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Полезная информация о Кипре

Что нужно знать о Кипре: 5 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 218 экскурсий
Флаг Кипра
Флаг Кипра
НазваниеКипр
Эмодзи флаг🇨🇾
Полное названиеРеспублика Кипр
По-английскиCyprus
СтолицаНикосия
Статья о странеСтатья о Кипре
ГородаСписок городов
Фотографии35 фото
ВалютаЕвро
Площадь9 250 км²
Население848 319 чел.
Телефонный код+357
Код ISOCY
Основной домен.CY

Подробная статья

Кипр
Кипр – островное государство с греческими корнями
Отдаленный от Европы, но полноценный участник Евросоюза, говорящий на греческом языке, но привлекающий огромное количество иностранцев на ПМЖ, всё это – Кипр! Роскошные пляжи, идеальные условия для бизнеса и вкусная еда, тут найдется место для всех

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Айия-Напа

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Луна-парк «Палиатсо»

Чем заняться

Что посмотреть на Кипре10 лучших пляжей Кипра — какой выбрать, песчаный или галечный + фото и карта

Популярные экскурсии на Кипре

Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
5
7 отзывов
230
за чел.
Лимасол
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
320
за чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общи...
Ларнака
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
310
за чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общи...
Пафос
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
325
за чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общи...
Протарас
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
325
за чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общи...
Айя Напа
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Фотографии

Караван-Сарай Бюйюк-Хан в Никосии на Кипре
Мыс Каво Греко
Ущелье Авагас
Соленое озеро Ларнаки
Монастырь Ставровуни
Киккский монастырь
Венецианский монастырь Айя-Напа
Поселение Хирокития
35

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