Мои заказы

В Хуньчунь из Владивостока: отдых в китайско-корейском стиле

Побывать на чайной церемонии и ощутить микс приграничных культур
Приглашаем вас в Хуньчунь, где вы почувствуете китайский колорит с корейским характером.

Вы станете гостем кулинарного шоу, посетите шёлковую фабрику и сможете оценить вкус корейской, монгольской и китайской кухонь. Мы возьмём организационные моменты на себя — отдохните, выбрав досуг на свой вкус!
4
4 отзыва
В Хуньчунь из Владивостока: отдых в китайско-корейском стиле
В Хуньчунь из Владивостока: отдых в китайско-корейском стилеФото из отзыва от Елена
В Хуньчунь из Владивостока: отдых в китайско-корейском стилеФото из отзыва от Елена

Описание тура

Организационные детали

Точное место встречи в обоих городах уточним при бронировании.
Внимание: окончательная стоимость тура может незначительно отличаться в зависимости от курса валют.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Китай, чайная церемония и прогулка по городу

Утром встречаем путешественников в городах Артём и Владивосток. Знакомимся, размещаемся в автобусе и едем к границе. Далее — прохождение формальностей на таможне и прибытие в Китай. Дорога из Владивостока до гостиницы в Хуньчуне займёт 5-6 часов.

После заселения отправимся на чайную церемонию, а вечером пойдём на прогулку по вечернему городу — изюминкой станет посещение улицы, где танцующий повар-диджей готовит шашлык.

Прибытие в Китай, чайная церемония и прогулка по городуПрибытие в Китай, чайная церемония и прогулка по городуПрибытие в Китай, чайная церемония и прогулка по городуПрибытие в Китай, чайная церемония и прогулка по городуПрибытие в Китай, чайная церемония и прогулка по городуПрибытие в Китай, чайная церемония и прогулка по городу
2 день

Секреты древней ткани

Позавтракав, посетим фабрику по производству шёлка, где вы узнаете о процессе изготовления ткани и особенностях разведения коконов тутового шелкопряда. Также при фабрике есть магазин, где продаются аутентичные изделия и можно приобрести различную продукцию — от изысканных кимоно до картин, расписанных шёлком.

Во второй половине дня — свободное время, которое вы можете провести на ваше усмотрение. В городе и окрестностях есть большой выбор развлечений: аквапарки, аттракционы, горнолыжные курорты, стеклянный мост, источники, корейские сауны, выезд в соседние города и большое количество оздоровительных процедур. Гид-переводчик подскажет вам, как куда добраться, на что стоит обратить внимание и где лучше поужинать.

Секреты древней тканиСекреты древней тканиСекреты древней тканиСекреты древней ткани
3 день

Гастрономический опыт

С утра — свободное время, а после обеда запланировано участие в кулинарном шоу. Вы узнаете, как вкусно приготовить баклажаны в кляре по-китайски, и по желанию сможете приобрести необходимую посуду и приправы. За доплату доступна процедура пилинга рыбками.

Вечером — возвращение в отель и отдых.

Гастрономический опытГастрономический опытГастрономический опытГастрономический опыт
4 день

Отъезд

Позавтракав, собираемся в холле в 10:00. Вас ждёт отъезд домой, прохождение пограничных и таможенных формальностей и остановки по требованию до Владивостока.

По желанию, вы можете продлить тур до 15 дней — мы поможем вам с организацией.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Регистрация документов
  • Получение визы
  • Трансфер
  • Размещение в гостинице
  • Завтраки
  • Чайная церемония, посещение кулинарного шоу и шёлковой фабрики
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные активности и развлечения в городе (посещения оздоровительных процедур, экскурсии по выбору и др.)
  • Доплата за одноместное размещение составит 8580 рублей
  • Процедура пилинга рыбками - стоимость составит примерно 650 рублей
  • Есть возможность повысить категорию отеля: к примеру, стоимость тура при размещении в отелях "Туманган" или "Тисян" категории 4* составит 14 270 рублей за человека
  • В праздничные дни стоимость тура рассчитывается индивидуально
  • Окончательная стоимость тура может незначительно отличаться в зависимости от курса валют
  • Старт тура возможен ежедневно, в любые удобные вам даты
  • Доплата за одиночную регистрацию при пересечении границы (действует, если отправляетесь в поездку в одиночку) - 140 юаней
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Артём или Владивосток, утро
Завершение: Город Артём или Владивосток, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Хуньчуни
Провели экскурсии для 1308 туристов
Директор турагентства по китайскому и приморскому направлению более 10 лет, путешественница, фотограф, участник проекта "Школа экскурсовода" музея им. Арсеньева. Влюбляю в город с восточными нотками, организатор эксклюзивных авторских туров и
читать дальше

представитель команды опытных гидов г. Владивосток и Приморского края. Любовь к родному краю помогла нашей команде вдохновиться и организовать разные экскурсии. Постоянно повышаем квалификацию, стараемся максимально выкладываться и разнообразить ваш отдых. Показываем родной край с его необычной стороны и рассказываем только самое интересное. Проводим около 100 экскурсий, а также составляем маршрут согласно вашим пожеланиям.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
1
Е
Елена
2 сен 2024
Ездили в Хуньчунь с ребёнком (подросток лет 16)
Всё очень понравилось.
Переводчик Шушу(девушка) прекрасно говорит, можно обговорить любую экскурсию, поездку. По городу возил Чанчи(парень) с ним общались через переводчик в телефоне, но тоже всё решаемо. В восторге от тёплых источников- огромный комплекс с аквапарком. Аквапарк в самом Хуньчуне тоже отличный.
В восторге от фермы страусов.
Категорически рекомендуем.
Ездили в Хуньчунь с ребёнком (подросток лет 16)Ездили в Хуньчунь с ребёнком (подросток лет 16)Ездили в Хуньчунь с ребёнком (подросток лет 16)Ездили в Хуньчунь с ребёнком (подросток лет 16)
Н
Нина
19 авг 2024
Не компетентность Евгении подрывает авторитет компании! С ней разбирайтесь с доплатой!
С
Сайфутдинов
18 авг 2024
Организатор тура отработала в строго в пределах оплаченной суммы. Отель достойный, программа тура тоже.
Наталья
Наталья
26 июл 2024
Переезд на международном автобусе в Китай был комфортным и неутомительным. Немного пришлось задержаться на границе, пока делали визу и фотографировали. Такси приехало быстро и домчали до отеля, где встретил переводчик
читать дальше

Антон. Отель был нормальный для невзыскательного клиента, тем более что приехали не сидеть в номере. Рядом много кафе, аптек, магазинов, в которых многие говорят по-русски. Вообще Хуньчунь очень адаптированный город для наших соотечественников. Экскурсии дополнит. были отличными, насыщенными. Можно все планировать самим по желанию и с помощью организатора - Евгения поможет и объяснит, и забронирует. Всем рекомендуем!

Переезд на международном автобусе в Китай был комфортным и неутомительным. Немного пришлось задержаться на границе, покаПереезд на международном автобусе в Китай был комфортным и неутомительным. Немного пришлось задержаться на границе, покаПереезд на международном автобусе в Китай был комфортным и неутомительным. Немного пришлось задержаться на границе, покаПереезд на международном автобусе в Китай был комфортным и неутомительным. Немного пришлось задержаться на границе, покаПереезд на международном автобусе в Китай был комфортным и неутомительным. Немного пришлось задержаться на границе, покаПереезд на международном автобусе в Китай был комфортным и неутомительным. Немного пришлось задержаться на границе, покаПереезд на международном автобусе в Китай был комфортным и неутомительным. Немного пришлось задержаться на границе, покаПереезд на международном автобусе в Китай был комфортным и неутомительным. Немного пришлось задержаться на границе, пока

Похожие туры из Хуньчуни

В Китай из Владивостока: тур с развлечениями на выбор
На автобусе
4 дня
3 отзыва
В Китай из Владивостока: тур с развлечениями на выбор
Отдохнуть душой и телом на природе, увлекательных экскурсиях и чайной церемонии
Начало: Владивосток, остановка Баляева, утро, точное время...
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
11 750 ₽ за человека