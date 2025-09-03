Мы организуем весь путь от Владивостока до Китая и обратно, а вы
Описание тура
Организационные детали
Для поездки необходим загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
ПЦР тест и виза не требуются.
Российские карты «Мир» и «Виза» не работают, лучше взять больше наличных денег, с запасом.
В Китае не работает what’s app и другие привычные мессенджеры без vpn. Не забудьте скачать его заранее.
Всего нужно закладывать еще около 200 юаней на человека на поездку на доп. сборы и визы (помимо цены за трансфер и отель).
Отель вами оплачивается непосредственно в Китае за Юани. В высокий сезон (летом) желательно оставлять заявку заранее, так как может не быть номеров в некоторых отелях.
Номер в гостинице по умолчанию идет с двумя двуспальными кроватями. Также можно выбрать вариант с одной односпальной кроватью. Если вам нужна односпальная кровать – уточните этот момент при бронировании.
Питание. Не входит в стоимость.
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Транспорт. Рейсовый автобус.
Возраст участников. От 5 лет. Цена одинаковая для всех.
Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты. Старт в любой день, исключение — воскресенья.
Программа тура по дням
Переезд в Хуньчунь, свободное время, чайная церемония
Рано утром встречаемся на остановке Баляева во Владивостоке и отправляемся в Хуньчунь. Пройдём таможенный и пограничный контроль, оформим визы и прибудем около 13:00. После размещения в отеле — свободное время.
Живописный город богат достопримечательностями. Самостоятельно вы сможете посетить буддийский храм Лин Бао с гигантской статуей спящего Будды, шоу боевых искусств шаолиньских монахов или «Парк любви». Рекомендуем также полюбоваться пейзажами у реки Туманган и озером Лотос с цветами, посетить деревню Синшен, где дети могут покататься на лошадках, а взрослые порыбачить.
А вечером мы приглашаем вас на чайную церемонию (включено в стоимость). Этот древний ритуал передавался из поколения в поколение — он поможет окунуться в атмосферу спокойствия и гармонии. На церемонии с вами будет русскоговорящий гид.
Экскурсия на фабрику шёлка, свободное время и развлечения на выбор
Сегодня с утра до вечера у вас будет свободное время, чтобы походить по магазинам и ресторанам, отправиться на оздоровительные и косметологические процедуры или посетить с нами одну из экскурсий (за доплату).
Предлагаем экскурсии:
- Парк «Царство динозавров» и посещение аквапарка
- Автобусная экскурсия по вечернему Хуньчуню
- Горячие источники в парке «Пияньшань»
- Стеклянный мост 5Д
- Город Яньцзи и его окрестности
- Вечерний Яньцзи с ужином в пивном ресторане «Пилсен»
- Золотой Будда в г. Дуньхуа (на скоростной электричке)
Вечером вас ждёт увлекательная экскурсия с русскоговорящим гидом по фабрике, где рождается один из самых изысканных и роскошных материалов — шёлк (входит в стоимость тура). Мы познакомим вас с процессом производства шёлка, его историей и уникальными свойствами.
История этой ткани — символа богатства и утончённости — началась более 5000 лет назад именно здесь, в Китае, где его начали производить из коконов тутового шелкопряда. На протяжении веков шёлк был желанным товаром. Мы расскажем вам о происхождении материала и о том, как он завоевал сердца народов всего мира.
Свободный день, экскурсии на выбор
Этот день вы так же можете провести, как вам захочется, а мы предлагаем посетить одну из экскурсий, перечисленных выше (за доплату).
Обратная дорога во Владивосток
Утром после завтрака на международном рейсовом автобусе выезжаем обратно во Владивосток. Прибытие на автовокзал города.
Вы сами можете решить, какая продолжительность тура вам подходит, и при необходимости уменьшить количество дней в туре до 3 или увеличить до 5.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 750 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и сопровождение гидом в пути от Владивостока до Хуньчуня и обратно (рейсовый автобус)
- Участие в чайной церемонии
- Экскурсия на фабрику шёлка
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание (завтраки, обеды и ужины)
- Визовая поддержка
- Страховка
- Трансфер по городам - примерно 10 000 ₽
- Экскурсии:
- Парк "Царство динозавров" и аквапарк в парке "Царство динозавров" - 550 юаней
- Вечерний Хуньчунь на автобусе - 50 юаней
- Горячие источники в парке «Пияньшань» и стеклянный мост 5Д - 450 юаней
- Город Яньцзи и его окрестности - 230 юаней
- Вечерний Яньцзи с ужином в пивном ресторане Пилсен - 560 юаней
- Золотой Будда в г. Дуньхуа на скоростной электричке - 450 юаней
- Оплата в автобусе-трансфере от гостиницы: 50 ₽ по дороге туда, 20 юаней - обратно
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
