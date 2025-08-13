Погрузитесь в мир дикой природы и природных чудес Коста-Рики! В этом путешествии нам составит компанию биолог Иван Затевахин, который расскажет множество интересных фактов о местной флоре и фауне.Вас ждут прогулки

по каналам «коста-риканской Амазонки» в национальном парке «Тортугеро», где среди густых джунглей живут ленивцы, обезьяны и зелёные черепахи. В парке «Мануэль Антонио» прогуляетесь по белоснежным пляжам и увидите игривых капуцинов и ленивцев. Захватывающее наблюдение за китами и дельфинами в Тихом океане и подводные приключения на коралловых рифах острова Каньо оставят неизгладимые воспоминания. В тропических лесах Корковадо вы почувствуете себя исследователем в окружении тысяч уникальных видов животных и растений. Коста-Рика ждёт!

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Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор тура оставляет за собой право на изменение отелей и программы в одностороннем порядке при сохранении равнозначного уровня отелей и полного объема исполнения программы или равнозначной замены части программы.

Рекомендованные рейсы:

ТУДА:

13 августа, среда. 02:40 Вылет из Москвы (Внуково). Turkish Airlines, рейс TK-422

13 августа, среда. 06:50 Прибытие в Стамбул

Пересадка 2 часа 50 минут

13 августа, среда. 09:40 Вылет из Стамбула. Turkish Airlines, рейс TK-800

13 августа, среда. 18:10 Прибытие в Панаму

Пересадка 3 часа 12 минут

13 августа, среда. 21:22 Вылет из Панамы. Copa Airlines, рейс CM-162

13 августа, среда. 21:50 Прибытие в Сан-Хосе

ОБРАТНО:

25 августа, понедельник. 14:42 Вылет из Сан-Хосе. Copa Airlines, рейс CM-145

25 августа, понедельник. 17:07 Прибытие в Панаму

Пересадка 2 часа 53 минут

25 августа, понедельник. 20:00 Вылет из Панамы. Turkish Airlines, рейс TK-801

26 августа, понедельник. 16:55 Прибытие в Стамбул

Пересадка 2 часа 20 минут

26 августа, понедельник. 19:15 Вылет из Стамбула. Turkish Airlines, рейс TK-411

26 августа, понедельник. 23:05 Прибытие в Москву (Внуково)