Рекомендуем взять с собой небольшой рюкзак для прогулок. Местные eSIM-карты будут предоставлены. Также советуем подключить международный роуминг. В отелях доступен Wi-Fi. Удобные рейсы до точки старта (Куньмина): через Ченду, Чунцин или Урумчи. Рекомендуем бронировать два билета: Москва – Чэнду – Москва и Чэнду – Куньмин – Чэнду. Помогаем с подбором рейсов и получением визы.

Питание. Включены завтраки в отелях (шведский стол или меню), приветственный ужин, а также бутилированная вода каждый день. Обеды и остальные ужины оплачиваются самостоятельно. У нас будет также запас чая на всю группу.

Транспорт. Все переезды по маршруту осуществляются на минивэне. Также в программе: скоростные поезда (1 класс), такси и метро, перелёт Лицзян — Куньмин (экономкласс).

Возраст участников. 18+

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Уровень сложности. Лёгкий. Программа включает прогулки (в том числе в горных районах), но без сложных треккингов. Есть локации на высоте более 4500 метров над уровнем моря.