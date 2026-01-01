Посетим колоритные храмы, понаблюдаем за чёрно-белыми и красными пандами, сходим в оперу, пересечём озеро Сиху на лодке и выпьем ароматного чая по
Описание тура
Организационные детали
Не забудьте удобную обувь для прогулок по булыжным мостовым, средство от насекомых, тёплую одежду, аптечку с необходимыми лекарствами. Рекомендуем взять одежду светлых, пастельных тонов (бежевый, кремовый, хаки), чтобы она гармонично сочеталась с оранжевыми плодами и жёлтыми стенами.
Программа тура по дням
Сад камелий - Фучжоу
Встретим вас по прибытии и доставим в отель. Вечером поужинаем на улице Наньхоуцзе — попробуем культовые блюда Фучжоу: рыбные шарики, мясные клёцки и суп из рисового вина. Затем прогуляемся по главной пешеходной артерии города, где старинные особняки превращены в уютные ресторанчики и сувенирные лавки.
Панды и бывший порт
Впереди — невероятная встреча. Увидим малых красных панд, недавно прибывших из Чэнду больших чёрно-белых панд и местную знаменитость — панду Цинцин, рекордсменку по рождаемости. Специально приедем утром, когда медведи наиболее активны и игривы, и понаблюдаем за кормлением.
Вернёмся в центр. Попробуем жаркое из свинины с соусом, похожим на личи. Затем исследуем район Шансян Хан — бывший торговый порт времён династии Мин, а сейчас — модное арт-пространство с барами, бутиками и кафе у воды. Вечером погуляем по мосту Цзефан, полюбуемся рекой Миньцзян и современными небоскрёбами в ночной подсветке.
Религия и искусство, водная прогулка на озере Сиху
Едем в исторический парк Юшань. Осмотрим символ Фучжоу — Белую пагоду, а также храм Цишань, один из древнейших в городе. Отсюда открываются отличные панорамы старого центра.
Пообедаем на горе Юшань лапшой ручной работы. Затем посетим Театр оперы, если по графику будет представление. Это аутентичный жанр, сочетающий пение на фучжоуском диалекте, пантомиму, боевое искусство, акробатику и танцы.
Вечером прогуляемся у озера Сиху, покатаемся на лодке среди ив и павильонов, проводим закат. Это старейший парк города, который называют жемчужиной садов Фуцзяни.
Чайная церемония
Отправимся на окраину к пагоде Шиши на горе. Полюбуемся морем и окрестностями, вернёмся в центр. Посетим чайную церемонию и продегустируем чаи улун и жасмин, которыми славится провинция.
Вечер оставим свободным. Можно провести его на торговой улице Дунцзекоу с современными моллами и локальными брендами. Поужинаем хого — морепродуктами в бульоне, которые сами приготовим в специальной кастрюле по принципу самовара.
Царство хурмы - Пиннань
Утром переезжаем в уезд Пиннань. На три ночи остановимся в Сыпине. Вечером погуляем по городу и поужинаем кроликом, тушёным с рисом.
Китайский персик - хурма
Утром, в золотой час тумана, отправимся на фотоохоту в террасные сады хурмы. Обойдём видовые точки на склонах, затем попробуем кофе с круассаном во французской пекарне поблизости. Если повезёт, вечером понаблюдаем, как местные жители нарезают и раскладывают яркие фрукты на бамбуковых подносах для сушки.
Ущелье мандаринок - Юаньянси
Обувайтесь удобно, одевайтесь теплее, возьмите перекус и воду — отправляемся на природу на весь день. Посетим ущелье, куда осенью прилетают утки-мандаринки для создания пары, — постараемся их застать. Погуляем по подвесной тропе, посреди разноцветного леса увидим водопад Байчжанцзи.
Затем побываем на Байчжанцзи — гигантской идеально ровной каменной плите, покрытой тонким слоем воды. Поднимемся на смотровую и изучим зеркальную гладь с высоты.
Лунный пруд - Лунтань
Прощаемся с Сыпином и переезжаем в Лунтань. Пройдём вдоль ручья, увидим хурму прямо у воды. Познакомимся с арт-сообществом — посетим мастерские художников и гончарные лавки. Заглянем на веранду с открыточными видами деревьев, которые склоняются над крытым мостом. Вечером поужинаем в традиционном ресторане.
Сад янтарных плодов - Цяньтоу
Движемся дальше, в Цяньтоу, где задержимся на две ночи. Устроим атмосферную фотосессию на фоне оранжевой хурмы, старинных мостов и их отражений в глади ручья.
Золото гинкго билоба - Цзицзя
Съездим в Цзицзя, где почти не бывает иностранцев. Здесь растут древние деревья гинкго билоба, которые осенью создают эффект золотого ковра. Очень фотогеничное местечко!
Духовное убежище - Сяди
Переместимся в Сяди, где останемся ночевать. Деревню называют духовным домом — и мы познакомимся с культурой, книгами, ремёслами. Посетим букшоп в старинном особняке, гончарные мастерские, уютные кофейни, полюбуемся рисовыми полями.
Возвращение в Фучжоу
Купим сувениры и вернёмся в Фучжоу. До ужина будет свободное время, а потом соберёмся в ресторане последний раз перед отъездом.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|210 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, чайная церемония
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Перелёт в Фучжоу и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- Страховка