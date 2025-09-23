Вас ждут колоритные острова и пляжи архипелага, где вы проведёте время в типичной карибской атмосфере и насладитесь тёплым лазурным морем.
Описание экскурсииТёплые Карибские лазурные пляжи рядом с Картахеной Мы посетим несколько островов и пляжей архипелага, увидим затонувший самолёт, мангровый залив и заброшенную виллу Пабло Эскобара. Затем отправляемся обедать небольшой пляжный ресторан, отдыхать на берегу и купаться.
Выезд из отеля с понедельника по пятницу с 10:00 до 11:30, по субботам и воскресеньям - с 9:00 до 11:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архипелаг Росарио
- Затонувший самолёт и заброшенная вилла Эскобара
- Мангровый залив
- Лазурные пляжи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии Ваш отель или круизный порт
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд из отеля с понедельника по пятницу с 10:00 до 11:30, по субботам и воскресеньям - с 9:00 до 11:30.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.