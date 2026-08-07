Описание экскурсии
Дворец Потала — зимний дворец Далай-лам
Это исторический, архитектурный, политический и религиозный центр Тибета. Вы оцените восхитительную архитектуру комнат, часовен и крытых террас. Увидите священную для буддистов статую Ария Локешвара. А ещё — личный монастырь Далай-ламы, религиозную школу, келью монахов, сокровищницу и кладовые помещения.
Древний монастырь Джоканг
Сюда стекаются паломники со всех уголков Тибета, чтобы поклониться священной статуе Шакьямуни, которую привезли в Лхасу в 10 веке. В храме 14 молитвенных помещений, посвящённых Авалокитешваре — одному из главных проявлений Будды, знаменитому гуру Ламе Римпоче и другим важным для истории и культуры Тибета личностям.
Клиника тибетской медицины
Вы познакомитесь с историей тибетской медицины, её современными достижениями и чудесами. По желанию пройдёте бесплатную диагностику.
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
- С вами будет гид из нашей команды
- разрешение на въезд в Тибет — 650 юаней
- входные билеты во все объекты по маршруту — 285 юаней за чел.
- питание — по желанию