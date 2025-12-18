Индивидуальный трансфер из аэропорта Шэньчжэня в Шэньчжэнь или наоборот

Поездка в новую страну — это всегда встреча с неизвестным. Она интересна, но требует времени, чтобы разобраться, где что находится и как добраться.
Положитесь на нас в организации трансфера — вас встретят в аэропорту и с комфортом доставят по нужному адресу. Обратите внимание: это не экскурсия, а услуга по перевозке пассажиров.
Описание трансфер
Организационные детали
- Стоимость указана за трансфер в одну сторону в дневное время на автомобиле класса стандарт.
- Поездка пройдёт на электрокаре BYD, NIO, Xpeng или аналогичной модели.
- Встречаем в аэропорту с табличкой и помогаем с багажом.
- Русскоязычная поддержка — на связи онлайн 24/7.
- Остаток суммы вы можете оплатить в рублях/тенге/сумах/криптовалюте.
- Вместимость автомобилей — до 3 человек и 3 стандартных чемоданов.
- За доплату можем предложить автомобили большей вместимости, в том числе и автобусы.
- Довезём до отеля в центре Шэньчжэня. Трансфер до отдалённой части города — за доплату в зависимости от адреса отеля.
- При бронировании укажите дату и номер рейса, название отеля и число пассажиров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В зоне прилёта или вашем отеле в центре Шэньчжэня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Шэньчжэни
Провели экскурсии для 1284 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.
