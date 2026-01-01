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Осень в Китае: большой тур по провинции Фуцзянь в сезон хурмы (мини-группа)

Панды и утки-мандаринки, чайная церемония и опера, прогулка на лодке и много красочных фото
Это путешествие контрастов. Сначала изучим столицу Фуцзянь — Фучжоу.

Посетим колоритные храмы, понаблюдаем за чёрно-белыми и красными пандами, сходим в оперу, пересечём озеро Сиху на лодке и выпьем ароматного чая по
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всем традициям. А затем отправимся вглубь провинции — уезд Пиннань.

Осенью он облачается в яркий наряд: хурма сгибается под тяжестью янтарных плодов, гинкго билоба расцвечивает всё вокруг золотом листьев, в ущелье прилетают пёстрые утки-мандаринки, чтобы найти пару. Мы объедем деревни, где как раз собирают урожай, познакомимся с культурой и ремёслами. Насладимся красками, неспешным ритмом сельской жизни и последними тёплыми деньками. И, конечно, сделаем сотни кадров на профессиональную технику.

Осень в Китае: большой тур по провинции Фуцзянь в сезон хурмы (мини-группа)
Осень в Китае: большой тур по провинции Фуцзянь в сезон хурмы (мини-группа)
Осень в Китае: большой тур по провинции Фуцзянь в сезон хурмы (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте удобную обувь для прогулок по булыжным мостовым, средство от насекомых, тёплую одежду, аптечку с необходимыми лекарствами. Рекомендуем взять одежду светлых, пастельных тонов (бежевый, кремовый, хаки), чтобы она гармонично сочеталась с оранжевыми плодами и жёлтыми стенами.

Программа тура по дням

1 день

Сад камелий - Фучжоу

Встретим вас по прибытии и доставим в отель. Вечером поужинаем на улице Наньхоуцзе — попробуем культовые блюда Фучжоу: рыбные шарики, мясные клёцки и суп из рисового вина. Затем прогуляемся по главной пешеходной артерии города, где старинные особняки превращены в уютные ресторанчики и сувенирные лавки.

Сад камелий - ФучжоуСад камелий - ФучжоуСад камелий - Фучжоу
2 день

Панды и бывший порт

Впереди — невероятная встреча. Увидим малых красных панд, недавно прибывших из Чэнду больших чёрно-белых панд и местную знаменитость — панду Цинцин, рекордсменку по рождаемости. Специально приедем утром, когда медведи наиболее активны и игривы, и понаблюдаем за кормлением.

Вернёмся в центр. Попробуем жаркое из свинины с соусом, похожим на личи. Затем исследуем район Шансян Хан — бывший торговый порт времён династии Мин, а сейчас — модное арт-пространство с барами, бутиками и кафе у воды. Вечером погуляем по мосту Цзефан, полюбуемся рекой Миньцзян и современными небоскрёбами в ночной подсветке.

Панды и бывший портПанды и бывший портПанды и бывший порт
3 день

Религия и искусство, водная прогулка на озере Сиху

Едем в исторический парк Юшань. Осмотрим символ Фучжоу — Белую пагоду, а также храм Цишань, один из древнейших в городе. Отсюда открываются отличные панорамы старого центра.

Пообедаем на горе Юшань лапшой ручной работы. Затем посетим Театр оперы, если по графику будет представление. Это аутентичный жанр, сочетающий пение на фучжоуском диалекте, пантомиму, боевое искусство, акробатику и танцы.

Вечером прогуляемся у озера Сиху, покатаемся на лодке среди ив и павильонов, проводим закат. Это старейший парк города, который называют жемчужиной садов Фуцзяни.

Религия и искусство, водная прогулка на озере СихуРелигия и искусство, водная прогулка на озере СихуРелигия и искусство, водная прогулка на озере Сиху
4 день

Чайная церемония

Отправимся на окраину к пагоде Шиши на горе. Полюбуемся морем и окрестностями, вернёмся в центр. Посетим чайную церемонию и продегустируем чаи улун и жасмин, которыми славится провинция.

Вечер оставим свободным. Можно провести его на торговой улице Дунцзекоу с современными моллами и локальными брендами. Поужинаем хого — морепродуктами в бульоне, которые сами приготовим в специальной кастрюле по принципу самовара.

Чайная церемонияЧайная церемонияЧайная церемония
5 день

Царство хурмы - Пиннань

Утром переезжаем в уезд Пиннань. На три ночи остановимся в Сыпине. Вечером погуляем по городу и поужинаем кроликом, тушёным с рисом.

Царство хурмы - ПиннаньЦарство хурмы - ПиннаньЦарство хурмы - Пиннань
6 день

Китайский персик - хурма

Утром, в золотой час тумана, отправимся на фотоохоту в террасные сады хурмы. Обойдём видовые точки на склонах, затем попробуем кофе с круассаном во французской пекарне поблизости. Если повезёт, вечером понаблюдаем, как местные жители нарезают и раскладывают яркие фрукты на бамбуковых подносах для сушки.

Китайский персик - хурмаКитайский персик - хурмаКитайский персик - хурма
7 день

Ущелье мандаринок - Юаньянси

Обувайтесь удобно, одевайтесь теплее, возьмите перекус и воду — отправляемся на природу на весь день. Посетим ущелье, куда осенью прилетают утки-мандаринки для создания пары, — постараемся их застать. Погуляем по подвесной тропе, посреди разноцветного леса увидим водопад Байчжанцзи.

Затем побываем на Байчжанцзи — гигантской идеально ровной каменной плите, покрытой тонким слоем воды. Поднимемся на смотровую и изучим зеркальную гладь с высоты.

Ущелье мандаринок - ЮаньянсиУщелье мандаринок - ЮаньянсиУщелье мандаринок - Юаньянси
8 день

Лунный пруд - Лунтань

Прощаемся с Сыпином и переезжаем в Лунтань. Пройдём вдоль ручья, увидим хурму прямо у воды. Познакомимся с арт-сообществом — посетим мастерские художников и гончарные лавки. Заглянем на веранду с открыточными видами деревьев, которые склоняются над крытым мостом. Вечером поужинаем в традиционном ресторане.

Лунный пруд - ЛунтаньЛунный пруд - ЛунтаньЛунный пруд - Лунтань
9 день

Сад янтарных плодов - Цяньтоу

Движемся дальше, в Цяньтоу, где задержимся на две ночи. Устроим атмосферную фотосессию на фоне оранжевой хурмы, старинных мостов и их отражений в глади ручья.

Сад янтарных плодов - ЦяньтоуСад янтарных плодов - ЦяньтоуСад янтарных плодов - Цяньтоу
10 день

Золото гинкго билоба - Цзицзя

Съездим в Цзицзя, где почти не бывает иностранцев. Здесь растут древние деревья гинкго билоба, которые осенью создают эффект золотого ковра. Очень фотогеничное местечко!

Золото гинкго билоба - ЦзицзяЗолото гинкго билоба - ЦзицзяЗолото гинкго билоба - Цзицзя
11 день

Духовное убежище - Сяди

Переместимся в Сяди, где останемся ночевать. Деревню называют духовным домом — и мы познакомимся с культурой, книгами, ремёслами. Посетим букшоп в старинном особняке, гончарные мастерские, уютные кофейни, полюбуемся рисовыми полями.

Духовное убежище - СядиДуховное убежище - СядиДуховное убежище - Сяди
12 день

Возвращение в Фучжоу

Купим сувениры и вернёмся в Фучжоу. До ужина будет свободное время, а потом соберёмся в ресторане последний раз перед отъездом.

Возвращение в ФучжоуВозвращение в ФучжоуВозвращение в Фучжоу
13 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет210 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, чайная церемония
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Фотосессия
Что не входит в цену
  • Перелёт в Фучжоу и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Фучжоу, 5:00
Завершение: Аэропорт Фучжоу, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваша команда гидов в Фучжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я создаю продуманные и запоминающиеся путешествия, учитывая все детали для вашего комфорта и впечатлений. Люблю предлагать уникальные места, куда редко добираются массовые путешественники. Подбираю туры под ваши интересы: будь то
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210 000 ₽ за человека