Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Картахену-де-Индиас — культурное наследие Колумбии и популярный курорт под охраной ЮНЕСКО. Вы посетите историческую крепость и монастырь с впечатляющими видами. Погрузитесь в уникальную атмосферу одного из самых посещаемых городов страны.

Елена Ваш гид в Картахене-де-Индиасе
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 4 часа
Размер группы 1-15 человек
Как проходит Пешком
$370 за экскурсию

Описание экскурсии Картахена де Индиас — пятый по величине город Колумбии, сокровищница мировой культуры, находящаяся под охраной Юнеско. Картахена считается одним из самых очаровательных и интересных городов Колумбии. За 500 лет Картахена из небольшого портового городка превратилась в первоклассный курорт; у путешественников город остаётся одним из самых посещаемых городов Колумбии. Мы посетим крепость, где проходили самые известные исторические сражения, знаменитый монастырь, с которого открывается изумительный вид и многое другое.

