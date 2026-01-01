Индивидуальная
до 15 чел.
Колумбия: сити-тур в Картахена-де-Индиас
Начало: Отель туристов или порт (для прибывающих круизами)
$370 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Карибские острова: Росарио
Начало: Начало экскурсии Ваш отель или круизный порт
$1050 за всё до 9 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Картахене-де-Индиасу
Самые популярные экскурсии в Картахене-де-Индиасе
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Сколько стоит экскурсия по Картахене-де-Индиасу в августе 2026
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