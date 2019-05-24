4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия нам понравилась, спасибо большое, Наташа! Было интересно, познавательно, хорошо организовано. Мы очень много посмотрели и очень много продигустировали ;-). Жаль только, что не успели посетить номер, в котором жил Хемингуэй.

Отдельное спасибо, Наташа, за прекрасный ресторан национальной кухни, без Вас мы бы туда никогда бы не попали. Да, и Вы действительно очень здорово разбираетесь в постановке кадра!

СПАСИБО, рекомендуем!