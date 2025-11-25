Мои заказы

Большая латиноамериканская экспедиция: 4 страны, Амазония и Галапагосы

Погостить у индейцев в джунглях, встретить редких дельфинов и черепах, порыбачить и поснорклить
Это путешествие — целый калейдоскоп городов, нетронутых уголков дикой природы, встреч с удивительными людьми и ещё более удивительными представителями животного мира. Большая часть тура пройдёт в Колумбии.

Мы рассмотрим золото доколумбовых
цивилизаций, спустимся в церковь из соли, поговорим о проделках мафии, восхитимся исполинской скалой, похожей на мяч для регби, и перешагнём — буквально — границу с Бразилией.

Посетим Эквадор: побываем в середине мира — на экваторе — и на Галапагосах, где нас ждут белоснежные пляжи, снорклинг и рыбалка в Тихом океане и, конечно, гигантские черепахи. В джунглях Амазонии нас примут в гости колумбийские и перуанские индейцы.

С первыми мы отыщем редких речных дельфинов, а у вторых поужинаем пираруку и переночуем в племенных жилищах — кабаньях.

Остальные дни проведём с максимальным комфортом: будем останавливаться в отелях 4* с хорошим рейтингом и не переживать о трансферах — все виды транспорта, включая перелёты по программе, входят в стоимость.

Ближайшие даты:
25
ноя26
ноя27
ноя28
ноя29
ноя30
ноя1
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Колумбия (Амазония)

Что взять с собой: репелленты от комаров (обязательно с DEET), лёгкую одежду с длинным рукавом (от насекомых и жары), головной убор, дождевик, купальные принадлежности + обувь для воды, аптечку с антисептиками и базовыми препаратами, мощный фонарик (лучше налобный), powerbank (сеть может отсутствовать), водонепроницаемые мешки для техники.

Связь. В Летисии есть сотовая связь и Wi-Fi в отелях. В джунглях — чаще всего нет. Иногда у гидов есть спутниковые телефоны или рации.
Лучше заранее сообщить близким даты пребывания в оффлайне.

Эквадор (Галапагосские острова)

Что взять с собой: те же вещи, что и в джунгли, плюс маску и трубку (можно арендовать на месте, но лучше свои), солнцезащитный крем reef-safe, зиплоки для защиты документов, фотоаппарат/экшн-камеру.

Связь. Wi-Fi есть в основных городках (Пуэрто-Айора, Пуэрто-Бакерисо Морено), но часто медленный. На некоторых лодках есть спутниковая связь за отдельную плату.

Рекомендации. Галапагосы — это заповедник, строго регулируется, можно ходить только по обозначенным тропам, животных трогать нельзя.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к приключениям

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Сегодня — свободный день, чтобы вы смогли восстановить силы после перелёта, акклиматизироваться и отдохнуть перед активной частью тура.

Подготовка к приключениямПодготовка к приключениямПодготовка к приключениям
2 день

Архитектура Боготы и Сипакиры, Музей золота и церковь из соли

Утром отправляемся на обзорную экскурсию по Боготе. Это один из самых развитых латиноамериканских городов с узкими улочками, колониальной архитектурой и неповторимым колоритом. Мы сможем полюбоваться им с высоты птичьего полёта, ближе познакомиться с местными и их культурой.

Мы пройдём по историческому центру, рассматривая дома и церкви, и посетим площадь Боливара с прекрасным Кафедральным собором. Увидим Президентский дворец и Дворец правосудия. Сходим в Музей золота, в котором хранятся ювелирные украшения, маски, статуэтки и ритуальные предметы доколумбовой эпохи.

После обеда съездим в Сипакиру, чтобы спуститься в удивительную подземную церковь в старых соляных копях, привлекающую множество паломников и путешественников. Прогуляемся по парку-Де-Ла-Саль, заглянем в сувенирные и ювелирные лавки и вечером вернёмся в Боготу.

Архитектура Боготы и Сипакиры, Музей золота и церковь из солиАрхитектура Боготы и Сипакиры, Музей золота и церковь из солиАрхитектура Боготы и Сипакиры, Музей золота и церковь из солиАрхитектура Боготы и Сипакиры, Музей золота и церковь из соли
3 день

Прогулки по Летисии и Табатинге, граница 3 стран

Позавтракаем, освободим номера и поедем в аэропорт к рейсу в Летисию. После обеда прогуляемся по городу и соседней Табатинге. Это уникальное место — здесь открыты границы Перу, Колумбии и Бразилии, и все могут свободно передвигаться между 3 странами.

В Табатинге мы сможем продегустировать бразильскую водку — качасу. Также поднимемся на смотровую, чтобы насладиться видами могучей Амазонки и попробовать кайпиринью. Завершим прогулку на главной площади Летисии, куда по вечерам слетаются сотни маленьких попугайчиков, чтобы переночевать в безопасности. Как только наступает рассвет, они возвращаются в джунгли — невероятно!

Прогулки по Летисии и Табатинге, граница 3 странПрогулки по Летисии и Табатинге, граница 3 странПрогулки по Летисии и Табатинге, граница 3 стран
4 день

Остров обезьян, племя ягуас, вечер и ночь посреди джунглей

После завтрака сдадим номера. Пораньше, до выезда больших туристических групп, направимся на остров диких обезьян. Когда-то браконьеры отлавливали их здесь на продажу, что теперь строго запрещено. Однако с тех пор мартышки не боятся людей, с любопытством рассматривают и трогают гостей, при этом не воруют вещи.

Далее — ещё более удивительные встречи. Мы поедем к индейцам племени ягуас. Чтобы мы могли зайти в поселение, на наши лица нанесут рисунки — это местный аналог фамилий. Послушаем о традициях, обычаях, вере, мировоззрении, увидим ритуальные танцы. В компании местных пройдём по джунглям и отправимся на поиски редких дельфинов Амазонки.

Вечером нас высадят на другом берегу, который принадлежит Перу. За нами прибудет каноэ, которое доставит нас в мир дикой природы. Пробираться сквозь джунгли будем около получаса и, возможно, встретим обезьян, ленивцев, птиц.

Прибудем к ужину. Нам подадут рыбу пираруку — это эндемик Амазонки, который не экспортируют, поэтому попробовать это блюдо можно только тут. Её готовят по старинному индейскому рецепту в банановых листьях на открытом огне.

Затем в компании опытного местного проводника мы отправимся навстречу новым приключениям: выследим кайманов (маленьких и безопасных для людей) и побродим по джунглям, встречая множество живности.

Ночевать будем в индейских жилищах — кабаньях. Комнаты общие на несколько человек, условия простые, но все удобства есть.

Остров обезьян, племя ягуас, вечер и ночь посреди джунглейОстров обезьян, племя ягуас, вечер и ночь посреди джунглейОстров обезьян, племя ягуас, вечер и ночь посреди джунглейОстров обезьян, племя ягуас, вечер и ночь посреди джунглей
5 день

Переезд в Медельин

Утром насладимся звуками природы и прекрасным рассветом. Потом на лодке вернёмся в Летисию, заберём чемоданы и поедем в аэропорт. Далее — рейс в Медельин с пересадкой в Боготе.

Переезд в МедельинПереезд в Медельин
6 день

Медельин: парк скульптур, Кафедральный собор, Музей Антиокии, 13 район

Медельин — это промышленный мегаполис, современный и в то же время сохранивший колоритный колониальный облик: мощёные улицы, старинные испанские церкви и роскошные виллы.

Мы погуляем по городу и парку скульптур Фернандо Ботеро, полюбуемся Кафедральным собором, познакомимся с латиноамериканским искусством в Музее Антиокии. Также прокатимся на фуникулёре над 13 районом, разговаривая о колумбийской мафии.

Медельин: парк скульптур, Кафедральный собор, Музей Антиокии, 13 районМедельин: парк скульптур, Кафедральный собор, Музей Антиокии, 13 районМедельин: парк скульптур, Кафедральный собор, Музей Антиокии, 13 районМедельин: парк скульптур, Кафедральный собор, Музей Антиокии, 13 районМедельин: парк скульптур, Кафедральный собор, Музей Антиокии, 13 район
7 день

Экскурсия по Гуатапе, перелёт в Эквадор

После завтрака и освобождения номеров съездим в Гуатапе — яркий городок с красочными фасадами и уютными улочками, над которым высится грандиозная скала Эль-Пеньон. После недолгой прогулки улетим в Кито.

Экскурсия по Гуатапе, перелёт в ЭквадорЭкскурсия по Гуатапе, перелёт в ЭквадорЭкскурсия по Гуатапе, перелёт в ЭквадорЭкскурсия по Гуатапе, перелёт в Эквадор
8 день

Поездка на экватор, музей Интиньян, променад по Кито

Сегодня мы побываем на экваторе — у монумента «Середина мира». В музее Интиньян увидим, как действуют взаимообратные силы, — настоящие чудеса! К обеду вернёмся в Кито и исследуем столицу. Посетим Базилику-дель-Вото-Насиональ в готическом стиле, стены которой украшены изображениями черепах, пеликанов, дельфинов, обезьян. Полюбуемся иезуитской церковью Ла-Компанья, похожей на произведение искусства.

Поездка на экватор, музей Интиньян, променад по КитоПоездка на экватор, музей Интиньян, променад по КитоПоездка на экватор, музей Интиньян, променад по КитоПоездка на экватор, музей Интиньян, променад по Кито
9 день

Отдых на Галапагосах

Утром самолёт доставит нас на Галапагосские острова. Днём будем отдыхать у океана, а вечером немного прогуляемся, понаблюдаем за морскими котиками и поужинаем.

Отдых на ГалапагосахОтдых на ГалапагосахОтдых на Галапагосах
10 день

Отдых в океане: рыбалка, снорклинг, пляжный релакс

Впереди — насыщенный день! На катере мы выйдем в Тихий океан, пройдём по бескрайним просторам и пустынным островам, изучая флору и фауну. Можем порыбачить и потом полакомиться сашими из улова, поныряем с маской и трубкой, отдохнём на нескольких пляжах, понаблюдаем за птицами, морскими котиками, черепахами. В отель вернёмся к вечеру.

Отдых в океане: рыбалка, снорклинг, пляжный релаксОтдых в океане: рыбалка, снорклинг, пляжный релаксОтдых в океане: рыбалка, снорклинг, пляжный релаксОтдых в океане: рыбалка, снорклинг, пляжный релакс
11 день

Галапагосские черепахи, возвращение в Колумбию

Утром поедем в аэропорт, по пути посетим ферму, где оберегают и разводят гигантских черепах. Затем через Кито вернёмся в Боготу и заселимся в наш первый отель.

Галапагосские черепахи, возвращение в КолумбиюГалапагосские черепахи, возвращение в КолумбиюГалапагосские черепахи, возвращение в КолумбиюГалапагосские черепахи, возвращение в Колумбию
12 день

Возвращение домой

Утром доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€6332
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 4 обеда, 2 ужина, в джунглях - дополнительно питьевая вода и перекусы
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту на всех видах транспорта
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности, переводы по программе
  • Проводник и батлер в джунглях
  • Резиновые сапоги для каждого в джунглях
  • Дополнительная страховка в джунглях
  • Все пошлины и экосборы
  • Работа водителя, оплата топлива, парковок и платных дорог
  • Транспортные, командировочные и экскурсионные расходы гида
  • Миграционная карта на Галапагосы
Что не входит в цену
  • Билеты в Боготу и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины вне программы
  • Чаевые водителям и гиду
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для группы из 9-10 человек и изменится при уменьшении количества участников:
  • 7-8 человек - €6800 за каждого
  • 6 человек - €7540 за каждого
  • Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Боготы, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Боготы, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Боготе
Провела экскурсии для 67 туристов
Я — профессиональный гид и организатор туров с профильным образованием (РУДН, г. Москва). Сейчас живу в Колумбии — стране, которая покорила меня своей природой, культурой и невероятно тёплыми людьми. Колумбия —
моя любовь и вдохновение. Глубоко изучаю её историю, традиции и скрытые уголки, чтобы делиться этим с путешественниками. Мои авторские маршруты — это не просто поездки, а живые, насыщенные впечатлениями путешествия, где вы увидите Колумбию такой, какой её знают только местные. С радостью познакомлю вас с душой этой удивительной страны — от колониальных городков и джунглей Амазонии до андских вершин и карибских пляжей. Мой подход — это тепло, личное внимание и искреннее желание подарить вам незабываемое путешествие.

