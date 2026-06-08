Вы рассмотрите сокровища Музея провинции Хубэй, прогуляетесь по атмосферному району Таньхуалинь и создадите собственный сувенир в мастерской ремёсел.
А завершите день у башни Жёлтого Журавля и павильона Цинчуань, наблюдая, как закатный свет ложится на воды Янцзы.
Описание экскурсии
Народная улица Цзицинь — 1,5 ч
Вы погрузитесь в атмосферу аутентичного Уханя. Здесь — настенные росписи в стиле китайской оперы, уличная еда, народные музыканты и ремесленные лавки.
Музей провинции Хубэй — 2,5 ч
Увидите знаменитые бронзовые колокола князя И из Цзэн, древние мечи и другие сокровища ранних цивилизаций Центрального Китая.
Исторический квартал Таньхуалинь и ремесленный мастер-класс — 2 ч
Прогуляетесь среди кофеен, арт-студий, граффити и книжных магазинов. И создадите лакированный веер или ароматическое саше с китайскими травами в мастерской — ремесленник поможет вам.
Башня Жёлтого журавля и павильон Цинчуань — 1 ч
Полюбуетесь символом Уханя с противоположного берега Янцзы, оцените панорамные виды с моста и проводите солнце у живописного павильона Цинчуань.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе, входные билеты и мастер-класс, напиток и порция местной закуски
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 12
- С вами будет один из гидов нашей команды