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Жемчужина Центральной Америки: исследуем природу Коста-Рики с биологом

Посетить главные национальные парки, увидеть вулкан Ареналь и заняться снорклингом на острове Каньо
Погрузитесь в мир дикой природы и природных чудес Коста-Рики! В этом путешествии нам составит компанию биолог Иван Затевахин, который расскажет множество интересных фактов о местной флоре и фауне.

Вас ждут прогулки
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по каналам «коста-риканской Амазонки» в национальном парке «Тортугеро», где среди густых джунглей живут ленивцы, обезьяны и зелёные черепахи. В парке «Мануэль Антонио» прогуляетесь по белоснежным пляжам и увидите игривых капуцинов и ленивцев.

Захватывающее наблюдение за китами и дельфинами в Тихом океане и подводные приключения на коралловых рифах острова Каньо оставят неизгладимые воспоминания.

В тропических лесах Корковадо вы почувствуете себя исследователем в окружении тысяч уникальных видов животных и растений. Коста-Рика ждёт!

Жемчужина Центральной Америки: исследуем природу Коста-Рики с биологом
Жемчужина Центральной Америки: исследуем природу Коста-Рики с биологом
Жемчужина Центральной Америки: исследуем природу Коста-Рики с биологом
Ближайшие даты:
13
авг
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор тура оставляет за собой право на изменение отелей и программы в одностороннем порядке при сохранении равнозначного уровня отелей и полного объема исполнения программы или равнозначной замены части программы.

Рекомендованные рейсы:

ТУДА:
13 августа, среда. 02:40 Вылет из Москвы (Внуково). Turkish Airlines, рейс TK-422
13 августа, среда. 06:50 Прибытие в Стамбул
Пересадка 2 часа 50 минут

13 августа, среда. 09:40 Вылет из Стамбула. Turkish Airlines, рейс TK-800
13 августа, среда. 18:10 Прибытие в Панаму
Пересадка 3 часа 12 минут

13 августа, среда. 21:22 Вылет из Панамы. Copa Airlines, рейс CM-162
13 августа, среда. 21:50 Прибытие в Сан-Хосе

ОБРАТНО:
25 августа, понедельник. 14:42 Вылет из Сан-Хосе. Copa Airlines, рейс CM-145
25 августа, понедельник. 17:07 Прибытие в Панаму
Пересадка 2 часа 53 минут

25 августа, понедельник. 20:00 Вылет из Панамы. Turkish Airlines, рейс TK-801
26 августа, понедельник. 16:55 Прибытие в Стамбул
Пересадка 2 часа 20 минут

26 августа, понедельник. 19:15 Вылет из Стамбула. Turkish Airlines, рейс TK-411
26 августа, понедельник. 23:05 Прибытие в Москву (Внуково)

Проживание. 2-местное размещение в отелях:

  • Hilton San José La Sabana
  • Evergreen Lodge
  • Arenal Kioro
  • Parador Resort & Spa
  • CSP Corcovado Wilderness Lodge

Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото отелей взяты с сайтов hotelarenalkioro.com; scphotel.com; evergreentortuguero.com; hilton.com и hotelparador.com

Питание. В стоимость входят завтраки, а также трёхразовое питание в отелях Evergreen Lodge и CSP Corcovado Wilderness Lodge.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном автобусе Mercedes.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Не нужна. Для въезда необходимы обратные билеты и загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сан-Хосе

Добро пожаловать в Коста-Рику! После прилёта нас ожидает трансфер в отель, где мы отдохнём перед насыщенным путешествием.

Прибытие в Сан-ХосеПрибытие в Сан-ХосеПрибытие в Сан-ХосеПрибытие в Сан-Хосе
2 день

Национальный парк «Тортугеро»

Рано утром отправляемся в Гуапилес, где нас ждёт вкусный завтрак. Затем на машине и лодке доберёмся до территории национального парка «Тортугеро», расположенного на побережье Карибского моря.

Тортугеро — дом для 138 видов млекопитающих, включая ленивцев, ягуаров и ламантинов, 442 видов птиц, таких как туканы и попугаи, и 118 видов рептилий, в том числе морских черепах и крокодилов.

После размещения в отеле мы посетим городок Тортугеро, чтобы познакомиться с жизнью местных жителей. Вечером — ужин в лодже.

Национальный парк «Тортугеро»Национальный парк «Тортугеро»Национальный парк «Тортугеро»Национальный парк «Тортугеро»
3 день

Лодочная прогулка

Утром отправимся на лодочную прогулку по пресноводным каналам парка, окружённым густыми джунглями. Эти воды, прозванные «коста-риканской Амазонкой», станут идеальным местом для наблюдения за дикой природой: ленивцами, ламантинами, попугаями и крокодилами. Обед и ужин — в лодже.

Лодочная прогулкаЛодочная прогулкаЛодочная прогулка
4 день

Вулкан Ареналь

После завтрака направляемся в район вулкана Ареналь. Этот 1670-метровый гигант славится своей идеальной конусообразной формой. С 1968 по 2010 годы Ареналь был одним из самых активных вулканов в мире, а сейчас привлекает своей красотой и близлежащими термальными источниками.

Разместимся в отеле, где у нас будет возможность расслабиться в горячих термальных бассейнах.

Вулкан АренальВулкан АренальВулкан АренальВулкан Ареналь
5 день

Парк Arenal Mundo Aventura

Сегодня мы посетим парк Arenal Mundo Aventura. Спустимся к водопаду Ла Фортуна, где можно освежиться в прохладной воде, прокатимся на зиплайне среди джунглей и заглянем в деревню коренного народа малеку. Этот день подарит массу впечатлений и откроет нам красоту нетронутой природы.

Парк Arenal Mundo AventuraПарк Arenal Mundo AventuraПарк Arenal Mundo AventuraПарк Arenal Mundo Aventura
6 день

Крокодилий мост

После завтрака отправляемся на тихоокеанское побережье в район «Мануэль Антонио». По дороге сделаем остановку у Крокодильего моста, чтобы увидеть этих величественных животных в естественной среде обитания.

Далее доберёмся до отеля.

Крокодилий мостКрокодилий мостКрокодилий мостКрокодилий мостКрокодилий мостКрокодилий мостКрокодилий мостКрокодилий мост
7 день

Национальный парк «Мануэль Антонио»

Национальный парк «Мануэль Антонио» известен своими белоснежными пляжами, тропическими лесами и невероятным биоразнообразием. Здесь можно увидеть ленивцев, капуцинов и енотов, а также искупаться в тёплом океане. Forbes включил этот парк в список самых красивых в мире. После прогулки мы вернёмся в отель на отдых.

Национальный парк «Мануэль Антонио»Национальный парк «Мануэль Антонио»Национальный парк «Мануэль Антонио»Национальный парк «Мануэль Антонио»
8 день

Наблюдение за китами и дельфинами

Сегодня мы отправимся в морской парк «Марино Бальена», чтобы понаблюдать за дельфинами и горбатыми китами, которые мигрируют через эти воды в августе и сентябре. Парк также известен скалистым образованием Хвост кита, которое появляется во время отлива. Нам откроются захватывающие виды на океан и его обитателей.

Наблюдение за китами и дельфинамиНаблюдение за китами и дельфинамиНаблюдение за китами и дельфинамиНаблюдение за китами и дельфинами
9 день

День трансфера

Путешествие продолжается: трансфер в город Сиерпе, а оттуда — на лодке в отель. После обеда и размещения нас ждёт свободное время для отдыха.

День трансфераДень трансфераДень трансфераДень трансфераДень трансфераДень трансфераДень трансфераДень трансфера
10 день

Национальный парк «Корковадо»

Национальный парк «Корковадо» — одно из самых биоразнообразных мест на планете. Здесь обитают редкие виды, включая ягуаров, муравьедов и стеклянных лягушек. Мы прогуляемся по тропическому лесу, познакомимся с экосистемами парка и узнаем историю пещеры Сальсипуэдес, где, как говорят, спрятаны сокровища Фрэнсиса Дрейка.

Обед и ужин — в отеле.

Национальный парк «Корковадо»Национальный парк «Корковадо»Национальный парк «Корковадо»Национальный парк «Корковадо»
11 день

Снорклинг на острове Каньо

После завтрака отправимся к острову Каньо, чтобы заняться снорклингом. Это место славится коралловыми рифами и богатым морским миром: здесь можно увидеть морских черепах, мант и, возможно, китов. Вечером вернёмся в лодж.

Снорклинг на острове КаньоСнорклинг на острове КаньоСнорклинг на острове КаньоСнорклинг на острове Каньо
12 день

Возвращение в Сан-Хосе

После завтрака на лодке добираемся до города Сиерпе, а затем направляемся в Сан-Хосе. По прибытии разместимся в отеле.

Возвращение в Сан-ХосеВозвращение в Сан-ХосеВозвращение в Сан-ХосеВозвращение в Сан-Хосе
13 день

Окончание тура

Завтрак и трансфер в аэропорт. До новых встреч, Коста-Рика!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$9650
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, трёхразовое питание в отелях Evergreen Lodge и CSP Corcovado Wilderness Lodge
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты и сборы нацпарков
  • Сопровождение экспертом
  • Поездка на лодке по каналам нацпарка «Тортугеро»
  • Посещение термального бассейна
  • Посещение других нацпарков
  • Наблюдение за китами и дельфинами
  • Поездка на лодке к острову Исла-дель-Каньо
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коста-Рики и обратно
  • Остальное питание
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $1400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сан-Хосе, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Сан-Хосе, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.