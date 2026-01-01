Впереди — невероятная встреча. Увидим малых красных панд, недавно прибывших из Чэнду больших чёрно-белых панд и местную знаменитость — панду Цинцин, рекордсменку по рождаемости. Специально приедем утром, когда медведи наиболее активны и игривы, и понаблюдаем за кормлением.

Вернёмся в центр. Попробуем жаркое из свинины с соусом, похожим на личи. Затем исследуем район Шансян Хан — бывший торговый порт времён династии Мин, а сейчас — модное арт-пространство с барами, бутиками и кафе у воды. Вечером погуляем по мосту Цзефан, полюбуемся рекой Миньцзян и современными небоскрёбами в ночной подсветке.