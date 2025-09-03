читать дальше

Яньцзи смотреть нечего, да и в целом наше представление об этой стране в корне поменялось. Страна, которая позиционирует себя правильной во всех отношениях, как мы поняли, таковой не является. На экскурсиях местные экскурсоводы ничего не рассказывают, кроме того, как плохо у них живется, очень маленькие зарплаты и что отток местного населения. Обоащаю внимание-экскурсоводы только называются экскурсоводами, по факту сопровождающие китайцы, которые ооооч. плохо гоаорят и понимаю обратную речь по-русски. И так во всём Китае. Они не проходят спец. обучение и не сдают экзамены для того, чтобы быть экскурсоводами в отличии от России. Им достаточно немного знать русские слова. Города большие, но пустые, дома: и новостройки, и старые многоэтажки, пустые. Людей практически нет. Туристы русские толпами ходят, а местных по пальцам пересчитать можно. У нас в России в населенных пунктах с населением 10-20 тыс. больше, чем в том же Хуньчуне, в котором за 200 тыс. по статистике, в Яньцзи около 700 тыс. по статистике, но такая же ситуация… пусто. Народ не чистоплотный от слова вообще. Грязь и строительный мусор повсюду и т. д., т. п. начиная от номеров и заканчивая улицами. Кассамо еды, тут 5+, порции не берите целые, половинку и то,это оооч. много. Не набирайте. Всё, что мы пробовали оч. вкусно. Но тут не могу сказать за все заведения, т. к. мы ходили в проверенные вместе с Анастасией. Не дорого вообще и огромные порции. Если кто едет на шопинг, то в если пойдете в подземку, то это обычный ширпотреб, которые есть в каждом российском городе. Если хотите купить качественные вещи, то вам в ТЦ. Мы были в том как раз который над подземкой. Сейчас сезон скидок и приличных. Не обманывают. На всех товарах ценники, не переклеиные, скидку расчитывают и говорят сразу. Спортивный магазин-это сетка у них 361°-хороший, партнер Олимпийских игр можно равнять с Nike, Adidas и т. д., только цегы в 3 раза меньше. В целом, посмотреть можно один раз, как в принципе устроена жизнь этого народа. Мы, конечно, планируем посетить Сиань и Пекин, но, как нам сказали уже, экскурсии тоже не экскурсии будут информационного плана, имею ввиду,а тупо сопровождение от точки до точки. Суть народа такая же. Наша компания пришла к выводу о том, что страна, которая якобы ходит по струнке и вся такая правильная и имеет огромнейшее население, на самом деле ни такая… ни по правилам, ни по населению, ни по качеству жизни.

Если решите съездить, то можете обращаться к данного организатору. Все, что с их стороны должно быть, всё сделают чётко. Главное, внимательно слушайте, что будут говорить. Но от самого Китая не ждите вау… кто-то может сказать, что это приграничные города и т. д., на что могу ответить, Владивосток тоже приграничный город для них, но это небо и земля. Таких приграничных городов в России много и мы оч. много посетили и может сравнивать. С нашими их города и рядом не стояли. Наоборот, приграничка должна быть на все 100%, чтобы привлекать туристов.

Еще раз благодарим организаторов!