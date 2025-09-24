Откройте для себя Картахену-де-Индиас — культурное наследие Колумбии и популярный курорт под охраной ЮНЕСКО. Вы посетите историческую крепость и монастырь с впечатляющими видами. Погрузитесь в уникальную атмосферу одного из самых посещаемых городов страны.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииКартахена де Индиас — пятый по величине город Колумбии, сокровищница мировой культуры, находящаяся под охраной Юнеско. Картахена считается одним из самых очаровательных и интересных городов Колумбии. За 500 лет Картахена из небольшого портового городка превратилась в первоклассный курорт; у путешественников город остаётся одним из самых посещаемых городов Колумбии. Мы посетим крепость, где проходили самые известные исторические сражения, знаменитый монастырь, с которого открывается изумительный вид и многое другое.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель туристов или порт (для прибывающих круизами)
Завершение: Отель туртистов или порт (для прибывающих круизами)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.