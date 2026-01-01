Мои заказы

Экскурсии в Картахене-де-Индиасе

Найдено 2 экскурсии в Картахене-де-Индиасе на русском языке, цены от $370. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Колумбия: сити-тур в Картахена-де-Индиас
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Колумбия: сити-тур в Картахена-де-Индиас
Начало: Отель туристов или порт (для прибывающих круизами)
$370 за всё до 2 чел.
Карибские острова: Росарио
6 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Карибские острова: Росарио
Начало: Начало экскурсии Ваш отель или круизный порт
$1050 за всё до 9 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Картахене-де-Индиасу

Самые популярные экскурсии в Картахене-де-Индиасе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Колумбия: сити-тур в Картахена-де-Индиас;
  2. Карибские острова: Росарио.
Сколько стоит экскурсия по Картахене-де-Индиасу в августе 2026
Сейчас в Картахене-де-Индиасе можно забронировать 2 экскурсии от 370 до 1050.
Насладитесь приключениями в Картахена-де-Индиасе с нашими доступными ценами от $370. Откройте для себя невероятные места и получите незабываемые впечатления от экскурсий в Картахена-де-Индиасе