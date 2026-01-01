Найдено 2 экскурсии в Картахене-де-Индиасе на русском языке, цены от $370. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 4 часа Индивидуальная до 15 чел. Колумбия: сити-тур в Картахена-де-Индиас Начало: Отель туристов или порт (для прибывающих круизами) $370 за всё до 2 чел. 6 часов Индивидуальная до 9 чел. Карибские острова: Росарио Начало: Начало экскурсии Ваш отель или круизный порт $1050 за всё до 9 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Картахене-де-Индиасу Самые популярные экскурсии в Картахене-де-Индиасе Колумбия: сити-тур в Картахена-де-Индиас; Карибские острова: Росарио. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Картахене-де-Индиасу в августе 2026 Сейчас в Картахене-де-Индиасе можно забронировать 2 экскурсии от 370 до 1050.

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