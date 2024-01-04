Погрузиться в историю и культуру крыши мира
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Описание
Что вас ожидает
Дворец Потала — зимний дворец Далай-лам
Это исторический, архитектурный, политический и религиозный центр Тибета. Вы оцените восхитительную архитектуру комнат, часовен и крытых террас. Увидите священную для буддистов статую Ария Локешвара. А ещё — личный монастырь Далай-ламы, религиозную школу, келью монахов, сокровищницу и кладовые помещения.
Древний монастырь Джоканг
Сюда стекаются паломники со всех уголков Тибета, чтобы поклониться священной статуе Шакьямуни, которую привезли в Лхасу в 10 веке. В храме 14 молитвенных помещений, посвящённых Авалокитешваре — одному из главных проявлений Будды, знаменитому гуру Ламе Римпоче и другим важным для истории и культуры Тибета личностям.
Клиника тибетской медицины
Вы познакомитесь с историей тибетской медицины, её современными достижениями и чудесами. По желанию пройдёте бесплатную диагностику.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: разрешение на въезд в Тибет (детали уточняйте в переписке), входные билеты во все объекты по маршруту — 285 юаней/чел., питание — по желанию
- Так как разрешение на въезд в Тибет необходимо оформить заранее, пожалуйста, планируйте поездку минимум за месяц. После бронирования пришлите нам фото паспортов для оформления документа.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.