Это путешествие — целый калейдоскоп городов, нетронутых уголков дикой природы, встреч с удивительными людьми и ещё более удивительными представителями животного мира. Большая часть тура пройдёт в Колумбии.Мы рассмотрим золото доколумбовых

цивилизаций, спустимся в церковь из соли, поговорим о проделках мафии, восхитимся исполинской скалой, похожей на мяч для регби, и перешагнём — буквально — границу с Бразилией. Посетим Эквадор: побываем в середине мира — на экваторе — и на Галапагосах, где нас ждут белоснежные пляжи, снорклинг и рыбалка в Тихом океане и, конечно, гигантские черепахи. В джунглях Амазонии нас примут в гости колумбийские и перуанские индейцы. С первыми мы отыщем редких речных дельфинов, а у вторых поужинаем пираруку и переночуем в племенных жилищах — кабаньях. Остальные дни проведём с максимальным комфортом: будем останавливаться в отелях 4* с хорошим рейтингом и не переживать о трансферах — все виды транспорта, включая перелёты по программе, входят в стоимость.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Колумбия (Амазония)

Что взять с собой: репелленты от комаров (обязательно с DEET), лёгкую одежду с длинным рукавом (от насекомых и жары), головной убор, дождевик, купальные принадлежности + обувь для воды, аптечку с антисептиками и базовыми препаратами, мощный фонарик (лучше налобный), powerbank (сеть может отсутствовать), водонепроницаемые мешки для техники.

Связь. В Летисии есть сотовая связь и Wi-Fi в отелях. В джунглях — чаще всего нет. Иногда у гидов есть спутниковые телефоны или рации.

Лучше заранее сообщить близким даты пребывания в оффлайне.

Эквадор (Галапагосские острова)

Что взять с собой: те же вещи, что и в джунгли, плюс маску и трубку (можно арендовать на месте, но лучше свои), солнцезащитный крем reef-safe, зиплоки для защиты документов, фотоаппарат/экшн-камеру.

Связь. Wi-Fi есть в основных городках (Пуэрто-Айора, Пуэрто-Бакерисо Морено), но часто медленный. На некоторых лодках есть спутниковая связь за отдельную плату.

Рекомендации. Галапагосы — это заповедник, строго регулируется, можно ходить только по обозначенным тропам, животных трогать нельзя.