления и аллергия;

потерей багажа.

Какую страховку выбрать?

На рынке представлено много страховых компаний, выбирать стоит тщательно. Важно, чтобы договор не предусматривал наличия франшизы — части ущерба, которая ложится на плечи туриста. Пакет услуг должен включать все необходимые опции.

На нашем сайте есть удобная форма, которая поможет найти нужный вариант онлайн. Достаточно указать направление, даты поездки, возраст туриста, и система выдаст подходящие предложения. Пользователь будет знать, где купить страховку для поездки на Кипр. Остается выбрать наиболее подходящий. Можно отсортировать по цене — от дешевых предложений к дорогим.

Как действовать при наступлении страхового случая?

Первое, что нужно сделать — это обратиться к своему ассистансу. Это партнер страховой компании за рубежом. Предварительно лучше выучить его номер, поскольку доступа к телефону может не быть. Также стоит дать номер ассистанса друзьям или родственникам, на случай, если не будет возможности обратиться лично. Некоторые компании предоставляют возможность связаться по мессенджеру или в приложении.

Что НЕ нужно делать, чтобы все риски были покрыты?

На отдыхе лучше быть осторожным с алкоголем. Получение травмы в состоянии опьянения может послужить поводом для отказа. В случае болезни необходимо сперва связаться с ассистом, а после обращаться в клинику. Если сделать наоборот, вероятность отказа очень высока. Нужно внимательно читать договор, чтобы быть осведомленным обо всех условиях.

На каком уровне медицина в стране?