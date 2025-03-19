Описание тура
Этот тур — настоящее путешествие в сердце Кыргызстана, где природа раскрывает свои самые яркие и загадочные стороны. Вы посетите живописные озёра Иссык-Куль, Сон-Куль и Кель-Суу, погружаясь в их магию и красоту, исследуя ущелья, каньоны и водопады, а также познакомитесь с культурой кочевников и традициями местных жителей. В этом приключении вас ждут захватывающие прогулки на лошадях, катание на катере, ночёвки в юртах и уникальное шоу с беркутами. Каждое утро будет начинаться с величественных горных пейзажей, а каждый день подарит незабываемые впечатления от неизведанных уголков Кыргызстана.
- Главные впечатления:
- Ночёвка в юртах на берегу озера Сон-Куль: Погружение в атмосферу кочевников и уникальный опыт жизни в традиционных юртах среди гор.
- Прогулка на катере по озеру Иссык-Куль и Кель-Суу: Исследование двух величайших озёр Кыргызстана с воды, наслаждаясь невероятными пейзажами.
- Поездка в ущелья Джети-Огуз и Барскоон: Величественные красные скалы и увлекательная прогулка к водопаду в самом сердце Тянь-Шаня.
- Шоу с беркутами: Уникальная возможность увидеть древнее искусство охоты с беркутами в живописных горных долинах.
- Трекинг к озеру Кель-Суу на лошадях: Активный отдых в горах, катание на лошадях по живописным тропам и прогулки по нетронутым природным уголкам.
- Посещение каньонов Сказка и Аксай: Удивительные природные образования, которые оставят незабываемые впечатления и станут отличным фоном для фотографий.
Программа тура по дням
Башня Бурана, Боомское ущелье
После прибытия в аэропорт города Бишкек вас встретит наш гид. Мы отправимся в живописный город Чолпон-Ата, расположенный на побережье озера Иссык-Куль. По пути сделаем остановку, чтобы осмотреть Башню Бурана, древнее историческое сооружение, которое является символом древнего города Баласагун. Затем отправимся в Боомское ущелье, окружённое величественными горами и известное своими красивыми пейзажами.
По прибытии в Чолпон-Ату, у вас будет свободное время для отдыха и расслабления. Вы можете посетить термальные источники (по желанию, не включено в стоимость), чтобы насладиться целебными горячими водами, известными своими лечебными свойствами. Этот день завершится в Чолпон-Ате, на берегу озера Иссык-Куль, где вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы.
Исследование ущелий и прогулка по Иссык-Кулю
Сегодня вас ждёт увлекательная прогулка на катере по озеру Иссык-Куль, где вы сможете насладиться великолепием водных просторов и живописных горных пейзажей. После этого отправимся в Григорьевское ущелье и Семеновское ущелье, которые славятся своими зелёными просторами и величественными горными пиками. Здесь вы сможете прогуляться по тропам и почувствовать всю мощь природы этого региона.
Вечером нас ждёт ужин в доме дунганской семьи, где мы сможем познакомиться с местной культурой и вкусами, попробовав традиционные блюда.
Завершится день уютной ночёвкой в отеле города Каракол, где вы сможете отдохнуть и подготовиться к следующим приключениям.
Горные красоты и традиции Кыргызстана
Сегодня мы отправимся в одно из самых знаменитых мест Кыргызстана — ущелье Джети-Огуз, известное своими красными скальными образованиями и потрясающими видами. Здесь, среди величественных гор, вы сможете насладиться прогулками, сделать прекрасные фотографии и почувствовать величие природы.
Затем мы направимся в ущелье Барскоон, где нас ждет увлекательная прогулка к живописному водопаду. Это место с чистейшим воздухом и умиротворяющей атмосферой — идеально для того, чтобы насладиться тишиной и красотой природы.
После прогулки мы отправимся на захватывающее шоу с беркутами, где вы увидите мастерство местных охотников, использующих этих величественных птиц для охоты. Это невероятное зрелище, которое стоит увидеть!
Вечером мы проведем ночь в юрточном лагере. Юрты оснащены всеми удобствами, чтобы вы могли отдохнуть в комфорте, а завтра отправиться в новые приключения.
Чудеса каньонов и озеро Сон-Куль
Сегодня нас ожидает захватывающее путешествие в самые живописные каньоны Кыргызстана. Начнём с каньонов Сказка, известных своими причудливыми скальными образованиями, которые напоминают сказочные фигуры. Здесь вы сможете почувствовать себя частью волшебной природы и сделать уникальные фото.
Затем мы отправимся в каньоны Аксай, где вас поразят ещё более величественные и разнообразные ландшафты. Прогулки среди каменных форм и вдоль речных долин станут настоящим приключением для любителей природы и фотографии.
После этого нас ждёт трансфер к озеру Сон-Куль — одному из самых высокогорных озёр Кыргызстана(на высоте 3016 метров), окружённого величественными горами и пастбищами. Мы проведём ночь и ужин в юрточном лагере на самом берегу озера, где можно насладиться уединением и почувствовать атмосферу кочевников. Это идеальное место для того, чтобы погрузиться в природную гармонию и восстановить силы перед следующими днями путешествия.
Перевал Молдо Ашуу и озеро Кель-Суу
Сегодня нас ждёт незабываемый путь через одни из самых красивых уголков Кыргызстана. Мы продолжим путешествие в сторону города Нарын и знаменитого озера Кель-Суу, которое скрыто в живописной долине.
Наша дорога пройдёт через живописный перевал Молдо Ашуу, с которого открывается захватывающий вид на горные просторы, меняющиеся с каждым поворотом. Пейзажи за окном будут варьироваться: от зелёных лугов до скалистых гор и кристально чистых рек, что сделает дорогу не только увлекательной, но и комфортной для восприятия.
После путешествия по перевалу мы сделаем остановку в городе Нарын, где нас ждёт обед. Сытный обед в Нарыне даст нам силы для дальнейшего пути.
Затем продолжим движение в долину Аксай, где и расположено скрытое чудо — озеро Кель-Суу. Это невероятно красивое место среди гор, которое поражает своей прозрачной водой и первозданной природой. Мы проведем вечер, наслаждаясь этим живописным уголком и готовясь к приключениям, которые ждут нас на озере.
Трекинг к озеру Кель-Суу
Не хватит слов, чтобы описать всю величественную красоту озера Кель-Суу — это место нужно увидеть своими глазами! С каждым шагом и с каждым взглядом на это живописное место, вы будете понимать, почему оно считается одним из самых красивых уголков Кыргызстана.
После сытного завтрака мы седлаем лошадей и отправляемся в путь к высокогорному озеру Кель-Суу. Этот маршрут — настоящее приключение: дорога, окружённая горными пиками, альпийскими лугами и бурными реками, будет столь захватывающей, как и само озеро. Вода в Кель-Суу — невероятно прозрачная и голубая, а природа вокруг настолько живописна, что, вероятно, вы скажете: Это самое красивое озеро, которое я когда-либо видел!
Путь к озеру будет увлекательным, и каждый поворот откроет перед вами новые, захватывающие виды. Когда мы достигнем озера, вы сможете насладиться не только красотой этого уголка, но и покоем, который он дарит, погружая в атмосферу абсолютного уединения и природного величия.
Далее мы направимся в город Нарын и ночь проведем в отеле
Возвращение в Бишкек
Сегодня наш путь приведет нас обратно в столицу Кыргызстана. После того как мы насладимся последними мгновениями в горах, мы отправимся в город Бишкек или в аэропорт для завершения путешествия. Трансфер по живописным горным дорогам обеспечит комфортное возвращение, и, возможно, вы будете размышлять о тех невероятных местах, которые вам удалось посетить.
Этот день станет заключительным аккордом вашего незабываемого путешествия по Кыргызстану, наполненного красотой озёр, горных вершин и уникальных природных уголков.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта
- Посещение термальных источников
- Завтраки
- Прогулки на катере
- Ужин в дунганской семье
- Беркут шоу
- Входные билеты
- Лошади
- Размещение в отелях
- Размещение в юртах
- Гид
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Страховка
- Алкоголь
- Личные расходы туристов