Ся C. проводит ещё 3 экскурсии

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Статуя Большого Будды в Лэшань-Путешествие к пандам 1днь

Ся C.
Ся C. – Гид из Лхасы
Статуя Большого Будды в Лэшань-Путешествие к пандам 1днь
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Статуя Большого Будды в Лэшань-Путешествие к пандам 1днь
Утром 7:20, Трансфер в Заповедник Большой панды в Чэнду, Заповедник располагается на северной окраине города, место для любования пандами. Трансфер в Лэшань, осмотр Будды в Лэшане, Экскурсия ⛳ в Будды в Лэшане. Трансфер в Чэнду. Вернуться в Отель 🏨
Начало и место завершения
🚩 Lhasa

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ся C.
Ся C.
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