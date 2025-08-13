Вас ждут прогулки
авг
Описание тура
Организационные детали
Организатор тура оставляет за собой право на изменение отелей и программы в одностороннем порядке при сохранении равнозначного уровня отелей и полного объема исполнения программы или равнозначной замены части программы.
Рекомендованные рейсы:
ТУДА:
13 августа, среда. 02:40 Вылет из Москвы (Внуково). Turkish Airlines, рейс TK-422
13 августа, среда. 06:50 Прибытие в Стамбул
Пересадка 2 часа 50 минут
13 августа, среда. 09:40 Вылет из Стамбула. Turkish Airlines, рейс TK-800
13 августа, среда. 18:10 Прибытие в Панаму
Пересадка 3 часа 12 минут
13 августа, среда. 21:22 Вылет из Панамы. Copa Airlines, рейс CM-162
13 августа, среда. 21:50 Прибытие в Сан-Хосе
ОБРАТНО:
25 августа, понедельник. 14:42 Вылет из Сан-Хосе. Copa Airlines, рейс CM-145
25 августа, понедельник. 17:07 Прибытие в Панаму
Пересадка 2 часа 53 минут
25 августа, понедельник. 20:00 Вылет из Панамы. Turkish Airlines, рейс TK-801
26 августа, понедельник. 16:55 Прибытие в Стамбул
Пересадка 2 часа 20 минут
26 августа, понедельник. 19:15 Вылет из Стамбула. Turkish Airlines, рейс TK-411
26 августа, понедельник. 23:05 Прибытие в Москву (Внуково)
Проживание. 2-местное размещение в отелях:
- Hilton San José La Sabana
- Evergreen Lodge
- Arenal Kioro
- Parador Resort & Spa
- CSP Corcovado Wilderness Lodge
Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото отелей взяты с сайтов hotelarenalkioro.com; scphotel.com; evergreentortuguero.com; hilton.com и hotelparador.com
Питание. В стоимость входят завтраки, а также трёхразовое питание в отелях Evergreen Lodge и CSP Corcovado Wilderness Lodge.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном автобусе Mercedes.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Не нужна. Для въезда необходимы обратные билеты и загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев.
Программа тура по дням
Прибытие в Сан-Хосе
Добро пожаловать в Коста-Рику! После прилёта нас ожидает трансфер в отель, где мы отдохнём перед насыщенным путешествием.
Национальный парк «Тортугеро»
Рано утром отправляемся в Гуапилес, где нас ждёт вкусный завтрак. Затем на машине и лодке доберёмся до территории национального парка «Тортугеро», расположенного на побережье Карибского моря.
Тортугеро — дом для 138 видов млекопитающих, включая ленивцев, ягуаров и ламантинов, 442 видов птиц, таких как туканы и попугаи, и 118 видов рептилий, в том числе морских черепах и крокодилов.
После размещения в отеле мы посетим городок Тортугеро, чтобы познакомиться с жизнью местных жителей. Вечером — ужин в лодже.
Лодочная прогулка
Утром отправимся на лодочную прогулку по пресноводным каналам парка, окружённым густыми джунглями. Эти воды, прозванные «коста-риканской Амазонкой», станут идеальным местом для наблюдения за дикой природой: ленивцами, ламантинами, попугаями и крокодилами. Обед и ужин — в лодже.
Вулкан Ареналь
После завтрака направляемся в район вулкана Ареналь. Этот 1670-метровый гигант славится своей идеальной конусообразной формой. С 1968 по 2010 годы Ареналь был одним из самых активных вулканов в мире, а сейчас привлекает своей красотой и близлежащими термальными источниками.
Разместимся в отеле, где у нас будет возможность расслабиться в горячих термальных бассейнах.
Парк Arenal Mundo Aventura
Сегодня мы посетим парк Arenal Mundo Aventura. Спустимся к водопаду Ла Фортуна, где можно освежиться в прохладной воде, прокатимся на зиплайне среди джунглей и заглянем в деревню коренного народа малеку. Этот день подарит массу впечатлений и откроет нам красоту нетронутой природы.
Крокодилий мост
После завтрака отправляемся на тихоокеанское побережье в район «Мануэль Антонио». По дороге сделаем остановку у Крокодильего моста, чтобы увидеть этих величественных животных в естественной среде обитания.
Далее доберёмся до отеля.
Национальный парк «Мануэль Антонио»
Национальный парк «Мануэль Антонио» известен своими белоснежными пляжами, тропическими лесами и невероятным биоразнообразием. Здесь можно увидеть ленивцев, капуцинов и енотов, а также искупаться в тёплом океане. Forbes включил этот парк в список самых красивых в мире. После прогулки мы вернёмся в отель на отдых.
Наблюдение за китами и дельфинами
Сегодня мы отправимся в морской парк «Марино Бальена», чтобы понаблюдать за дельфинами и горбатыми китами, которые мигрируют через эти воды в августе и сентябре. Парк также известен скалистым образованием Хвост кита, которое появляется во время отлива. Нам откроются захватывающие виды на океан и его обитателей.
День трансфера
Путешествие продолжается: трансфер в город Сиерпе, а оттуда — на лодке в отель. После обеда и размещения нас ждёт свободное время для отдыха.
Национальный парк «Корковадо»
Национальный парк «Корковадо» — одно из самых биоразнообразных мест на планете. Здесь обитают редкие виды, включая ягуаров, муравьедов и стеклянных лягушек. Мы прогуляемся по тропическому лесу, познакомимся с экосистемами парка и узнаем историю пещеры Сальсипуэдес, где, как говорят, спрятаны сокровища Фрэнсиса Дрейка.
Обед и ужин — в отеле.
Снорклинг на острове Каньо
После завтрака отправимся к острову Каньо, чтобы заняться снорклингом. Это место славится коралловыми рифами и богатым морским миром: здесь можно увидеть морских черепах, мант и, возможно, китов. Вечером вернёмся в лодж.
Возвращение в Сан-Хосе
После завтрака на лодке добираемся до города Сиерпе, а затем направляемся в Сан-Хосе. По прибытии разместимся в отеле.
Окончание тура
Завтрак и трансфер в аэропорт. До новых встреч, Коста-Рика!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$9650
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, трёхразовое питание в отелях Evergreen Lodge и CSP Corcovado Wilderness Lodge
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты и сборы нацпарков
- Сопровождение экспертом
- Поездка на лодке по каналам нацпарка «Тортугеро»
- Посещение термального бассейна
- Посещение других нацпарков
- Наблюдение за китами и дельфинами
- Поездка на лодке к острову Исла-дель-Каньо
Что не входит в цену
- Перелёт до Коста-Рики и обратно
- Остальное питание
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $1400