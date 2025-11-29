Описание экскурсии
Всем привет, я Полина. Я переводчик с русского и профессиональный гид, имею квалификационный сертификат гида. Я живу и работаю в Шэньчжэне уже более 10 лет. Шэньчжэнь, расположенный рядом с Гонконгом, — это город экологии, а также центр технологий и инноваций Китая. За всего 46 лет этот город из маленькой рыбацкой деревни превратился в мегаполис с населением 17 миллионов человек. Это экспериментальная зона реформ и открытости Китая, символ китайской скорости и чудес. Я с радостью покажу вам прошлое, настоящее и будущее Шэньчжэня. Если вам интересны технологии и природа, добро пожаловать в Шэньчжэнь! Вы узнаете историю развития Шэньчжэня и его уникальное очарование как центра технологий, почувствуете, каково это — жить в мире будущего. Вы увидите, как город, который называют чудом Южного Китая, был быстро построен и развивался, а также узнаете, какие тесные связи он имеет с Гонконгом. Отправьтесь в старый город Наньтоу, чтобы узнать о прошлом Шэньчжэня. Посетите храм Мацзу в Чиуане, чтобы понять верования жителей города. Прогуляйтесь по паркам Лотосовой горы и Шэньчжэньского залива, чтобы ощутить очарование города экологии. Закажите доставку дронов, сядьте в беспилотное такси, насладитесь танцем робота и почувствуйте будущее жизни. Поднимитесь на Пинань Финансовый центр и почувствуйте современность Шэньчжэня.
Посетите рынок электроники Хуа
Чян
Бэй и купите интересные и новаторские электронные товары в подарок. Здесь также есть прекрасный пляж, где можно плавать в море. Идеальное путешествие! ”
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день: Парк залива Шэньчжэня - доставка дронов - беспилотное такси - Старый город Наньтоу - Порт Шэкоу - Храм Мацзу в Чиуане - Парк Лотосовой горы - Самое высокое здание Шэньчжэня
- Второй день: Рынок электроники ХуаЧянБэй - Пляж Дамэйша или тематический парк ’Китайская деревня народных обычаев’
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на достопримечательности, транспортные расходы и расходы на еду.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шэньчжэнь ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
