Приглашаю на мою авторскую прогулку по страницам морской хроники Гаваны. Ром, сигары, революционеры, ретро-автомобили… — яркая Куба не похожа ни на одну страну в мире. Но именно как об острове на экскурсиях о ней говорят не всегда. А я, как судостроитель и просто человек, влюблённый в море и корабли, хочу рассказать об островной столице иначе и показать вам её с этого интереснейшего ракурса.

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Описание

Что вас ожидает

⎈ Чёрный Роджер, абордаж, пираты… С детства мы носим в себе романтику слов, рисующих безграничные морские просторы и чувство свободы. На карибских землях мы всё это живо представим и пройдёмся по разным эпохам в жизни тропического острова.

⎈ Начнём с крепости Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта и оттуда отправимся в прошлое Гаваны, которая некогда была столицей судостроения Нового Света. Перед вами откроется вид на гаванскую бухту и её впечатляющую сеть укреплений — источник защиты и безопасности для города Сан-Кристобаль-де-ла-Гавана. Также посетим Морской музей и осмотрим знаковые достопримечательности, гуляя по старинным улицам.

⎈ Со мной вы по-новому взглянете на историческое значение города, его близости к морю и морским путям. Узнаете, где и как строились знаменитые галеоны Серебряного флота и самые мощные боевые корабли, которые бороздили моря в 18 столетии. Увидите сокровища, извлеченные с затонувших суден. Кроме того, я подробно расскажу о взятии Гаваны англичанами в том месте, где это произошло.

🍹 Экскурсию можно сократить, если нет сил гулять в жару по каменному городу. Можно посетить самые основные достопримечательности и потом остановиться в одном из уютных атмосферных кафе, выпить прохладных коктейлей и поговорить в обширном контексте о Кубе.

Организационные детали