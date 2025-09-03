Мои заказы

В Китай из Владивостока: тур с развлечениями на выбор

Отдохнуть душой и телом на природе, увлекательных экскурсиях и чайной церемонии
Приглашаем отправиться с нами в небольшое путешествие в живописный приграничный Китай — Хуньчунь и Яньцзы, что на северо-востоке страны.

Мы организуем весь путь от Владивостока до Китая и обратно, а вы
сможете выбрать развлечения на ваш вкус.

В тур уже включён трансфер туда-обратно, традиционная чайная церемония и экскурсия на фабрику шёлка, где вы узнаете его историю.

За доплату мы организуем и другие активности — аквапарк, горячие источники, экскурсии в храмы и на стеклянный мост 5Д и многое другое.

В свободное время вы сможете исследовать город, погрузиться в местную кухню и сходить на оздоровительные процедуры. Поездка рассчитана на 3, 4 или 5 дней — мы подстроимся под ваши планы.

3
3 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Для поездки необходим загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
ПЦР тест и виза не требуются.

Российские карты «Мир» и «Виза» не работают, лучше взять больше наличных денег, с запасом.

В Китае не работает what’s app и другие привычные мессенджеры без vpn. Не забудьте скачать его заранее.
Всего нужно закладывать еще около 200 юаней на человека на поездку на доп. сборы и визы (помимо цены за трансфер и отель).

Цена для всех категорий туристов (пенсионеры, дети, инвалиды и пр.) одинаковая и указана в экскурсии.

Отель вами оплачивается непосредственно в Китае за Юани. В высокий сезон (летом) желательно оставлять заявку заранее, так как может не быть номеров в некоторых отелях.

Номер в гостинице по умолчанию идет с двумя двуспальными кроватями. Также можно выбрать вариант с одной односпальной кроватью. Если вам нужна односпальная кровать – уточните этот момент при бронировании.

Питание. Не входит в стоимость.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Транспорт. Рейсовый автобус.

Возраст участников. От 5 лет. Цена одинаковая для всех.

Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты. Старт в любой день, исключение — воскресенья.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Хуньчунь, свободное время, чайная церемония

Рано утром встречаемся на остановке Баляева во Владивостоке и отправляемся в Хуньчунь. Пройдём таможенный и пограничный контроль, оформим визы и прибудем около 13:00. После размещения в отеле — свободное время.

Живописный город богат достопримечательностями. Самостоятельно вы сможете посетить буддийский храм Лин Бао с гигантской статуей спящего Будды, шоу боевых искусств шаолиньских монахов или «Парк любви». Рекомендуем также полюбоваться пейзажами у реки Туманган и озером Лотос с цветами, посетить деревню Синшен, где дети могут покататься на лошадках, а взрослые порыбачить.

А вечером мы приглашаем вас на чайную церемонию (включено в стоимость). Этот древний ритуал передавался из поколения в поколение — он поможет окунуться в атмосферу спокойствия и гармонии. На церемонии с вами будет русскоговорящий гид.

2 день

Экскурсия на фабрику шёлка, свободное время и развлечения на выбор

Сегодня с утра до вечера у вас будет свободное время, чтобы походить по магазинам и ресторанам, отправиться на оздоровительные и косметологические процедуры или посетить с нами одну из экскурсий (за доплату).

Предлагаем экскурсии:

  • Парк «Царство динозавров» и посещение аквапарка
  • Автобусная экскурсия по вечернему Хуньчуню
  • Горячие источники в парке «Пияньшань»
  • Стеклянный мост 5Д
  • Город Яньцзи и его окрестности
  • Вечерний Яньцзи с ужином в пивном ресторане «Пилсен»
  • Золотой Будда в г. Дуньхуа (на скоростной электричке)

Вечером вас ждёт увлекательная экскурсия с русскоговорящим гидом по фабрике, где рождается один из самых изысканных и роскошных материалов — шёлк (входит в стоимость тура). Мы познакомим вас с процессом производства шёлка, его историей и уникальными свойствами.

История этой ткани — символа богатства и утончённости — началась более 5000 лет назад именно здесь, в Китае, где его начали производить из коконов тутового шелкопряда. На протяжении веков шёлк был желанным товаром. Мы расскажем вам о происхождении материала и о том, как он завоевал сердца народов всего мира.

3 день

Свободный день, экскурсии на выбор

Этот день вы так же можете провести, как вам захочется, а мы предлагаем посетить одну из экскурсий, перечисленных выше (за доплату).

4 день

Обратная дорога во Владивосток

Утром после завтрака на международном рейсовом автобусе выезжаем обратно во Владивосток. Прибытие на автовокзал города.

Вы сами можете решить, какая продолжительность тура вам подходит, и при необходимости уменьшить количество дней в туре до 3 или увеличить до 5.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер и сопровождение гидом в пути от Владивостока до Хуньчуня и обратно (рейсовый автобус)
  • Участие в чайной церемонии
  • Экскурсия на фабрику шёлка
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание (завтраки, обеды и ужины)
  • Визовая поддержка
  • Страховка
  • Трансфер по городам - примерно 10 000 ₽
  • Экскурсии:
  • Парк "Царство динозавров" и аквапарк в парке "Царство динозавров" - 550 юаней
  • Вечерний Хуньчунь на автобусе - 50 юаней
  • Горячие источники в парке «Пияньшань» и стеклянный мост 5Д - 450 юаней
  • Город Яньцзи и его окрестности - 230 юаней
  • Вечерний Яньцзи с ужином в пивном ресторане Пилсен - 560 юаней
  • Золотой Будда в г. Дуньхуа на скоростной электричке - 450 юаней
  • Оплата в автобусе-трансфере от гостиницы: 50 ₽ по дороге туда, 20 юаней - обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, остановка Баляева, утро, точное время по договорённости
Завершение: Владивосток, автовокзал, вторая половина дня (после 14:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Хуньчуни
Провели экскурсии для 509 туристов
Наша команда гидов-путешественников предоставляет уникальный и захватывающий опыт для тех, кто хочет исследовать этот красивый и исторически насыщенный город и его окрестности. Наши гиды знают всё о местных достопримечательностях, культуре,
истории и традициях Владивостока. Мы предоставляем нашим гостям запоминающиеся и вдохновляющие впечатления, делая пребывание во Владивостоке увлекательным и беззаботным. Наша команда гидов ставит ваш комфорт и безопасность на первое место, гарантируя, что каждый тур является уникальным и незабываемым.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
2
1
Светлана
Светлана
4 сен 2025
Автобус прибыл вовремя, поездка была комфортная, но дальше нас не встретил наш переводчик, даже не позвонил, пришлось связываться самой с агентством, нашли другого, который отвез в отель, но не дождался
когда нас заселят, отдадут документы, тут же ушел получив деньги, не рассказал ни про что. Далее я написала ему, попросила, чтобы отвёз на обещанные экскурсии, ок, отвез, но обратно не привез. Вас мой друг довезет, когда я начала писать ему. Какой друг непонятно. Итог друга нет, шли пешком с больными ногами. Далее ничего не предложил, не спрашивал как мы, все ли в порядке, может что заинтересует, вообще Ничего!!!! За что деньги оплачены, непонятно. Просто кинули в чужой стране, деньги есть, разбирайтесь сами.

Анна
Анна
Ответ организатора:
Светлана здравствуйте!

Нам очень жаль что вы столкнулись с таким отношением со стороны наших Китайских коллег. Мы передали им вашу обратную
связь, но хотел бы уточнить что здесь на сайте вы покупаете только трансфер (что мы выполнили на высшем уровне без опозданий и задержек)– остальную работу, такую как организацию экскурсий на 100% исполняют Китайцы.
В любом случае просим прощения за своих коллег и постараемся повлиять на них. Так же хотели бы добавить, что вряд ли бы вам кто то не хотел продать дополнительную экскурсию, возможно сейчас из за высокого сезона вам было уделено меньше внимания со стороны гидов – так как туристов сейчас очень много. Относительно обратного пути с чайной церемонии – такси стоит 5 юаней. Обычно у туристов не вызывает проблем его вызвать. Ну и за такую стоимость тура с вами не будет гида 27 на 7. Нужен определенный уровень самостоятельности.

Нина
Нина
26 авг 2025
Экскурсии в Китае организованы хорошо и интересно. По поводу организации поездки написала в поддержку.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Нина, здравствуйте!

Большое спасибо, что нашли время оставить обратную связь. Мы понимаем причину низкой оценки и искренне сожалеем о допущенной нами
ошибке с количеством
дней тура.

Мы полностью признаём свою вину: действительно, после вашего уведомления об изменении сроков мы забыли внести правку в документы. К сожалению, дал о себе знать человеческий фактор. Именно поэтому за несколько дней до выезда мы отправили вам итоговые детали для подтверждения - чтобы избежать именно таких ситуаций. Жаль, что в тот момент ошибка осталась незамеченной с обеих сторон.

Несмотря на этот промах, мы очень хотели исправить ситуацию и сделать ваше путешествие максимально комфортным. Поэтому за наш счёт были сразу оплачены
дополнительные сутки в отеле и организован компенсированный трансфер до остановки «Баляева».

Нам вдвойне обидно, что первоначальная ошибка перевесила все наши дальнейшие попытки всё исправить. Для нас очень важны впечатления каждого гостя, и мы будем рады возможности вновь показать вам наш обычный, неизменно высокий уровень сервиса.

Елена
Елена
29 июл 2025
Спасибо за организацию тура! Наша сопровождающая Анастасия всё чётко, доступно инструктировала и отвечала на возникающие вопросы, помогала перемещаться по городу в свободное время. Если же говорить о городах Хуньчунь и
Яньцзи смотреть нечего, да и в целом наше представление об этой стране в корне поменялось. Страна, которая позиционирует себя правильной во всех отношениях, как мы поняли, таковой не является. На экскурсиях местные экскурсоводы ничего не рассказывают, кроме того, как плохо у них живется, очень маленькие зарплаты и что отток местного населения. Обоащаю внимание-экскурсоводы только называются экскурсоводами, по факту сопровождающие китайцы, которые ооооч. плохо гоаорят и понимаю обратную речь по-русски. И так во всём Китае. Они не проходят спец. обучение и не сдают экзамены для того, чтобы быть экскурсоводами в отличии от России. Им достаточно немного знать русские слова. Города большие, но пустые, дома: и новостройки, и старые многоэтажки, пустые. Людей практически нет. Туристы русские толпами ходят, а местных по пальцам пересчитать можно. У нас в России в населенных пунктах с населением 10-20 тыс. больше, чем в том же Хуньчуне, в котором за 200 тыс. по статистике, в Яньцзи около 700 тыс. по статистике, но такая же ситуация… пусто. Народ не чистоплотный от слова вообще. Грязь и строительный мусор повсюду и т. д., т. п. начиная от номеров и заканчивая улицами. Кассамо еды, тут 5+, порции не берите целые, половинку и то,это оооч. много. Не набирайте. Всё, что мы пробовали оч. вкусно. Но тут не могу сказать за все заведения, т. к. мы ходили в проверенные вместе с Анастасией. Не дорого вообще и огромные порции. Если кто едет на шопинг, то в если пойдете в подземку, то это обычный ширпотреб, которые есть в каждом российском городе. Если хотите купить качественные вещи, то вам в ТЦ. Мы были в том как раз который над подземкой. Сейчас сезон скидок и приличных. Не обманывают. На всех товарах ценники, не переклеиные, скидку расчитывают и говорят сразу. Спортивный магазин-это сетка у них 361°-хороший, партнер Олимпийских игр можно равнять с Nike, Adidas и т. д., только цегы в 3 раза меньше. В целом, посмотреть можно один раз, как в принципе устроена жизнь этого народа. Мы, конечно, планируем посетить Сиань и Пекин, но, как нам сказали уже, экскурсии тоже не экскурсии будут информационного плана, имею ввиду,а тупо сопровождение от точки до точки. Суть народа такая же. Наша компания пришла к выводу о том, что страна, которая якобы ходит по струнке и вся такая правильная и имеет огромнейшее население, на самом деле ни такая… ни по правилам, ни по населению, ни по качеству жизни.
Если решите съездить, то можете обращаться к данного организатору. Все, что с их стороны должно быть, всё сделают чётко. Главное, внимательно слушайте, что будут говорить. Но от самого Китая не ждите вау… кто-то может сказать, что это приграничные города и т. д., на что могу ответить, Владивосток тоже приграничный город для них, но это небо и земля. Таких приграничных городов в России много и мы оч. много посетили и может сравнивать. С нашими их города и рядом не стояли. Наоборот, приграничка должна быть на все 100%, чтобы привлекать туристов.
Еще раз благодарим организаторов!