Ся C. проводит ещё 3 экскурсии

Утром 7:20, Трансфер в Заповедник Большой панды в Чэнду, Заповедник располагается на северной окраине города, место для любования пандами. Трансфер в Лэшань, осмотр Будды в Лэшане, Экскурсия ⛳ в Будды в Лэшане. Трансфер в Чэнду. Вернуться в Отель 🏨
Начало и место завершения
🚩 Lhasa
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.