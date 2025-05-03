Культура — это язык, на котором говорит народ, его история, ценности, представления о мире.
В Луангпрабанге он звучит особенно выразительно — и мы прислушаемся к нему, чтобы по-настоящему понять сам Лаос.
В туманной заре на священном холме и вечерних мантрах, пульсе жизни на шумных рынках, вкусах и ароматах вы увидите город объёмно и ощутите его самобытный дух.
Описание экскурсии
Утром
- Рассвет в Луангпрабанге. Это нечто особенное. Город ещё спит, окутанный туманом, а на улицах уже начинается священнодействие — Так Бат. Монахи как тени скользят по улицам, собирая утренние подаяния. Эта многовековая традиция, живая связь времён, возможность прикоснуться к духовной сути Лаоса и, конечно же, почистить карму.
- Холм Пху Си — священное место, знаковая точка, откуда открывается чудесная панорама: весь город как на ладони утопает в утренней дымке. И здесь же рождается легенда о волшебном буйволе, «основателе» Луангпрабанга, и духах, которые его оберегают.
- Утренний рынок — это калейдоскоп жизни, где можно увидеть разнообразие местных продуктов, специй и диковинных ремесленных изделий.
Днём
- Водопад Куанг Си. Думаю, именно с него срисовали лагуны из мультика «Король Лев». Говорят, здесь обитают духи природы — покровители гор, пещер, рек и водопадов. Вы узнаете, какую роль они играют в жизни современных лаосцев. А по дороге к водопаду вас ждёт встреча с гималайскими медведями в центре реабилитации.
- Деревня хмонгов. Это не просто поселение, а отдельный мир со своей культурой, традициями и легендами, которые сильно отличаются от лаосских преданий.
- Обед в традиционном лаосском ресторане, где можно продегустировать местную кухню, щедро приправленную легендами и историями о блюдах.
- Исторический центр Луангпрабанга. Внесённый в список ЮНЕСКО, он демонстрирует уникальное сочетание архитектурных стилей и исторических влияний. Каждое здание здесь — живая история. Он совсем небольшой, и чтобы действительно познакомиться с городом, мы пройдём его весь.
- Храм Ват Сиенг Тхонг. Один из самых красивых и древних в городе. Его стены украшены мозаиками, которые изображают сцены из народных сказок. Мы обязательно обсудим их символическое значение.
Вечером
- Мантры на закате. Когда солнце окрашивает небо в багряные тона, из храмов доносятся звуки традиционных буддийских мантр в исполнении монахов. Это момент истинной гармонии, возможность осознать глубину и мудрость буддистского учения или просто выдохнуть и насладиться моментом.
- Ночной рынок. В конце мы заглянем на красочный базар, где можно купить сувениры, попробовать деликатесы и просто проникнуться атмосферой места.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном минивэне Toyota Hiace и все входные билеты.
- Дополнительные расходы: обед.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваш гид в Луангпрабанге
Приветствую! Меня зовут Элеонора, и я с удовольствием стану вашим проводником в мир культуры и традиций Лаоса. Живу здесь уже много лет, и эта страна стала для меня по-настоящему родной.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
3 мая 2025
Элеонора отличный гид, самые приятные эмоции после экскурсии