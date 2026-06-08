Ухань раскроется для вас через старинные кварталы, набережные Янцзы и традиции Центрального Китая. Вы рассмотрите сокровища Музея провинции Хубэй, прогуляетесь по атмосферному району Таньхуалинь и создадите собственный сувенир в мастерской ремёсел. А завершите день у башни Жёлтого Журавля и павильона Цинчуань, наблюдая, как закатный свет ложится на воды Янцзы.

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Описание экскурсии

Народная улица Цзицинь — 1,5 ч

Вы погрузитесь в атмосферу аутентичного Уханя. Здесь — настенные росписи в стиле китайской оперы, уличная еда, народные музыканты и ремесленные лавки.

Музей провинции Хубэй — 2,5 ч

Увидите знаменитые бронзовые колокола князя И из Цзэн, древние мечи и другие сокровища ранних цивилизаций Центрального Китая.

Исторический квартал Таньхуалинь и ремесленный мастер-класс — 2 ч

Прогуляетесь среди кофеен, арт-студий, граффити и книжных магазинов. И создадите лакированный веер или ароматическое саше с китайскими травами в мастерской — ремесленник поможет вам.

Башня Жёлтого журавля и павильон Цинчуань — 1 ч

Полюбуетесь символом Уханя с противоположного берега Янцзы, оцените панорамные виды с моста и проводите солнце у живописного павильона Цинчуань.

Организационные детали