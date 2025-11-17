Вас ждут прогулки по древним городам Дали, Шангри-Ла и Лицзян, посещение храмов и монастырей, живописные озёра и горные ущелья, в том числе
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой небольшой рюкзак для прогулок. Местные eSIM-карты будут предоставлены. Также советуем подключить международный роуминг. В отелях доступен Wi-Fi. Удобные рейсы до точки старта (Куньмина): через Ченду, Чунцин или Урумчи. Рекомендуем бронировать два билета: Москва – Чэнду – Москва и Чэнду – Куньмин – Чэнду. Помогаем с подбором рейсов и получением визы.
Питание. Включены завтраки в отелях (шведский стол или меню), приветственный ужин, а также бутилированная вода каждый день. Обеды и остальные ужины оплачиваются самостоятельно. У нас будет также запас чая на всю группу.
Транспорт. Все переезды по маршруту осуществляются на минивэне. Также в программе: скоростные поезда (1 класс), такси и метро, перелёт Лицзян — Куньмин (экономкласс).
Возраст участников. 18+
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Уровень сложности. Лёгкий. Программа включает прогулки (в том числе в горных районах), но без сложных треккингов. Есть локации на высоте более 4500 метров над уровнем моря.
Программа тура по дням
Прибытие
Наше путешествие начнётся в Куньмине — столице провинции Юньнань. По прибытии мы вас встретим и организуем трансфер до отеля. Вечером прогуляемся по городу и поужинаем в ресторане, обсудим планы на предстоящие дни и просто отдохнём после дороги.
Парк Зелёного озера, храмы Юаньтун
Сегодня вас ждёт прогулка по Парку Зелёного озера — одному из самых живописных мест города. Затем мы посетим 2 значимых храма. Юаньтун — старейший и крупнейший в Куньмине, которому более тысячи лет. Он остаётся важным местом паломничества. Золотой храм, окружённый лесами и парками, сочетает в себе функции монастыря, ботанического сада и музея под открытым небом. Построенный в эпоху династии Цин, это самый крупный бронзовый храм Китая — под солнечными лучами он сверкает на фоне зелени.
Вечером после 18:00 прогуляемся по уютным улочкам Old Street Kunming и заглянем в местные кафе.
Каменный лес и дорога в Дали
Утро начнётся рано: в 7:30 вы отправитесь в уезд Шилинь, чтобы увидеть одно из природных чудес Юньнани — Каменный лес. Этот карстовый лабиринт создаёт ощущение, будто вы гуляете среди окаменевших деревьев. После прогулки по этому уникальному месту мы пообедаем и поедем обратно в Куньмин. Оттуда на скоростном поезде в 1 классе направимся в Дали — живописный город народа Бай.
По прибытии нас встретит гид, и мы сразу отправимся в Старый город. Здесь, среди деревянных домов, мощёных улиц и традиционных костюмов, вы ощутите дух древнего Китая. Вечером — неспешная прогулка, местные кафе, атмосфера уюта и ремесленных лавок.
Дали и озеро Эрхай
Город Дали расположен на западном берегу озера Эрхай, у подножия хребта Цаншань. Утром мы посетим оживлённый рынок в Сичжоу — городе, где особенно хорошо сохранилась архитектура народа Бай. Здесь можно торговаться, как это принято, и найти самые необычные товары — от дынных семечек до резных шкафов.
Далее заглянем на чайную фабрику Сягуань, которой уже 122 года. Увидим, как производят шэн и шу пуэры, и побываем в музее фабрики. После — поездка к Трём пагодам, древнему символу Дали. Завершим день прогулкой вдоль озера Эрхай — седьмого по величине пресноводного озера в Китае. Берега его усеяны деревнями, тропинками и видами, от которых не хочется отводить глаз. Вечером — отдых в отеле.
Шаси - караванный оазис
Рано утром отправимся в путь: дорога из Дали до Шаси займёт около 2 часов. Эта крошечная деревушка хранит атмосферу времён Дороги лошадей и чая. Здесь можно представить, как мимо проходили караваны, и уловить звуки далёкого прошлого. По пути заглянем в мастерскую Чжан Цзяо, где вы поучаствуете в гончарном мастер-классе. В Шаси нас ждёт прогулка, заселение в отель и свободное время. На закате — визит на экоферму на склоне холма, пикник и мастер-класс по варке чая на огне.
Ущелье Прыгающего Тигра и Шангри-Ла
После завтрака вы отправитесь к одному из самых впечатляющих природных мест Китая — ущелью Прыгающего Тигра. За 2 часа пути пейзаж сменится горными вершинами и реками. Ущелье глубиной почти 3900 метров раскинулось между горами Хаба и Нефритового дракона. Мы проведём там около 2 часов, чтобы вдоволь насладиться панорамами и сделать потрясающие фотографии.
Далее поедем в Шангри-Ла с остановками на смотровых площадках. Посетим тибетскую деревню, где попробуем местный чай и научимся готовить тибетский хлеб. Вечером — прогулка по центральной площади Старого города Шангри-Ла с танцами, музыкой и ужином (за доплату).
Окрестности Шангри-Ла
Сегодня мы познакомимся с главными духовными и природными достопримечательностями региона. Начнём с посещения монастыря Сонцзаньлинь Сы — крупнейшего тибетского монастыря Юньнани, которому около 300 лет. Здесь живут около 600 монахов.
Затем отправимся в национальный парк «Пу Да Цо»: пройдёмся вдоль чистейших озёр, цветущих болот и альпийских лугов. В этом пространстве нетронутой природы наш чайный эксперт проведёт медитативный мастер-класс «Чай из чаш». Вечером — ужин в тибетском стиле (за доплату). Рекомендуем попробовать цампу с фаршем из мяса яка, момо или хого.
Озеро Напа и Лицзян
После завтрака отправимся к озеру Напа — оно расположено среди обширных лугов, где пасутся яки. Здесь можно устроить фотопрогулку или покататься на лошадях (по желанию и за доплату). Далее нас ждёт переезд в Лицзян. По прибытии прогуляемся по Старому городу, который пронизывают каналы, питавшиеся раньше родниковыми водами. Один из таких родников, Ю Цюань, сейчас находится в парке водоёма Чёрного дракона.
Вечером — отдых, ужин и свободное время.
Снежная гора Нефритового дракона
Утро начнётся с поездки к горе Нефритового дракона высотой 5596 метров. Мы посмотрим шоу Impression Lijiang — грандиозное представление на фоне гор. Затем поднимемся по канатной дороге на Еловый луг, а оттуда — в долину Голубой Луны. Кульминацией дня станет подъём к леднику: по канатной дороге мы достигнем высоты 4506 метров, а затем пройдём по деревянной дорожке до ледяных склонов. Весной на вершине бывает холодно и ветрено — обязательно возьмите тёплую одежду.
Байша и Шигу
Сегодня мы отправимся в деревню Байша — первую столицу царства Наси до конца 13 века. Здесь сохранились фрески, которые мы увидим во дворце Да Баоцзи, а также в храмах Лиу Ли и Дадин Гэ. После обеда поедем в Шигу, где река Янцзы делает свою знаменитую первую излучину. Увидим места, связанные с историей военной стратегии — от Чжугэ Ляна до Красной армии и императора Хубилая. Здесь же попробуем традиционные блюда Наси.
Вечером вернёмся в Лицзян.
Шухэ и Лицзян
Сегодня — неспешный день. Утром поедем в древний город Шухэ, важный пункт Дороги лошадей и чая и одно из первых поселений народа Наси. Прогуляемся по местному рынку, заглянем в храм Бэй Цюань и дворец Сань Шэн, сделаем фотографии. После обеда — возвращение в Лицзян.
Во второй половине дня — свободное время: можно прогуляться, устроить гастротур или прокатиться на велосипеде. Мы поделимся списком рекомендаций.
Окончание тура
Заключительный день нашего путешествия. После завтрака и выезда из отеля организуем трансфер в аэропорт Лицзяна. Перелёт до Куньмина (входит в стоимость), затем — вылет в Россию.
Стоимость тура
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужин в 1-й день
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Авиабилет Лицзян - Куньмин (экономкласс)
- Услуги местных гидов и переводчика (английский-русский)
- Экскурсии и входные билеты: храмы, монастыри, парки, чайная фабрика, шоу Impression Lijian, канатная дорога
- Все мастер-классы по программе
- Набор путешественника: сим-карта, термос, дождевик и др
- Запас чая на всю группу
- 2 бутылки воды (0,5 л) на человека в день
- Круглосуточная служба поддержки на русском
- Консультации по визе, страховке и авиабилетам в Китай
Что не входит в цену
- Перелёт до Куньмина и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 53 900 ₽
- Страховка
