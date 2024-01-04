Первая встреча со столицей Тибета
Индивидуальная экскурсия в Лхасе

Погрузиться в историю и культуру крыши мира

Познакомьтесь с Тибетом! Наша программа включает Лхасу и окрестности, захватывающие горные пейзажи, загадочные тибетские монастыри. Вы побываете в царском дворце и храмовом комплексе Потала и увидите важные для буддистов статуи. Исследуете древний монастырь, который регулярно посещают паломники. И по желанию пройдёте диагностику здоровья в клинике тибетской медицины.
Первая встреча со столицей Тибета
Первая встреча со столицей Тибета
Первая встреча со столицей Тибета
Первая встреча со столицей Тибета
Первая встреча со столицей Тибета
Первая встреча со столицей Тибета
Ближайшие даты:
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Дворец Потала — зимний дворец Далай-лам

Это исторический, архитектурный, политический и религиозный центр Тибета. Вы оцените восхитительную архитектуру комнат, часовен и крытых террас. Увидите священную для буддистов статую Ария Локешвара. А ещё — личный монастырь Далай-ламы, религиозную школу, келью монахов, сокровищницу и кладовые помещения.

Древний монастырь Джоканг

Сюда стекаются паломники со всех уголков Тибета, чтобы поклониться священной статуе Шакьямуни, которую привезли в Лхасу в 10 веке. В храме 14 молитвенных помещений, посвящённых Авалокитешваре — одному из главных проявлений Будды, знаменитому гуру Ламе Римпоче и другим важным для истории и культуры Тибета личностям.

Клиника тибетской медицины

Вы познакомитесь с историей тибетской медицины, её современными достижениями и чудесами. По желанию пройдёте бесплатную диагностику.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: разрешение на въезд в Тибет (детали уточняйте в переписке), входные билеты во все объекты по маршруту — 285 юаней/чел., питание — по желанию
  • Так как разрешение на въезд в Тибет необходимо оформить заранее, пожалуйста, планируйте поездку минимум за месяц. После бронирования пришлите нам фото паспортов для оформления документа.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ХОРОШО
🧭
ТАМ