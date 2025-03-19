1 день

Башня Бурана, Боомское ущелье

После прибытия в аэропорт города Бишкек вас встретит наш гид. Мы отправимся в живописный город Чолпон-Ата, расположенный на побережье озера Иссык-Куль. По пути сделаем остановку, чтобы осмотреть Башню Бурана, древнее историческое сооружение, которое является символом древнего города Баласагун. Затем отправимся в Боомское ущелье, окружённое величественными горами и известное своими красивыми пейзажами.

По прибытии в Чолпон-Ату, у вас будет свободное время для отдыха и расслабления. Вы можете посетить термальные источники (по желанию, не включено в стоимость), чтобы насладиться целебными горячими водами, известными своими лечебными свойствами. Этот день завершится в Чолпон-Ате, на берегу озера Иссык-Куль, где вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы.