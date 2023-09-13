Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли

Свежий взгляд на историческое значение островного города, который многим обязан морю

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Приглашаю на мою авторскую прогулку по страницам морской хроники Гаваны. Ром, сигары, революционеры, ретро-автомобили… — яркая Куба не похожа ни на одну страну в мире. Но именно как об острове на экскурсиях о ней говорят не всегда.

А я, как судостроитель и просто человек, влюблённый в море и корабли, хочу рассказать об островной столице иначе и показать вам её с этого интереснейшего ракурса.
Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли
Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли
Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли
Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли
Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли
Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли
Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли
Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли
Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли
Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли
Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли
Морская история Гаваны: пираты, сокровища, корабли
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

⎈ Чёрный Роджер, абордаж, пираты… С детства мы носим в себе романтику слов, рисующих безграничные морские просторы и чувство свободы. На карибских землях мы всё это живо представим и пройдёмся по разным эпохам в жизни тропического острова.

⎈ Начнём с крепости Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта и оттуда отправимся в прошлое Гаваны, которая некогда была столицей судостроения Нового Света. Перед вами откроется вид на гаванскую бухту и её впечатляющую сеть укреплений — источник защиты и безопасности для города Сан-Кристобаль-де-ла-Гавана. Также посетим Морской музей и осмотрим знаковые достопримечательности, гуляя по старинным улицам.

⎈ Со мной вы по-новому взглянете на историческое значение города, его близости к морю и морским путям. Узнаете, где и как строились знаменитые галеоны Серебряного флота и самые мощные боевые корабли, которые бороздили моря в 18 столетии. Увидите сокровища, извлеченные с затонувших суден. Кроме того, я подробно расскажу о взятии Гаваны англичанами в том месте, где это произошло.

🍹 Экскурсию можно сократить, если нет сил гулять в жару по каменному городу. Можно посетить самые основные достопримечательности и потом остановиться в одном из уютных атмосферных кафе, выпить прохладных коктейлей и поговорить в обширном контексте о Кубе.

Организационные детали

  • Билеты в Морской музей входят в стоимости экскурсии
  • Дополнительные расходы: еда и напитки по пути (по желанию)

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у крепости Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Пираты

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