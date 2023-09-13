Свежий взгляд на историческое значение островного города, который многим обязан морю
А я, как судостроитель и просто человек, влюблённый в море и корабли, хочу рассказать об островной столице иначе и показать вам её с этого интереснейшего ракурса.
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Описание
Что вас ожидает
⎈ Чёрный Роджер, абордаж, пираты… С детства мы носим в себе романтику слов, рисующих безграничные морские просторы и чувство свободы. На карибских землях мы всё это живо представим и пройдёмся по разным эпохам в жизни тропического острова.
⎈ Начнём с крепости Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта и оттуда отправимся в прошлое Гаваны, которая некогда была столицей судостроения Нового Света. Перед вами откроется вид на гаванскую бухту и её впечатляющую сеть укреплений — источник защиты и безопасности для города Сан-Кристобаль-де-ла-Гавана. Также посетим Морской музей и осмотрим знаковые достопримечательности, гуляя по старинным улицам.
⎈ Со мной вы по-новому взглянете на историческое значение города, его близости к морю и морским путям. Узнаете, где и как строились знаменитые галеоны Серебряного флота и самые мощные боевые корабли, которые бороздили моря в 18 столетии. Увидите сокровища, извлеченные с затонувших суден. Кроме того, я подробно расскажу о взятии Гаваны англичанами в том месте, где это произошло.
🍹 Экскурсию можно сократить, если нет сил гулять в жару по каменному городу. Можно посетить самые основные достопримечательности и потом остановиться в одном из уютных атмосферных кафе, выпить прохладных коктейлей и поговорить в обширном контексте о Кубе.
Организационные детали
- Билеты в Морской музей входят в стоимости экскурсии
- Дополнительные расходы: еда и напитки по пути (по желанию)
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у крепости Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.