Колумбия (Амазония)
Что взять с собой: репелленты от комаров (обязательно с DEET), лёгкую одежду с длинным рукавом (от насекомых и жары), головной убор, дождевик, купальные принадлежности + обувь для воды, аптечку с антисептиками и базовыми препаратами, мощный фонарик (лучше налобный), powerbank (сеть может отсутствовать), водонепроницаемые мешки для техники.
Связь. В Летисии есть сотовая связь и Wi-Fi в отелях. В джунглях — чаще всего нет. Иногда у гидов есть спутниковые телефоны или рации.
Лучше заранее сообщить близким даты пребывания в оффлайне.
Эквадор (Галапагосские острова)
Что взять с собой: те же вещи, что и в джунгли, плюс маску и трубку (можно арендовать на месте, но лучше свои), солнцезащитный крем reef-safe, зиплоки для защиты документов, фотоаппарат/экшн-камеру.
Связь. Wi-Fi есть в основных городках (Пуэрто-Айора, Пуэрто-Бакерисо Морено), но часто медленный. На некоторых лодках есть спутниковая связь за отдельную плату.
Рекомендации. Галапагосы — это заповедник, строго регулируется, можно ходить только по обозначенным тропам, животных трогать нельзя.
Программа тура по дням
Подготовка к приключениям
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Сегодня — свободный день, чтобы вы смогли восстановить силы после перелёта, акклиматизироваться и отдохнуть перед активной частью тура.
Архитектура Боготы и Сипакиры, Музей золота и церковь из соли
Утром отправляемся на обзорную экскурсию по Боготе. Это один из самых развитых латиноамериканских городов с узкими улочками, колониальной архитектурой и неповторимым колоритом. Мы сможем полюбоваться им с высоты птичьего полёта, ближе познакомиться с местными и их культурой.
Мы пройдём по историческому центру, рассматривая дома и церкви, и посетим площадь Боливара с прекрасным Кафедральным собором. Увидим Президентский дворец и Дворец правосудия. Сходим в Музей золота, в котором хранятся ювелирные украшения, маски, статуэтки и ритуальные предметы доколумбовой эпохи.
После обеда съездим в Сипакиру, чтобы спуститься в удивительную подземную церковь в старых соляных копях, привлекающую множество паломников и путешественников. Прогуляемся по парку-Де-Ла-Саль, заглянем в сувенирные и ювелирные лавки и вечером вернёмся в Боготу.
Прогулки по Летисии и Табатинге, граница 3 стран
Позавтракаем, освободим номера и поедем в аэропорт к рейсу в Летисию. После обеда прогуляемся по городу и соседней Табатинге. Это уникальное место — здесь открыты границы Перу, Колумбии и Бразилии, и все могут свободно передвигаться между 3 странами.
В Табатинге мы сможем продегустировать бразильскую водку — качасу. Также поднимемся на смотровую, чтобы насладиться видами могучей Амазонки и попробовать кайпиринью. Завершим прогулку на главной площади Летисии, куда по вечерам слетаются сотни маленьких попугайчиков, чтобы переночевать в безопасности. Как только наступает рассвет, они возвращаются в джунгли — невероятно!
Остров обезьян, племя ягуас, вечер и ночь посреди джунглей
После завтрака сдадим номера. Пораньше, до выезда больших туристических групп, направимся на остров диких обезьян. Когда-то браконьеры отлавливали их здесь на продажу, что теперь строго запрещено. Однако с тех пор мартышки не боятся людей, с любопытством рассматривают и трогают гостей, при этом не воруют вещи.
Далее — ещё более удивительные встречи. Мы поедем к индейцам племени ягуас. Чтобы мы могли зайти в поселение, на наши лица нанесут рисунки — это местный аналог фамилий. Послушаем о традициях, обычаях, вере, мировоззрении, увидим ритуальные танцы. В компании местных пройдём по джунглям и отправимся на поиски редких дельфинов Амазонки.
Вечером нас высадят на другом берегу, который принадлежит Перу. За нами прибудет каноэ, которое доставит нас в мир дикой природы. Пробираться сквозь джунгли будем около получаса и, возможно, встретим обезьян, ленивцев, птиц.
Прибудем к ужину. Нам подадут рыбу пираруку — это эндемик Амазонки, который не экспортируют, поэтому попробовать это блюдо можно только тут. Её готовят по старинному индейскому рецепту в банановых листьях на открытом огне.
Затем в компании опытного местного проводника мы отправимся навстречу новым приключениям: выследим кайманов (маленьких и безопасных для людей) и побродим по джунглям, встречая множество живности.
Ночевать будем в индейских жилищах — кабаньях. Комнаты общие на несколько человек, условия простые, но все удобства есть.
Переезд в Медельин
Утром насладимся звуками природы и прекрасным рассветом. Потом на лодке вернёмся в Летисию, заберём чемоданы и поедем в аэропорт. Далее — рейс в Медельин с пересадкой в Боготе.
Медельин: парк скульптур, Кафедральный собор, Музей Антиокии, 13 район
Медельин — это промышленный мегаполис, современный и в то же время сохранивший колоритный колониальный облик: мощёные улицы, старинные испанские церкви и роскошные виллы.
Мы погуляем по городу и парку скульптур Фернандо Ботеро, полюбуемся Кафедральным собором, познакомимся с латиноамериканским искусством в Музее Антиокии. Также прокатимся на фуникулёре над 13 районом, разговаривая о колумбийской мафии.
Экскурсия по Гуатапе, перелёт в Эквадор
После завтрака и освобождения номеров съездим в Гуатапе — яркий городок с красочными фасадами и уютными улочками, над которым высится грандиозная скала Эль-Пеньон. После недолгой прогулки улетим в Кито.
Поездка на экватор, музей Интиньян, променад по Кито
Сегодня мы побываем на экваторе — у монумента «Середина мира». В музее Интиньян увидим, как действуют взаимообратные силы, — настоящие чудеса! К обеду вернёмся в Кито и исследуем столицу. Посетим Базилику-дель-Вото-Насиональ в готическом стиле, стены которой украшены изображениями черепах, пеликанов, дельфинов, обезьян. Полюбуемся иезуитской церковью Ла-Компанья, похожей на произведение искусства.
Отдых на Галапагосах
Утром самолёт доставит нас на Галапагосские острова. Днём будем отдыхать у океана, а вечером немного прогуляемся, понаблюдаем за морскими котиками и поужинаем.
Отдых в океане: рыбалка, снорклинг, пляжный релакс
Впереди — насыщенный день! На катере мы выйдем в Тихий океан, пройдём по бескрайним просторам и пустынным островам, изучая флору и фауну. Можем порыбачить и потом полакомиться сашими из улова, поныряем с маской и трубкой, отдохнём на нескольких пляжах, понаблюдаем за птицами, морскими котиками, черепахами. В отель вернёмся к вечеру.
Галапагосские черепахи, возвращение в Колумбию
Утром поедем в аэропорт, по пути посетим ферму, где оберегают и разводят гигантских черепах. Затем через Кито вернёмся в Боготу и заселимся в наш первый отель.
Возвращение домой
Утром доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Стандартный билет
|€6332
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 4 обеда, 2 ужина, в джунглях - дополнительно питьевая вода и перекусы
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту на всех видах транспорта
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности, переводы по программе
- Проводник и батлер в джунглях
- Резиновые сапоги для каждого в джунглях
- Дополнительная страховка в джунглях
- Все пошлины и экосборы
- Работа водителя, оплата топлива, парковок и платных дорог
- Транспортные, командировочные и экскурсионные расходы гида
- Миграционная карта на Галапагосы
Что не входит в цену
- Билеты в Боготу и обратно в ваш город
- Обеды и ужины вне программы
- Чаевые водителям и гиду
- Обратите внимание: стоимость тура указана для группы из 9-10 человек и изменится при уменьшении количества участников:
- 7-8 человек - €6800 за каждого
- 6 человек - €7540 за каждого
- Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты