Колыбель чайной культуры Китая: путешествие по городам провинции Юньнань с мастер-классами

Отправиться к озёрам и горным храмам, погрузиться в культуру народов и испечь хлеб
В этом путешествии вы окажетесь в самом сердце Юньнани.

Вас ждут прогулки по древним городам Дали, Шангри-Ла и Лицзян, посещение храмов и монастырей, живописные озёра и горные ущелья, в том числе
одно из самых глубоких в мире — ущелье Прыгающего тигра.

Вы подниметесь по канатной дороге к леднику на Снежной горе Нефритового дракона, заглянете в караванную деревню Шаси и услышите истории Дороги лошадей и чая.

Познакомитесь с культурой народов Бай, Наси и тибетцев, попробуете местную кухню и научитесь варить чай на огне.

В программе: авторские мастер-классы, чайная фабрика с вековой историей и вечерние танцы на площади Шангри-Ла.

Тур пройдёт в сопровождении опытных гидов и чайного мастера, победителя Tea Masters Cup 2020 Владимира Акимочкина. Переезды будут комфортными, размещение — в отелях уровня 3–5 звёзд.

5
3 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой небольшой рюкзак для прогулок. Местные eSIM-карты будут предоставлены. Также советуем подключить международный роуминг. В отелях доступен Wi-Fi. Удобные рейсы до точки старта (Куньмина): через Ченду, Чунцин или Урумчи. Рекомендуем бронировать два билета: Москва – Чэнду – Москва и Чэнду – Куньмин – Чэнду. Помогаем с подбором рейсов и получением визы.

Питание. Включены завтраки в отелях (шведский стол или меню), приветственный ужин, а также бутилированная вода каждый день. Обеды и остальные ужины оплачиваются самостоятельно. У нас будет также запас чая на всю группу.

Транспорт. Все переезды по маршруту осуществляются на минивэне. Также в программе: скоростные поезда (1 класс), такси и метро, перелёт Лицзян — Куньмин (экономкласс).

Возраст участников. 18+

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Уровень сложности. Лёгкий. Программа включает прогулки (в том числе в горных районах), но без сложных треккингов. Есть локации на высоте более 4500 метров над уровнем моря.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Наше путешествие начнётся в Куньмине — столице провинции Юньнань. По прибытии мы вас встретим и организуем трансфер до отеля. Вечером прогуляемся по городу и поужинаем в ресторане, обсудим планы на предстоящие дни и просто отдохнём после дороги.

2 день

Парк Зелёного озера, храмы Юаньтун

Сегодня вас ждёт прогулка по Парку Зелёного озера — одному из самых живописных мест города. Затем мы посетим 2 значимых храма. Юаньтун — старейший и крупнейший в Куньмине, которому более тысячи лет. Он остаётся важным местом паломничества. Золотой храм, окружённый лесами и парками, сочетает в себе функции монастыря, ботанического сада и музея под открытым небом. Построенный в эпоху династии Цин, это самый крупный бронзовый храм Китая — под солнечными лучами он сверкает на фоне зелени.

Вечером после 18:00 прогуляемся по уютным улочкам Old Street Kunming и заглянем в местные кафе.

3 день

Каменный лес и дорога в Дали

Утро начнётся рано: в 7:30 вы отправитесь в уезд Шилинь, чтобы увидеть одно из природных чудес Юньнани — Каменный лес. Этот карстовый лабиринт создаёт ощущение, будто вы гуляете среди окаменевших деревьев. После прогулки по этому уникальному месту мы пообедаем и поедем обратно в Куньмин. Оттуда на скоростном поезде в 1 классе направимся в Дали — живописный город народа Бай.

По прибытии нас встретит гид, и мы сразу отправимся в Старый город. Здесь, среди деревянных домов, мощёных улиц и традиционных костюмов, вы ощутите дух древнего Китая. Вечером — неспешная прогулка, местные кафе, атмосфера уюта и ремесленных лавок.

4 день

Дали и озеро Эрхай

Город Дали расположен на западном берегу озера Эрхай, у подножия хребта Цаншань. Утром мы посетим оживлённый рынок в Сичжоу — городе, где особенно хорошо сохранилась архитектура народа Бай. Здесь можно торговаться, как это принято, и найти самые необычные товары — от дынных семечек до резных шкафов.

Далее заглянем на чайную фабрику Сягуань, которой уже 122 года. Увидим, как производят шэн и шу пуэры, и побываем в музее фабрики. После — поездка к Трём пагодам, древнему символу Дали. Завершим день прогулкой вдоль озера Эрхай — седьмого по величине пресноводного озера в Китае. Берега его усеяны деревнями, тропинками и видами, от которых не хочется отводить глаз. Вечером — отдых в отеле.

5 день

Шаси - караванный оазис

Рано утром отправимся в путь: дорога из Дали до Шаси займёт около 2 часов. Эта крошечная деревушка хранит атмосферу времён Дороги лошадей и чая. Здесь можно представить, как мимо проходили караваны, и уловить звуки далёкого прошлого. По пути заглянем в мастерскую Чжан Цзяо, где вы поучаствуете в гончарном мастер-классе. В Шаси нас ждёт прогулка, заселение в отель и свободное время. На закате — визит на экоферму на склоне холма, пикник и мастер-класс по варке чая на огне.

6 день

Ущелье Прыгающего Тигра и Шангри-Ла

После завтрака вы отправитесь к одному из самых впечатляющих природных мест Китая — ущелью Прыгающего Тигра. За 2 часа пути пейзаж сменится горными вершинами и реками. Ущелье глубиной почти 3900 метров раскинулось между горами Хаба и Нефритового дракона. Мы проведём там около 2 часов, чтобы вдоволь насладиться панорамами и сделать потрясающие фотографии.

Далее поедем в Шангри-Ла с остановками на смотровых площадках. Посетим тибетскую деревню, где попробуем местный чай и научимся готовить тибетский хлеб. Вечером — прогулка по центральной площади Старого города Шангри-Ла с танцами, музыкой и ужином (за доплату).

7 день

Окрестности Шангри-Ла

Сегодня мы познакомимся с главными духовными и природными достопримечательностями региона. Начнём с посещения монастыря Сонцзаньлинь Сы — крупнейшего тибетского монастыря Юньнани, которому около 300 лет. Здесь живут около 600 монахов.

Затем отправимся в национальный парк «Пу Да Цо»: пройдёмся вдоль чистейших озёр, цветущих болот и альпийских лугов. В этом пространстве нетронутой природы наш чайный эксперт проведёт медитативный мастер-класс «Чай из чаш». Вечером — ужин в тибетском стиле (за доплату). Рекомендуем попробовать цампу с фаршем из мяса яка, момо или хого.

8 день

Озеро Напа и Лицзян

После завтрака отправимся к озеру Напа — оно расположено среди обширных лугов, где пасутся яки. Здесь можно устроить фотопрогулку или покататься на лошадях (по желанию и за доплату). Далее нас ждёт переезд в Лицзян. По прибытии прогуляемся по Старому городу, который пронизывают каналы, питавшиеся раньше родниковыми водами. Один из таких родников, Ю Цюань, сейчас находится в парке водоёма Чёрного дракона.

Вечером — отдых, ужин и свободное время.

9 день

Снежная гора Нефритового дракона

Утро начнётся с поездки к горе Нефритового дракона высотой 5596 метров. Мы посмотрим шоу Impression Lijiang — грандиозное представление на фоне гор. Затем поднимемся по канатной дороге на Еловый луг, а оттуда — в долину Голубой Луны. Кульминацией дня станет подъём к леднику: по канатной дороге мы достигнем высоты 4506 метров, а затем пройдём по деревянной дорожке до ледяных склонов. Весной на вершине бывает холодно и ветрено — обязательно возьмите тёплую одежду.

10 день

Байша и Шигу

Сегодня мы отправимся в деревню Байша — первую столицу царства Наси до конца 13 века. Здесь сохранились фрески, которые мы увидим во дворце Да Баоцзи, а также в храмах Лиу Ли и Дадин Гэ. После обеда поедем в Шигу, где река Янцзы делает свою знаменитую первую излучину. Увидим места, связанные с историей военной стратегии — от Чжугэ Ляна до Красной армии и императора Хубилая. Здесь же попробуем традиционные блюда Наси.

Вечером вернёмся в Лицзян.

11 день

Шухэ и Лицзян

Сегодня — неспешный день. Утром поедем в древний город Шухэ, важный пункт Дороги лошадей и чая и одно из первых поселений народа Наси. Прогуляемся по местному рынку, заглянем в храм Бэй Цюань и дворец Сань Шэн, сделаем фотографии. После обеда — возвращение в Лицзян.

Во второй половине дня — свободное время: можно прогуляться, устроить гастротур или прокатиться на велосипеде. Мы поделимся списком рекомендаций.

12 день

Окончание тура

Заключительный день нашего путешествия. После завтрака и выезда из отеля организуем трансфер в аэропорт Лицзяна. Перелёт до Куньмина (входит в стоимость), затем — вылет в Россию.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет287 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужин в 1-й день
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Авиабилет Лицзян - Куньмин (экономкласс)
  • Услуги местных гидов и переводчика (английский-русский)
  • Экскурсии и входные билеты: храмы, монастыри, парки, чайная фабрика, шоу Impression Lijian, канатная дорога
  • Все мастер-классы по программе
  • Набор путешественника: сим-карта, термос, дождевик и др
  • Запас чая на всю группу
  • 2 бутылки воды (0,5 л) на человека в день
  • Круглосуточная служба поддержки на русском
  • Консультации по визе, страховке и авиабилетам в Китай
Что не входит в цену
  • Перелёт до Куньмина и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 53 900 ₽
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Куньмина, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Лицзяна, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Куньмине
Обожаю путешествовать и пить китайский чай. За плечами 4 страны в Юго-Восточной Азии, 3 — в Европе, 1 — в Северной Америке. А также путешествие из Китая в Мексику через
3 океана (Тихий, Индийский и Атлантический) длиной в 5 месяцев и 22 тысячи морских миль. В сумме провёл в Китае 3 года: жил, работал и путешествовал по 15 городам и 6 провинциям. Говорю по-английски и чуть-чуть по-китайски. В Поднебесной как дома: знаю менталитет китайцев, хорошо ориентируюсь на местности. Человек с хорошим чувством юмора.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Мария
17 ноя 2025
Очень рада, что моё знакомство с Китаем началось именно с этой провинции. Место удивительное: природа, атмосфера, люди – всё оставило глубокое впечатление. Благодарю за море эмоций и за то, что каждый день был наполнен чем-то интересным и новым.

Передаю большой привет всей группе и желаю всем приятного продолжения путешествия. Спасибо ещё раз, это был действительно классный опыт! 🌹
Е
Евгения
27 окт 2025
Кирилл организовывал мне поездку в Пекин осенью. Первый раз был в Китае. Очень понравилось, невероятно интересная страна. Поездка получилась ламповой и душевной. Посмотрели многое: от Таньаньмень и Летнего дворца до
Великой китайской стены, Арт квартал в бывшей пром зоне, Хутуны. Обязательно вернусь. Очень современный город, почти одни электромобили и метро крутое, но остаются и старые районы, даже в центре, типа аутентичные.

Г
Галина
24 окт 2025
Всем доброе утро из Спб с китайским чаем и медом алтая!!! Спасибо за фотки, от меня чуть позже. Поездка удалась, впечатлений море, все надо переварить, Китай, его люди -- супер!! Спасибо большое всей нашей группе за позитив и сплоченность… терпение!!! Спасибо организаторам Кириллу Вове Вике!! Вы классные!!!

