Полезная информация о Кипре
Что нужно знать о Кипре: 5 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 218 экскурсий
Флаг Кипра
|Название
|Кипр
|Эмодзи флаг
|🇨🇾
|Полное название
|Республика Кипр
|По-английски
|Cyprus
|Столица
|Никосия
|Статья о стране
|Статья о Кипре
|Города
|Список городов
|Фотографии
|35 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|9 250 км²
|Население
|848 319 чел.
|Телефонный код
|+357
|Код ISO
|CY
|Основной домен
|.CY
Подробная статья
Кипр – островное государство с греческими корнями
Отдаленный от Европы, но полноценный участник Евросоюза, говорящий на греческом языке, но привлекающий огромное количество иностранцев на ПМЖ, всё это – Кипр! Роскошные пляжи, идеальные условия для бизнеса и вкусная еда, тут найдется место для всех
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Популярные экскурсии на Кипре
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7 отзывов
€
230
за чел.
€
320
за чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общи...
€
310
за чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общи...
€
325
за чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общи...
€
325
за чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общи...