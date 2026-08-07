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Первая встреча со столицей Тибета

Погрузиться в историю и культуру «крыши мира»
Познакомьтесь с Тибетом! Наша программа включает Лхасу и окрестности, захватывающие горные пейзажи, загадочные тибетские монастыри. Вы побываете в царском дворце и храмовом комплексе Потала и увидите важные для буддистов статуи. Исследуете древний монастырь, который регулярно посещают паломники. И по желанию пройдёте диагностику здоровья в клинике тибетской медицины.
Первая встреча со столицей Тибета
Первая встреча со столицей Тибета
Первая встреча со столицей Тибета

Описание экскурсии

Дворец Потала — зимний дворец Далай-лам

Это исторический, архитектурный, политический и религиозный центр Тибета. Вы оцените восхитительную архитектуру комнат, часовен и крытых террас. Увидите священную для буддистов статую Ария Локешвара. А ещё — личный монастырь Далай-ламы, религиозную школу, келью монахов, сокровищницу и кладовые помещения.

Древний монастырь Джоканг

Сюда стекаются паломники со всех уголков Тибета, чтобы поклониться священной статуе Шакьямуни, которую привезли в Лхасу в 10 веке. В храме 14 молитвенных помещений, посвящённых Авалокитешваре — одному из главных проявлений Будды, знаменитому гуру Ламе Римпоче и другим важным для истории и культуры Тибета личностям.

Клиника тибетской медицины

Вы познакомитесь с историей тибетской медицины, её современными достижениями и чудесами. По желанию пройдёте бесплатную диагностику.

Организационные детали

  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
  • С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
  • разрешение на въезд в Тибет — 650 юаней
  • входные билеты во все объекты по маршруту — 285 юаней за чел.
  • питание — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн
Пэн — ваша команда гидов в Лхасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 2650 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!
от $811 за экскурсию