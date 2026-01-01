Описание тура
Откройте для себя Кыргызстан — страну вечных гор, кристально чистых озёр, марсианских каньонов и древних кочевых традиций. За 5 дней вы увидите ледники на высоте 4 000 метров, подниметесь по легендарному перевалу 33 попугая, погрузитесь в горячие источники среди скал, и переночуете в настоящей юрте под звёздным небом, где тишина нарушается только звоном ветра.
Вы проедете вдоль берегов озера Иссык-Куль — жемчужины Центральной Азии, окружённой заснеженными вершинами, и откроете для себя места, где можно поверить, что вы — на другой планете: огненно-красные каньоны, лунные пейзажи и бескрайние пастбища. Этот маршрут — настоящая квинтэссенция лета в Кыргызстане, сочетание приключения, комфорта и природы в её самом чистом виде.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту, и отправления на Сон-Куль
Встреча гостей в аэропорту Манас, знакомство и отправление из Бишкека через ущелье Боом, где мы посетим один из красивейших каньонов Кок-Мойнок, напоминающий пейзажи Марса. После прогулки и фотосессии отправимся дальше, по пути заедем на Орто-Токойское водохранилище, устроим небольшую остановку для фотографий, и отправимся к озеру Сон-Куль. В пути нас будут ждать высокогорные перевалы, такие как Доолон и Калма-Ашуу. Ближе к вечеру приедем к самому озеру, расположенному на высоте более 3016 м над уровнем моря. Разместимся в юрте, устроим шикарный ужин, попьем кымызу и сможем попариться в бане, наслаждаясь наблюдением за звездным небом.
Сон-Куль и отправление на Иссык-Куль
После пробуждения у высокогорного озера, полные сил после завтрака, мы отправимся дальше через самый красивый перевал Нарынской области, который прозвали 33 попугая. Здесь откроются перед нами безграничные просторы величественных гор. Далее наш маршрут приведет нас к жемчужине Кыргызстана — озеру Иссык-Куль, где мы посетим еще одно живописное место, известное как Марс, чтобы сделать потрясающие фотографии. После этого мы сможем искупаться на скалистом побережье озера. К вечеру мы направимся в каньон Сказка, где нас ждут невероятные виды. В конце дня обоснуемся рядом с побережьем в гостевом доме на Иссык-Куля.
Барскоон и Джети-Огуз
Мы отправимся в ущелье Барскоон, где нас ждет один из самых высоких водопадов высотой более 100 метров. На джипе мы взберемся на высоту 4000 метров, преодолевая более 30 серпантинов по Северному Тянь-Шаню. Здесь жизнь словно останавливается, открывается вечная тундра и великолепие вечных снегов.
После этого нас ждет ущелье Джети-Огуз с ярко-красными скалами в виде Разбитого сердца, альпийскими лугами и прогулка на лошадях, позволяющая насладиться бескрайними просторами. Вечером мы устроим ночевку в юрте, где нас ждет национальная кухня и уютная атмосфера, а после — посещение одного из самых прекрасных водопадов — Девичьи косы.
Каракол и северное побережье
После завтрака мы отправляемся в сторону города Каракол. По пути мы заедем на Семь Быков, а затем посетим Свято троицкую церковь. Далее отправимся на северное побережье, чтобы расслабиться в термальных источниках под открытым небом. После этого отправимся в Семеновское и Григорьевское ущелье,. Поднимемся к альпийским лугам, где в летнее время пасется скот, также можно будет покататься на лошадях. Ближе к вечеру мы заедем в юрту где попробуем национальные блюда. Далее отправимся в Чолпон-Ату и заселимся в гостевой дом
Чолпон-Ата возращение в Бишкек
По вашему желанию можно будет посетить музей Рух-Ордо или прогулка на корабле по озеру Иссык-Куль и после переезд в город Бишкек или аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перемещение по маршруту на комфортабельном джипе: Lexus lx 470 с просторными сиденьями, климат-контролем
- Гид во время всего тура
- Встреча и проводы в аэропорту
- Проживание 2 ночи в юртах в горах, 2 ночи в гостевых домах
- Двухразовое питание (Завтрак-Ужин)
- Билеты в парках
- Вода на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день
- Билеты на самолете
- Страховка
- Поездка на лошадях
- Дополнительные расходы
- Обеды в кафе
- Прогулка на теплоходе
- Горячие источники
Пожелания к путешественнику
В горах нас встретит гораздо более холодная погода. Если в Бишкеке температура около 20С, то в горах она может опуститься до 5 градусов. Поэтому важно взять с собой очень теплую одежду, включая свитер, термобелье, до
Также хочу повторить, что нас ждет поездка по сложным маршрутам. Мы будем много времени проводить в пути — по 5-6 часов в день. Кыргызстан не отличается высоким уровнем обслуживания или роскошными отелями. Это страна, где живут кочевые народы с простыми условиями, и местные только начинают осваивать искусство гостеприимства