Вы станете гостем кулинарного шоу, посетите шёлковую фабрику и сможете оценить вкус корейской, монгольской и китайской кухонь. Мы возьмём организационные моменты на себя — отдохните, выбрав досуг на свой вкус!
Описание тура
Организационные детали
Точное место встречи в обоих городах уточним при бронировании.
Внимание: окончательная стоимость тура может незначительно отличаться в зависимости от курса валют.
Программа тура по дням
Прибытие в Китай, чайная церемония и прогулка по городу
Утром встречаем путешественников в городах Артём и Владивосток. Знакомимся, размещаемся в автобусе и едем к границе. Далее — прохождение формальностей на таможне и прибытие в Китай. Дорога из Владивостока до гостиницы в Хуньчуне займёт 5-6 часов.
После заселения отправимся на чайную церемонию, а вечером пойдём на прогулку по вечернему городу — изюминкой станет посещение улицы, где танцующий повар-диджей готовит шашлык.
Секреты древней ткани
Позавтракав, посетим фабрику по производству шёлка, где вы узнаете о процессе изготовления ткани и особенностях разведения коконов тутового шелкопряда. Также при фабрике есть магазин, где продаются аутентичные изделия и можно приобрести различную продукцию — от изысканных кимоно до картин, расписанных шёлком.
Во второй половине дня — свободное время, которое вы можете провести на ваше усмотрение. В городе и окрестностях есть большой выбор развлечений: аквапарки, аттракционы, горнолыжные курорты, стеклянный мост, источники, корейские сауны, выезд в соседние города и большое количество оздоровительных процедур. Гид-переводчик подскажет вам, как куда добраться, на что стоит обратить внимание и где лучше поужинать.
Гастрономический опыт
С утра — свободное время, а после обеда запланировано участие в кулинарном шоу. Вы узнаете, как вкусно приготовить баклажаны в кляре по-китайски, и по желанию сможете приобрести необходимую посуду и приправы. За доплату доступна процедура пилинга рыбками.
Вечером — возвращение в отель и отдых.
Отъезд
Позавтракав, собираемся в холле в 10:00. Вас ждёт отъезд домой, прохождение пограничных и таможенных формальностей и остановки по требованию до Владивостока.
По желанию, вы можете продлить тур до 15 дней — мы поможем вам с организацией.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Регистрация документов
- Получение визы
- Трансфер
- Размещение в гостинице
- Завтраки
- Чайная церемония, посещение кулинарного шоу и шёлковой фабрики
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Дополнительные активности и развлечения в городе (посещения оздоровительных процедур, экскурсии по выбору и др.)
- Доплата за одноместное размещение составит 8580 рублей
- Процедура пилинга рыбками - стоимость составит примерно 650 рублей
- Есть возможность повысить категорию отеля: к примеру, стоимость тура при размещении в отелях "Туманган" или "Тисян" категории 4* составит 14 270 рублей за человека
- В праздничные дни стоимость тура рассчитывается индивидуально
- Окончательная стоимость тура может незначительно отличаться в зависимости от курса валют
- Старт тура возможен ежедневно, в любые удобные вам даты
- Доплата за одиночную регистрацию при пересечении границы (действует, если отправляетесь в поездку в одиночку) - 140 юаней
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Всё очень понравилось.
Переводчик Шушу(девушка) прекрасно говорит, можно обговорить любую экскурсию, поездку. По городу возил Чанчи(парень) с ним общались через переводчик в телефоне, но тоже всё решаемо. В восторге от тёплых источников- огромный комплекс с аквапарком. Аквапарк в самом Хуньчуне тоже отличный.
В восторге от фермы страусов.
Категорически рекомендуем.