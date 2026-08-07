Познакомьтесь с Тибетом! Наша программа включает Лхасу и окрестности, захватывающие горные пейзажи, загадочные тибетские монастыри. Вы побываете в царском дворце и храмовом комплексе Потала и увидите важные для буддистов статуи. Исследуете древний монастырь, который регулярно посещают паломники. И по желанию пройдёте диагностику здоровья в клинике тибетской медицины.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворец Потала — зимний дворец Далай-лам

Это исторический, архитектурный, политический и религиозный центр Тибета. Вы оцените восхитительную архитектуру комнат, часовен и крытых террас. Увидите священную для буддистов статую Ария Локешвара. А ещё — личный монастырь Далай-ламы, религиозную школу, келью монахов, сокровищницу и кладовые помещения.

Древний монастырь Джоканг

Сюда стекаются паломники со всех уголков Тибета, чтобы поклониться священной статуе Шакьямуни, которую привезли в Лхасу в 10 веке. В храме 14 молитвенных помещений, посвящённых Авалокитешваре — одному из главных проявлений Будды, знаменитому гуру Ламе Римпоче и другим важным для истории и культуры Тибета личностям.

Клиника тибетской медицины

Вы познакомитесь с историей тибетской медицины, её современными достижениями и чудесами. По желанию пройдёте бесплатную диагностику.

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее

С вами будет гид из нашей команды