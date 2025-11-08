Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шэньчжэня в Шэньчжэнь или наоборот
Быстро, безопасно, бюджетно - начать или закончить путешествие с максимальным комфортом
Начало: В зоне прилёта или вашем отеле в центре Шэньчжэня
Завтра в 01:00
9 ноя в 00:00
$59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Шэньчжэнь за 7 часов
Начало: Ваш отель
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени: прогулка по древнему Ганькэну
Начало: Ваш отель
Завтра в 12:00
9 ноя в 12:00
$90 за всё до 4 чел.
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Шэньчжэни? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке