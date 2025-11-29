Всем привет, я Полина. Я переводчик с русского и профессиональный гид, имею квалификационный сертификат гида. Я живу и работаю в Шэньчжэне уже более 10 лет. Шэньчжэнь, расположенный рядом с Гонконгом, — это город экологии, а также центр технологий и инноваций Китая. За всего 46 лет этот город из маленькой рыбацкой деревни превратился в мегаполис с населением 17 миллионов человек. Это экспериментальная зона реформ и открытости Китая, символ китайской скорости и чудес. Я с радостью покажу вам прошлое, настоящее и будущее Шэньчжэня. Если вам интересны технологии и природа, добро пожаловать в Шэньчжэнь! Вы узнаете историю развития Шэньчжэня и его уникальное очарование как центра технологий, почувствуете, каково это — жить в мире будущего. Вы увидите, как город, который называют чудом Южного Китая, был быстро построен и развивался, а также узнаете, какие тесные связи он имеет с Гонконгом. Отправьтесь в старый город Наньтоу, чтобы узнать о прошлом Шэньчжэня. Посетите храм Мацзу в Чиуане, чтобы понять верования жителей города. Прогуляйтесь по паркам Лотосовой горы и Шэньчжэньского залива, чтобы ощутить очарование города экологии. Закажите доставку дронов, сядьте в беспилотное такси, насладитесь танцем робота и почувствуйте будущее жизни. Поднимитесь на Пинань Финансовый центр и почувствуйте современность Шэньчжэня.

Посетите рынок электроники Хуа

Чян

Бэй и купите интересные и новаторские электронные товары в подарок. Здесь также есть прекрасный пляж, где можно плавать в море. Идеальное путешествие! ”