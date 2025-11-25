После прилёта в аэропорт мы отправимся на кофейные плантации — место, где рождается один из лучших кофе в мире. Увидим весь процесс выращивания кофейных зёрен и попробуем сами поучаствовать в сборе урожая. Затем нас ждёт дегустация: мы узнаем, как отличить качественный кофе от посредственного, какие ароматные ноты характерны для идеального напитка и чего в нём быть не должно. В интерактивной части программы попробуем определить, у кого из участников самые чуткие вкусовые рецепторы. Этот день подарит не только новые знания, но и возможность насладиться свежесваренным кофе прямо у его истоков.

После обеда отправимся в городок Филандия — один из самых живописных уголков региона. Здесь нас ждут яркие фасады домов, аккуратные площади и неспешный ритм жизни, пропитанный атмосферой уюта и гостеприимства. Вечером трансфер в отель и отдых.