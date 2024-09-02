Утром встречаем путешественников в городах Артём и Владивосток. Знакомимся, размещаемся в автобусе и едем к границе. Далее — прохождение формальностей на таможне и прибытие в Китай. Дорога из Владивостока до гостиницы в Хуньчуне займёт 5-6 часов.

После заселения отправимся на чайную церемонию, а вечером пойдём на прогулку по вечернему городу — изюминкой станет посещение улицы, где танцующий повар-диджей готовит шашлык.