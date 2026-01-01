Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Откройте для себя Кыргызстан — страну вечных гор, кристально чистых озёр, марсианских каньонов и древних кочевых традиций. За 5 дней вы увидите ледники на высоте 4 000 метров, подниметесь по легендарному перевалу 33 попугая, погрузитесь в горячие источники среди скал, и переночуете в настоящей юрте под звёздным небом, где тишина нарушается только звоном ветра.

Вы проедете вдоль берегов озера Иссык-Куль — жемчужины Центральной Азии, окружённой заснеженными вершинами, и откроете для себя места, где можно поверить, что вы — на другой планете: огненно-красные каньоны, лунные пейзажи и бескрайние пастбища. Этот маршрут — настоящая квинтэссенция лета в Кыргызстане, сочетание приключения, комфорта и природы в её самом чистом виде.