Персональное знакомство с Колумбией: кофейные плантации, Филандия и треккинг в долине Кокора
Поучаствовать в сборе кофе, увидеть восковые пальмы и почувствовать ритм местной жизни
Вы отправитесь в сердце Кофейного треугольника, где на склонах колумбийских гор раскинулись плантации, дарящие миру знаменитый напиток.
Вас ждёт знакомство с процессом выращивания и сбора зёрен, участие в дегустации и эксперименте
по определению качества напитка.
На плантации попробуете свежий кофе, узнаете, какие ароматы и вкусовые ноты считаются эталоном, и почувствуете атмосферу подлинной Колумбии. После обеда посетите живописный городок Филандия с яркими фасадами и аутентичной архитектурой. На следующий день вас встретит величественная долина Кокора — одно из самых красивых мест страны.
Здесь увидите восковые пальмы, поднимающиеся на высоту до 60 метров, и прогуляетесь среди облачных лесов и прохладных ручьёв.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по экипировке: Для треккинга в долине Кокора рекомендуется удобная обувь с устойчивой подошвой, дождевик и лёгкий рюкзак для воды и личных вещей. Лучше надеть комфортную спортивную одежду, подходящую для прогулок в горах.
Программа тура по дням
1 день
Кофейное сердце Колумбии и колорит Филандии
После прилёта в аэропорт мы отправимся на кофейные плантации — место, где рождается один из лучших кофе в мире. Увидим весь процесс выращивания кофейных зёрен и попробуем сами поучаствовать в сборе урожая. Затем нас ждёт дегустация: мы узнаем, как отличить качественный кофе от посредственного, какие ароматные ноты характерны для идеального напитка и чего в нём быть не должно. В интерактивной части программы попробуем определить, у кого из участников самые чуткие вкусовые рецепторы. Этот день подарит не только новые знания, но и возможность насладиться свежесваренным кофе прямо у его истоков.
После обеда отправимся в городок Филандия — один из самых живописных уголков региона. Здесь нас ждут яркие фасады домов, аккуратные площади и неспешный ритм жизни, пропитанный атмосферой уюта и гостеприимства. Вечером трансфер в отель и отдых.
2 день
Долина восковых пальм Кокора
Утром отправимся в долину Кокора — одно из самых впечатляющих природных чудес Колумбии. Именно здесь растут восковые пальмы, достигающие 60 метров, создавая пейзаж, который невозможно забыть. Мы пройдём по живописным тропам среди облачных лесов, ручьёв и горных склонов, любуясь захватывающими видами. Это место удивительным образом соединяет величие природы и культурные традиции региона, позволяя прочувствовать подлинный дух Колумбии.
После прогулки — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$170
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Дегустация кофе на кофейной плантации
Посещение долины Кокора
Что не входит в цену
Авиаперелёт до Перейры и обратно
Проживание в отеле в г. Саленто (от $60 за ночь)
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Перейры, 8:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Перейры, 17:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Боготе
Провела экскурсии для 75 туристов
Я — профессиональный гид и организатор туров с профильным образованием (РУДН, г. Москва). Сейчас живу в Колумбии — стране, которая покорила меня своей природой, культурой и невероятно тёплыми людьми.
Колумбия —
моя любовь и вдохновение. Глубоко изучаю её историю, традиции и скрытые уголки, чтобы делиться этим с путешественниками. Мои авторские маршруты — это не просто поездки, а живые, насыщенные впечатлениями путешествия, где вы увидите Колумбию такой, какой её знают только местные.
С радостью познакомлю вас с душой этой удивительной страны — от колониальных городков и джунглей Амазонии до андских вершин и карибских пляжей. Мой подход — это тепло, личное внимание и искреннее желание подарить вам незабываемое путешествие.