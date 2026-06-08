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Ухань: старые улицы, музей и закат над Янцзы (всё включено)

Увидеть древние мечи, прикоснуться к ремёслам и пройти там, где живёт история
Ухань раскроется для вас через старинные кварталы, набережные Янцзы и традиции Центрального Китая.

Вы рассмотрите сокровища Музея провинции Хубэй, прогуляетесь по атмосферному району Таньхуалинь и создадите собственный сувенир в мастерской ремёсел.

А завершите день у башни Жёлтого Журавля и павильона Цинчуань, наблюдая, как закатный свет ложится на воды Янцзы.
Ухань: старые улицы, музей и закат над Янцзы (всё включено)
Ухань: старые улицы, музей и закат над Янцзы (всё включено)
Ухань: старые улицы, музей и закат над Янцзы (всё включено)

Описание экскурсии

Народная улица Цзицинь — 1,5 ч
Вы погрузитесь в атмосферу аутентичного Уханя. Здесь — настенные росписи в стиле китайской оперы, уличная еда, народные музыканты и ремесленные лавки.

Музей провинции Хубэй — 2,5 ч
Увидите знаменитые бронзовые колокола князя И из Цзэн, древние мечи и другие сокровища ранних цивилизаций Центрального Китая.

Исторический квартал Таньхуалинь и ремесленный мастер-класс — 2 ч
Прогуляетесь среди кофеен, арт-студий, граффити и книжных магазинов. И создадите лакированный веер или ароматическое саше с китайскими травами в мастерской — ремесленник поможет вам.

Башня Жёлтого журавля и павильон Цинчуань — 1 ч
Полюбуетесь символом Уханя с противоположного берега Янцзы, оцените панорамные виды с моста и проводите солнце у живописного павильона Цинчуань.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе, входные билеты и мастер-класс, напиток и порция местной закуски
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 12
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Ухани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 592 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
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